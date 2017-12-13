Я камень в ваш бросаю огород,

В красивых галстуках тупые остолопы!

За что вы так не любите народ,

Кормящий ваши праведные жопы?

Я кто? Я рядовая медсестра.

Живу, кормлю детей на 10.300.

И нет уже надежды на Христа.

Все чаще вспоминаю коммунистов…

Учитель, врач – там гордость и почет…

Передовик завода – честь и слава.

И на курорт целебный каждый год

Страна своих рабочих посылала.

А я сижу и плачу. Как мне жить?

Я не лентяй, я – гражданин России!

Учу детей я Родину любить,

Но вот за что – им объяснить не в силах…

До пенсии отец мой не дожил…

Кормил семью, не выдержал нагрузки…

И в пенсионный фонд всегда платил!

Где его деньги? Детям? Хрен те, русский!

А мама, два инфаркта пережив,

Детей учила нашей, русской речи,

В итоге кукиш с маслом получив…

За что нас государство так калечит?

Святой и голозадый наш народ

Сдает копейки детям на спасенье,

А батюшка на джипе мимо жмет,

Желая всем вселенского терпенья.

Дочурка хочет петь и танцевать,

Учиться в школе на одни пятерки…

Но что ей мама-медик может дать?

Раз в месяц мясо… Как же это горько!

Могучая, великая страна,

Ты – непоколебимая держава…

Так что же ты не ценишь ни хрена

Простых людей, твою создавших славу?