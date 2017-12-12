Россия представляет преемника «Белого лебедя». Самого тяжелого бомбардировщика в мире

Усовершенствованный стратегический бомбардировщик-ракетоносец типа Ту-160M2 был представлен на авиационном заводе имени Горбунова в российской Казани.

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В основном этот бомбардировщик дальнего действия соответствует базовому проекту Ту-160, известному также как «Белый лебедь». Основное отличие состоит в оснащении новой бортовой электроникой и новыми средствами поражения.

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Этот сверхзвуковой бомбардировщик может нести до 12 ракет с ядерными боеголовками, дальность действия которых достигает 3 500 километров.

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При этом с весом в 275 тонн он является самым тяжелым в мире. Тем не менее этот колосс в состоянии благодаря изменяемой геометрии крыла преодолевать без дозаправки до 14 000 километров и развивать при этом скорость до 2 200 километров в час.

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Российские ВКС уже располагают 16 машинами, еще 50 должны быть поставлены. Первый полет Ту-160M2 запланирован на февраль 2018 года.

Focus, Германия

Комментарии читателей

Аугусто Эдер (Augusto Eder)

Практично

Этот огромный старомодный бомбардировщик является очень практичным для НАТО, в такого динозавра гораздо легче попасть. чем в крылатую ракету.

Томас Вайнерт (Thomas Weinert)

TU-160M2

TU-160 — это самолет, который был спроектирован в начале 1980-х годов. Вполне логично, что ему потребовалось некоторое техническое усовершенствование. Никого не волнует, когда усовершенствованием своих бомбардировщиков занимаются американцы — так в чем проблема, если тем же самым занимается Путин?

Хольгер Клипп Holger Klipp

Остановите безумного Путина

Россия со своей агрессивной политикой по отношению к НАТО уже ничего не может больше придумать. Все видели, что она может только внушать ужас. Считаю, что санкции против России вполне справедливы, надо, чтобы за ними последовали еще более жесткие санкции.