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Россия представляет преемника «Белого лебедя». Самого тяжелого бомбардировщика в мире

14:33. 12 декабря 2017 Просмотров - 318 3 коммент. Опубликовал:

Усовершенствованный стратегический бомбардировщик-ракетоносец типа Ту-160M2 был представлен на авиационном заводе имени Горбунова в российской Казани.

< ![CDATA[]]>Самый тяжелый бомбардировщик в мире: Россия представляет преемника «Белого лебедя»< ![CDATA[]]>

В основном этот бомбардировщик дальнего действия соответствует базовому проекту Ту-160, известному также как «Белый лебедь». Основное отличие состоит в оснащении новой бортовой электроникой и новыми средствами поражения.

< ![CDATA[]]>Самый тяжелый бомбардировщик в мире: Россия представляет преемника «Белого лебедя»< ![CDATA[]]>

Этот сверхзвуковой бомбардировщик может нести до 12 ракет с ядерными боеголовками, дальность действия которых достигает 3 500 километров.

< ![CDATA[]]>Самый тяжелый бомбардировщик в мире: Россия представляет преемника «Белого лебедя»< ![CDATA[]]>

При этом с весом в 275 тонн он является самым тяжелым в мире. Тем не менее этот колосс в состоянии благодаря изменяемой геометрии крыла преодолевать без дозаправки до 14 000 километров и развивать при этом скорость до 2 200 километров в час.

< ![CDATA[]]>Самый тяжелый бомбардировщик в мире: Россия представляет преемника «Белого лебедя»< ![CDATA[]]>

Российские ВКС уже располагают 16 машинами, еще 50 должны быть поставлены. Первый полет Ту-160M2 запланирован на февраль 2018 года.

Focus, Германия

Комментарии читателей

Аугусто Эдер (Augusto Eder)
Практично

Этот огромный старомодный бомбардировщик является очень практичным для НАТО, в такого динозавра гораздо легче попасть. чем в крылатую ракету.

Томас Вайнерт (Thomas Weinert)
TU-160M2

TU-160 — это самолет, который был спроектирован в начале 1980-х годов. Вполне логично, что ему потребовалось некоторое техническое усовершенствование. Никого не волнует, когда усовершенствованием своих бомбардировщиков занимаются американцы — так в чем проблема, если тем же самым занимается Путин?

Хольгер Клипп Holger Klipp

Остановите безумного Путина

Россия со своей агрессивной политикой по отношению к НАТО уже ничего не может больше придумать. Все видели, что она может только внушать ужас. Считаю, что санкции против России вполне справедливы, надо, чтобы за ними последовали еще более жесткие санкции.

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Источник: www.kramola.info

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3 коммент.»

  • 3494 3004
    Руса 12 декабря 2017 в 15:44 Ссылка Пометить
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    Для Хольгер Клипп.

    Обычный высер русофобов. )
    Не надо валить с больной головы на здоровую. Именно НАТО своей агрессивной политикой и информационной войной во главе США надрывается и пытается внушить олухам Запада, что они самые крутые и им все позволено в мире.
    Россия сосредотачивается и достойно отвечает на вызовы.
    О’ кей.

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  • 6427 5615
    Вячеслав 12 декабря 2017 в 15:45 Ссылка Пометить
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    Такому хватит одного вылета на Сирию или ещё куда…

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  • 1501 463
    Илья 12 декабря 2017 в 16:01 Ссылка Пометить
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    Да! Россию они боятся, но СГА они боятся еще больше!

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