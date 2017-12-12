Подготовка к ЧМ-2018 – Взгляд иностранцев

Реакция иностранцев на подготовку к чемпионату мира по футболу в России в виде путевых заметок и наблюдений.А это уже взгляд из России.Стоит помнить, что некоторые "западные партнеры" хотят начать проверку на предмет употребления допинга футболистами сборной России (что в силу результатов сборной выглядит асбурдом, но не тем не менее), ибо доказать использование административного ресурса для получения чемпионата мира Россией не удалось, а тема допинга для нанесения ударов по российскому спорту оказалась весьма перспективной в практическом отношении.И если отобрать чемпионат мира будет крайне затруднительно (ФИФА не выказала особого желания идти по пути МОК), то вот вопрос дисквалификации сборной за допинг может стать актуальным уже ближайшей весной, если организаторы "антидопинговой кампании" смогут ее соответствующим образом раскрутить. И уже сейчас обсуждаются варианты отстранения сборной на домашнем чемпионате (что тоже абсурд, но тем не менее). Или как вариант, могут попробовать, опираясь на решение МОК, заставить играть под нейтральным флагом, предварительно отстранив нескольких футболистов, на которых укажет "коллективный Родченков". В любом случае, изгадив Сочинскую Олимпиаду (где обеспечена победа сборной США в командном зачете задним числом) и показательно унизив Россию перед Олимпийскими играми в Южной Корее, "партнеры" наверняка постараются припасти какую-нибудь гадость, чтобы свести на нет всю подготовку на роликах выше. Чиновникам из министерства спорта лучше готовиться к подобным наездам заранее, чтобы потом не рассуждать о том, что "Запад поступает нечестно".

Источник: colonelcassad.livejournal.com