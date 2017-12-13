А я сижу и плачу. Как мне жить?
Кормящий ваши праведные жопы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300.
И нет уже надежды на Христа.
Все чаще вспоминаю коммунистов…
Учитель, врач – там гордость и почет…
Передовик завода – честь и слава.
И на курорт целебный каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я – гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что – им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен те, русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей, русской речи,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?
Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А батюшка на джипе мимо жмет,
Желая всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна,
Ты – непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, твою создавших славу?
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Это надо в думу послать и зачитать с трибуны на всю страну!!!!