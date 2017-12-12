Загадки радиосигналов без источника происхождения

Эфир полон загадочными радиосигналами. Некоторые приходят к нам из космоса, другие имеют природный или рукотворный источник на Земле. Однако происхождение части сигналов не отслеживается.

Среди тех, кто наблюдает за подобными трансляциями, есть и организация ENIGMA 2000 (её название расшифровывается как «Европейская ассоциация слежения и сбора информации о номерных станциях»).

Пинг

В ноябре 2016 жители крайнего севера Канады начали жаловаться на громкое жужжание, исходящее из глубин пролива Фьюри-энд-Хекла, которое заметно обеспокоило также и местных животных. В настоящее время канадские военные исследуют источник странного сигнала.

Станция музыки задом наперёд (Идентификатор по классификации ENIGMA — XM)

На самом деле этот сигнал лишь напоминает музыку, воспроизведённую задом наперёд. Трансляция имеет два источника – один в Европе, другой в США. Наблюдатели заметили, что те же частоты используют и американские ВМС, но пока никто не понял, что это такое.

Микшер (Идентификатор по классификации ENIGMA — XF)

Получил своё название благодаря тому, что сигнал то угасал, то набирал силу. Внезапно исчез в 2001 году после почти 30 лет вещания. Полагали, что его источник находится на территории британской военной авиабазы Милденхолл, а сам сигнал является частью секретной коммуникационной системы управляющих центров НАТО. Некоторые наблюдатели полагают, что обмен этими сигналами перенесен на спутники.

Вторжение в трансляцию телеканала WGN-TV

История началась с ТВ-персонажа 80-х годов Макса Хедрума, озвучивавшего рекламные объявления и даже ведшего своё телешоу. По сути, Макс являлся одним из первых представителей искусственного интеллекта. Итак, в ноябре 1987 года некто прервал вещание телеканала WGN-TV, сообщив, что он Макс Хедрум. Звука не было, лишь изображение лица и бегущая строка субтитров с бессмысленными фразами. Самое безумное во всём этом происшествии, что нарушитель эфира так и не был пойман.

Жужжалка (Идентификатор по классификации ENIGMA — S28)

Этот сигнал невысокого качества воспроизводится как минимум с 1982 года. Чаще всего он звучит как глухое гудение, но его странность заключается в том, что за последние 40 лет гудение трижды прерывалось. В эти моменты мужской голос произносил имена на русском языке.

Вриллон

26 ноября 1977 года новостной выпуск Южного Телевидения Великобритании был прерван сообщением, в котором странный механический голос заявлял, что он пришелец по имени Вриллон из Галактического Командования Аштара. По сей день нарушитель так и не обнаружен.

Бульк

Так называемый Бульк – мощный низкочастотный сигнал, замеченный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) в 1997 году. Две основные теории происхождения сигнала – либо крупное морское животное, либо айсберг, задевающий дно океана. Источник находится где-то в районе 50° южной широты и 100° восточной долготы, то есть в удалённой части океана между Южной Америкой и Антарктидой.

Мастерская (Идентификатор по классификации ENIGMA — XW)

Этот сигнал радиолюбители ловили всего лишь несколько раз. Он звучит как микрофон, забытый в мастерской – слышны шаги, стук, и отдалённые разговоры на русском языке.

Умелец Мэнни

В 2007 году мультипликационное шоу Дисней ТВ было прервано трансляцией жёсткого порно. Компания кабельного телевидения после инцидента оказалась в центре большого скандала, но злоумышленник так и не был выявлен.

Сигналы точного времени (Идентификатор по классификации ENIGMA — M21)

На этой волне каждые 50 секунд ловится повторяющийся сигнал из 14 цифр и метки времени. Чаще всего он сообщает время GMT+4, но бывает и +2, +3 и +8. Поскольку все эти часовые пояса находятся на территории России, наблюдатели полагают, что сигнал исходит от российских объектов ПВО.

Игровой автомат (Идентификатор по классификации ENIGMA — XSL)

Сигнал, состоящий из серии высоких звуков, очень напоминающих звучание игрового автомата, лучше всего ловится на Дальнем Востоке. Наблюдатели считают, что источником сигнала может являться Императорский флот Японии.

Мяу

Сигнал, воспроизводящий постоянное мяукание, был доступен круглосуточно вплоть до начала 2000-х годов.

Воп-воп (Идентификатор по классификации ENIGMA — XWP)

Звучит очень похоже на замедленную запись выстрелов из автомата. Сигнал лучше всего слышен в южной Англии. Наблюдатели полагают, что это часть французской системы наблюдения за приливами и другими морскими погодными условиями.

Пищалка (Идентификатор по классификации ENIGMA — S30)

Подобно «Жужжалке», сигнал состоит из постоянного пищащего звука, периодически прерываемого мужским голосом, произносящим сообщения на русском языке. Например: «Для 854 032 471 331 629 008. Как слышно? Приём».

«Вау!» сигнал

Этот сигнал был зарегистрирован при помощи радиотелескопа «Большое ухо» Государственного университета Огайо. Источник располагался в пространстве недалеко от созвездия Стрельца, длительность составляла 72 секунды. Астроном Джерри Эйман был настолько поражён, что на полях радиограммы оставил пометку «Вау!» и это название так и закрепилось за непонятным сигналом.

Долгое время тайна оставалась неразгаданной, и вот недавно физики предположили, что источником могли служить водородные облака, испускаемые двумя кометами, проходившими относительно недалеко от нас. Однако далеко не всё научное сообщество удовлетворено подобным ответом.