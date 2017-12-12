Главная » Мировоззрение, Политика

Подготовка к ЧМ-2018 – Взгляд иностранцев

14:47. 12 декабря 2017 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:


Реакция иностранцев на подготовку к чемпионату мира по футболу в России в виде путевых заметок и наблюдений.



А это уже взгляд из России.



Стоит помнить, что некоторые "западные партнеры" хотят начать проверку на предмет употребления допинга футболистами сборной России (что в силу результатов сборной выглядит асбурдом, но не тем не менее), ибо доказать использование административного ресурса для получения чемпионата мира Россией не удалось, а тема допинга для нанесения ударов по российскому спорту оказалась весьма перспективной в практическом отношении.
И если отобрать чемпионат мира будет крайне затруднительно (ФИФА не выказала особого желания идти по пути МОК), то вот вопрос дисквалификации сборной за допинг может стать актуальным уже ближайшей весной, если организаторы "антидопинговой кампании" смогут ее соответствующим образом раскрутить. И уже сейчас обсуждаются варианты отстранения сборной на домашнем чемпионате (что тоже абсурд, но тем не менее). Или как вариант, могут попробовать, опираясь на решение МОК, заставить играть под нейтральным флагом, предварительно отстранив нескольких футболистов, на которых укажет "коллективный Родченков". В любом случае, изгадив Сочинскую Олимпиаду (где обеспечена победа сборной США в командном зачете задним числом) и показательно унизив Россию перед Олимпийскими играми в Южной Корее, "партнеры" наверняка постараются припасти какую-нибудь гадость, чтобы свести на нет всю подготовку на роликах выше. Чиновникам из министерства спорта лучше готовиться к подобным наездам заранее, чтобы потом не рассуждать о том, что "Запад поступает нечестно".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, санкции, спорт, футбол, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Проекты во сне и наяву или О Русской системе подготовки инженеров
... чудес, которые поражали воображение иностранцев, но никогда не были ...вузовских программ. Необходимую послевузовскую подготовку целесообразно организовывать путем установления прямых...инновационной активности составляют, на мой взгляд, то ценное, что мы...
Другой взгляд на подлог Петра I
...и юности Петра окружали сплошь иностранцы, не только взрослые, ... словами, вышла замуж за иностранца и стала под его влиянием... на русский престол и подготовке своего кандидата. Мы условно...протестантскую веру. При таком взгляде на эти туманные события ...
Надо думать о России, а не об участии в Олимпиаде любой ценой
... создать лучшую в мире систему подготовки спортсменов. Соединённые Штаты, считавшиеся до... нас из Олимпиад. На первый взгляд, этому надо сопротивляться – но надо... пусть при желании приезжают и иностранцы, только не надо помпезности и...
Как определить, что начальство подается в бега
... как составлены документы и уровня подготовки тех, кто будет судиться с... же передали оформление таможенных грузов иностранцами (компаниями с иностранным участием) без... путинской предвыборной кампании, на мой взгляд, по-прежнему не приходится. После...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...билета” — доллара, налоговые метки, подготовка к очередному восстановлению храма Соломона... их с двумя “знатными иностранцами”, приехавшими из Лондона и ... — произнёс председатель, окинув вопросительным взглядом присутствующих. — Прошу несогласных подняться ...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...Гермина останавливала её таким красноречивым взглядом, что Ольга поспешно проглатывала свой...христиан, любезно пожимавших руки богатого иностранца, избравшую жену на Мартинике и...и Португалию верховным синедрионом для подготовки революции. Из Барселоны я ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>