Как выстроить сценарий своей ЖИЗНИ

Сценарии жизни

Сценарий – определенная последовательность действий, по которому развиваются события.

Коды сознания – чёткие установки и убеждения, исходя из которых человек принимает решения, выбирает линию поведения и реагирует на события и ситуации.

Почти все установки и сценарии формируются неосознанно!!!

Фильтры сознания

У каждого из нас есть убеждения исобственное восприятие реальности. Они формируются в течении жизни и являются «фильтрами», через которые мы воспринимаем действительность.

Нам нужно помнить, что и у всех людей вокруг есть свои фильтры восприятия и переживания, которые влияют на их поступки и поведение.

Первый год Жизни

В течение первого года ребенок учится доверять миру, формируется чувство безопасности, которое определяет поведенческие моменты и реакции на всю жизнь.

Тут самым важным моментом является окружение (!!!) ребенка и обращение с ним.

Часто дети перенимают привычки, жесты, интересы и ценности тех людей, которые рядом с ними. Это могут быть родители, бабушки, дедушки, няни… Даже во взрослом возрасте такие дети реализуют не свои истинные мечты и цели.

Дети видят. Дети делают тоже самое

https://www.youtube.com/watch?...

"Все больше научных данных свидетельствует о том, что опыт ранних этапов нашей жизни (от зачатия до годовалого возраста и до 9 мес), и в особенности опыт рождения, сказывается на всей последующей жизни, и, в частности, критически важен для развития способности любить.

Эта способность обеспечивает человеку физическое и психическое здоровье, социальную адаптацию, влияет на все проявления сексуальности, на дальнейшие родительские качества", - Мишель Оден, всемирно известный врач-акушер, 56 лет посвятивший медицине, ученый, основатель Научно-исследовательского центра первичного здоровья в Лондоне, изучающий вопрос того, как события раннего периода сказываются на всей последующей жизни.

До семилетнего возраста наш ум находится в «дремлющем» состоянии. В это время сознание и ум человека как маленькая губка, дни напролет впитывает информацию о мире. В это время нет понятия, полезна она, или нет. (фильтры сознания отсутствуют - прим. В.Л.).

Мозг и клетки тела записывают и хранят каждый объект, каждую ситуацию на протяжении всей жизни.

Тело боли

Тело боли – это энергетическое поле, почти как самостоятельный объект, временно разместившийся в твоем внутреннем пространстве. Это жизненная энергия, которая оказалась в ловушке, энергия, которая больше не течет.

Тело боли состоит из прошлых событий, переживаний, болезненных ситуаций. Оно есть «застрявшее» в тебе прошлое.

Внезапно увидеть то, что ты привязан к своей боли, может быть достаточно шокирующим осознанием. В тот момент, когда ты это осознаешь, ты разрушаешь эту привязанность.

Всё, что угодно может «включить» тело боли, привести его в активное состояние, если Вы неосознанны.

Это может быть безобидная фраза или жест, песня, запах, одежда, фильм, звук и т.д.

Тело боли обычно имеет как коллективную, так и личностную составляющие.

Личностный аспект – это аккумулированные остатки эмоциональной боли, пережитой в прошлом.

Коллективный аспект – это боль, аккумулированная в человеческой психике за многие тысячелетия, вызванная болезнями, муками, войнами, убийствами, жестокостью, безумием и т д.

Личное тело боли каждого является составной частью коллективного тела боли.

Привычки. Автоматические реакции

Привычка – стойкая потребность к одинаковым действиям.

По научным данным минимальный срок формирования новой привычки 21-28 дней, либо вытеснения старой привычки.

Автоматические реакции формируются с раннего детства, но их возможно изменить.

Человеческий мозг состоит из нейронов. Цепи нейронов образуют так называемые проводящие пути, по которым поступают и передвигаются нервные импульсы. Эти пути формируют наши реакции и привычки. Нейроны выстраивают пути, нервную сеть между идентичными клетками. Те клетки, которые не активируются долго, теряют связь.

Таким образом, мы сознательно можем формировать свои реакции и привычки. Когда мы прерываем автоматическую реакцию - мы перестаем реагировать автоматически. Здесь заложено освобождение от вредных привычек и стереотипов.

Акция - Ре-акция

Вот одно из объяснений автоматического реагирования: реакция – ответ на акцию. Множество реакций «записаны» в нашей памяти.Мозг их автоматически воспроизводит при похожих ситуациях.

То есть кто-то создает ситуацию (акция), а Вы, вернее Ваш мозг, реагируете – реакция.

Реакции закладываются в течение первого года жизни.

Управление собственной Жизнью

Изменить ситуацию можно только осознанно.

Вместо автоматической реакции Вы начинаете отслеживать и наблюдать свою реакцию, то есть становитесь хозяином ситуации, не впадаете в ступор, а меняете ситуацию так, как нужно Вам.

Включается осознанность и ответственность за все, что происходит с Вами.

Вы начинаете управлять собственной Жизнью.

Эмоции

Эмоция – это ответная реакция тела на то, чем занят разум, или отражение состояния разума в теле. Мысль вызывает эмоцию.

Какие эмоции переносит постоянно ваша кровь? Какие эмоции переносит постоянно ваша кровь?

Реакции тела – то, что никогда не обманывает, только нужно научиться слушать себя.

Только наблюдение за мыслями и эмоциями переводит человека на уровень осознания.

5-ти минутный гнев оборачивается для иммунной системы 6-ти часовым восстановлением, снижением иммуноглобулина А, нарушением ритма сердца.

(Это данные Института Математики Сердца (Institute of HeartMath - IHM) в Булдер Грик, штат Калифорния).

Неуправляемый стресс нарушает работу почек, вызывая отеки и повышение давления.

Ежесекундное творение

Мысли + чувства + эмоции = желаемая реальность

Осознанное творение, вера в себя и Доверие Вселенной

Что излучаешь – то и получаешь!!!

Чтобы сбылось…

Благодарность за все, что есть (принятие).

Ясное и яркое видение, чувствование, ощущение результата, эмоция результата!

Благодарность за возможность выбора КАЖДУЮ СЕКУНДУ!!!

Намерение

Намерение – это очень сильная, концентрированная мысль, сильное желание и твердое решение сделать, сотворить, иметь что-то.

Сила намерения зависит от внутренней силы и веры человека и может формировать дальнейшие события в жизни человека.

Причиной сознательного, или осознанного изменения служат два качества, присущие сознанию: внимание и намерение.

Внимание обеспечивает энергией.

Все, на что вы направляете свое внимание, приобретает в вашей жизни большую силу. Все, что вы лишаете своего внимания, блекнет, разрушается и исчезает.

Намерение преобразует, дает мощь и силу действия, является пусковым механизмом для преобразования энергии и информации.

Управляющие Жизнью

Посредством своих убеждений мы сами образуем мост между всем, что мы в состоянии вообразить, и реальностью.

источник

Вывод 1.

получается, что жизнь человека на данный момент (13.12.2017) - это результат его убеждений, верований, стереотипов, неосознанного мышления и реакций...etc.

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Каждый человек сам создает свой мир, свою жизнь.

Каждому воздается по его мыслям.







ВНЕШНЕЕ ОТРАЖАЕТ ВНУТРЕННЕЕ.

ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПОДОБНОЕ.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЙ МИР.









ВСЕЛЕНСКИЕ ЗА-КОНЫ в изложении В. Синельникова

















Вывод 2.

Человек, живущий в диапазоне вибраций (мыслей и эмоций) от 0,1 до 26 гц, здоровым быть ПРОСТО не в состоянии ...как, собственно, и те поводыри, кто держит человечество через СМИ в диапазоне этих вибраций...

Уважаемые друзья и подписчики!

В данный момент я работаю над созданием мультимедийной книги "О страхе, чувстве вины, стрессе и эмоциональном теле боли ЧЕЛОВЕКА" и видеоролика с аналогичным названием, кадры из которого использованы при оформлении этой публикации.

С благодарностью приму любую вашу помощь, как моральную (в виде слов поддержки, одобрения, плюсования статьи и др.), так и небольшую материальную (в виде перевода денег для ПРОМО на Конте или помощи видеоканалу на Ютубе )..

С уважением и признательностью - В.Л.