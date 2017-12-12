Россию продлили...

Путин и его окружение контролируют как правительство, так и парламент - Госдуму и Совет Федерации, таким образом они контролируют как исполнительную, так и законодательную власть. Правительство контролируется через верного айфононосца Медведева, парламент - через Единую Россию - карманную кремлевскую партию, которая обладает в Госдуме конституционным большинством, а значит может не только самостоятельно принимать любые законы, но даже вносить изменения в Конституцию.

Кроме этого, Путин с окружением контролируют судебную власть и абсолютное большинство центральных телеканалов, то есть так называемую четвертую власть. Контроль коммерческих телеканалов осуществляется в основном через структуру Газпром-медиа, которая является не только владельцем некоторых каналов, но и крупнейшим агентством в области телевизионной рекламы, без которой любой коммерческий телеканал очень быстро прекратит свое существование.

Таким образом, Путин сотоварищи контролируют все четыре ветви власти - исполнительную, законодательную, судебную и медийную.

Контролируют силовой и экономический блок.

Контролируют Газпром и Роснефть, которые являются основными источниками валюты в стране, платят значительную часть налогов, наполняя прямо и косвенно больше половины бюджета, вместе с дочерними и зависимыми организациями составляют примерно половину всего частного сектора.

Поэтому президентство Путина - это больше, чем президентство.

В России вообще все больше, чем просто - поэт больше, чем поэт, а президент больше, чем президент. Так было и так наверное будет.

Но в случае с Путиным президентство не просто больше, чем президентство - оно превращено в источник абсолютной власти.

Это значит, что продлевая Путина, правящая верхушка продлила не просто президента, не просто своего представителя - она продлила всю свою власть, весь ее абсолютизм.

Продление Путина - это продление всей полноты власти тех, кому она сегодня принадлежит, продление абсолютной власти нынешней правящей верхушки.

Путин со своим окружением продлили себя во власти - в абсолютной и ничем не ограниченной власти, власти над Россией.

Но дело не только в абсолютизме власти, которой обладают нынешние обитатели Кремля, Путин и его компания - дело еще и в том, как они распоряжаются этой властью, как они ее используют, что они делают.

Делают ли они что-то важное и великое для России?

Нет, для России они не делают практически ничего. Своей властью обитатели Кремля пользуются исключительно в собственных интересах, в интересах своих друзей и родственников - пользуются властью в целях обогащения и удовлетворения своих многочисленных желаний.

Путин и компания пользуются своей абсолютной властью над Россией для удовлетворения своих желаний, а это значит, что они просто пользуются Россией.

Поэтому они не просто продлили свою власть - они продлили себе Россию.

Продлили для себя пользование Россией еще на 6 лет.

Продлили так же, как продлевают время в сауне.

Это сравнение может показаться очень циничным и даже кощунственным, однако по существу Путин с подельниками пользуются Россией именно как сауной, как местом для получения удовольствий, наслаждений, времяпрепровождения и общения в узком кругу.

Они не делают для России ничего значимого, а только пользуются ее ресурсами, чтобы удовлетворять свои хотелки, исполнять желания и воплощать мечты - мечты о победах, триумфах, мечты о величии.

Захотели потешить себя проведением олимпийских игр - провели. Захотели поиграть в футбол - принялись проводить чемпионат по футболу.

Захотел Путин потискать леопардиков - потискал, захотел полетать со стерхами - полетал, захотел побывать на дне морском - подали батискаф. Захотел порулить самолетом - подали амфибию.

Захотел поиграть на пианино перед всем миром - поиграл, захотел вспомнить молодость и порулить желтыми жигулями - порулил. Захотел дать концерт российского оркестра из Пальмиры - устроили концерт. Захочет сыграть на гармошке с северного полюса - подадут ледокол и устроят.

Медведев удовлетворяет другие хотелки - играется в высокие технологии, раздает чиновникам планшеты, строит понтовые технопарки. Захотел поиграться в науку - построил Сколково.

Еще одна забава - окружать себя знаменитостями, известными режиссерами, актерами, олимпийскими чемпионами, музыкантами, дирижерами. Так правящая верхушка приобщается к искусству, к великим достижениям, великой культуре, чувствует себя ее составляющей. По сути это опять же забава, исполнение желаний. И еще самоутверждение. В молодости они слушали Кобзона - теперь Кобзон слушает их. Круто? Круто!

Еще одно развлечение правящей верхушки - международный туризм на высшем уровне. Можно кататься по всему миру, но не в статусе обыкновенных туристов, а в статусе высоких гостей, которых встречают лично президенты и премьер-министры, для которых организуют эксклюзивные экскурсии, дарят эксклюзивные сувениры, которые не продаются ни в каких магазинах, а потом устраивают фотографирование вместе с другими высокими гостями - и эти фотографии постятся не на личных страницах соцсетей, а на обложках международных изданий. Круто? Круто!

Чиновники рангом пониже тоже пользуются своим положением для удовлетворения своих хотелок - кто-то любит охотиться, в том числе в заповедниках, кто-то коллекционирует автомобили, кто-то строит себе коттеджи дворцового типа, в том числе за рубежом. Кто-то покупает яхты. Кто-то строит шубохранилища.

И еще все они пристраивают к этой красивой жизни своих многочисленных родственников и друзей, помогают им создавать бизнес, дают в распоряжение бюджетные средства, чтобы многочисленные друзья и родственники тоже могли воплощать свои мечты, исполнять свои желания, удовлетворять всевозможные хотелки.

Так и пользуются Россией.

Пользуются для удовлетворения самых разных желаний, фантазий, хотелок - пользуются всем составом, вместе с многочисленными друзьями и родственниками.

И приобщают к этому подчиненных, получая взамен лояльность и обеспечивая себе нечто вроде оправдания, потому что пользоваться властью в узком кругу - вроде как нехорошо, ненормально, предосудительно, а когда все пользуются - это становится нормой и судить становится некому, потому что все вокруг заняты тем же.

Позволяя пользоваться Россией всем чиновникам, правящая верхушка делает себя неподсудной, потому что судить становится практически некому, все оказываются виновны, причем виновны в одном и том же. Возникает ситуация, когда судить надо всех, но делать это практически некому, ведь виновный виновного не осудит.

Так и пользуются Россией - ее ресурсами, природными и человеческими.

Пользуются народом, в том числе для того, чтобы продлевать свою власть через постановочные выборы, на которые сгоняют толпу, накручивая ей через телевизор мозги. Пользуются бюджетом, который наполняется сырьевыми корпорациями, то есть опять же природными ресурсами России. Пользуются властью, чтобы путешествовать - по России и за ее пределами, любоваться миром, удовлетворять свои желания, приобщаться к высокому искусству, устраивать пышные приемы, концерты, теплые встречи в узких кругах и так далее и тому подобное.

Пользуются сами и позволяют пользоваться всем, на ком держится их власть, кто отличается лояльностью, поддерживает их пользование Россией и помогает продлевать его.

Пользуются, чтобы многочисленные друзья и родственники строили некое подобие бизнеса, хотя бизнес этот держится только на воровстве бюджетных средств и пользовании ресурсами России, без этого он неэффективен и не протянет даже года. Доказано многократно - как только фирмы чиновничьих родственников теряют нечестный доступ к бюджетным средствам, земле и другим ресурсам - они моментально разоряются, потому что весь их бизнес построен на конкурентных преимуществах, получаемых за счет выгодного получения государственных ресурсов.

И понимая это, вся масса пользующихся Россией, начиная от Путина и его окружения и заканчивая самыми мелкими чиновниками - пытается побольше припрятать на тот случай, когда власть будет потеряна и пользоваться Россией дальше станет невозможно.

Путин и все его окружение, а также многочисленные приобщившиеся к пользованию Россией чиновники понимают, что когда-нибудь их время закончится и продлевать Россию дальше они не смогут. Но желания-то останутся. И желаний останется много. И привычка к красивой жизни останется. Останется привычка к пышным приемам, большим концертам, привычка ко всему эксклюзивному, привычка быть VIP-клиентами самого высокого уровня в самых разных странах. И поэтому они пытаются припрятать как можно больше, чтобы обеспечить себе эксклюзивный уровень жизни и впредь.

И для этого тоже пользуются Россией - ее ресурсами, бюджетом - чтобы создать себе запас на будущее, нечто вроде золотых парашютов, себе и своим родственникам, да побольше, побольше.

Поэтому Россией пользуются не только для удовлетворения текущих хотелок, не только для текущих путешествий и развлечений, бизнес-экспериментов и спортивных шоу, но и для удовлетворения перспективных желаний, которые возникнут когда-нибудь потом.

Пользуются Россией ныне и впрок.

Пользуются так, чтобы и сейчас напользоваться и на будущее хватило.

Поэтому сравнение с сауной - оно не слишком грубое, скорее наоборот.

Сауной обычно пользуются более бережно, не отдирая плитку, не выворачивая сантехнику, не разнося ее до фундамента.

А Россию путинская компания именно разносит. Дерет, пользуется на износ, чтобы напользоваться до полного удовлетворения сейчас и побольше натаскать для пользования потом.

Конечно, это не может продолжаться бесконечно. Период разноса и упадка неизбежно сменится периодом восстановления и собирания. Рано или поздно будет положен конец пользованию Россией, конец узурпации власти, конец потребительско-воровской пирамиде, называемой вертикалью власти.

Но это будет потом.

А пока пользование продолжается.

Россию продлили...