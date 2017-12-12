Обратная связь: читатели пишут писателю…

Признаюсь, не часто я получаю обстоятельные отзывы от читателей на те или иные свои статьи, опубликованные в Интернете на разных сайтах. А иногда приходят такие письма-откровения, что мне хочется их обязательно донести до всей своей читательской аудитории, потому что в них содержится помимо слов адресованной мне благодарности ещё и крайне полезная для всех информация.

Этот пост составлен мною из таких откровений:

Vivavivacce:

Каюсь, пропустила, непонятно как, Вашу статью на КОНТЕ: "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?" Знатная вышла работа! Славно. Не знала о статье Джона Камински — спасибо Вам, Антон, огромное за неё!

Читая всю его работу, просто пришла в ужас и шок!

В шок — оттого, что "все всё знали" уже давно! Ещё до работ Шломо Занда, автора книги "Кто и как изобрёл еврейский народ?". И, как выясняется, Д.Камински далеко не единственный еврей, давно и открыто говорящий об античеловеческой сущности и целях своих собратьев-евреев, "мегаломаниакальных дураков"...

Теперь становится понятно, почему ведущий каббалист М.Ляйтман твердит (правда, в довольно мягкой форме) "о вине евреев", предупреждая их о новом Холокосте.

Становится понятным и то, почему евреям становится всё более некомфортно существовать в США. Настолько некофмортно, что они даже подаются в Старый Свет (это при "засилье мусульман" в Европе!) или вообще бегут в Юго-Восточную Азию и, на худой конец, в Австралию.

Всё становится на свои места! Ну и, в том числе, и к большому сожалению, их планы на Крым. Об этом давно уже говорит А.Девятов.

Ну а ужас — оттого, что: что Джон Камински чётко обозначил те главные направления, в которых евреи сконцентрировали свои деструктивные, абсолютно антигуманные усилия:

1. Социальная инженерия реальности через редактирование истории.

Как теперь очевидно, история была начата умышленно и организованно фальсифицироваться с конца 16-начала 17 веков. Как раз после падения ордынского трона Ивана Грозного и прихода к власти Романовых. Как раз тогда иезуитский орден начал то, что в начале 20 века великолепный исследователь В.Каммайер назвал в своем уникальном труде «Универсальная фальсификация истории», 1926, "широкомасштабной операцией по фальсификации".

2. "Еврейская жатва".

Так берлинский профессор Вернер Цомбарт обозначил неутолимую страсть евреев к развязыванию бесцельных и жестоких войн. Ссылаясь на другого исследователя, Рэмси, Джон Камински приводит самые удачные для "мегаломаниакальных дураков-евреев" проекты:

Внедрение еврейства в:

- Англии — Кромвель. Действительно, как известно, они свергли законный дом Стюартов, казнив Марию Стюарт, прямого потомка Меровингов. Нынешняя династия Виндзоров, как часто говорит А.Фурсов, "шавки из подворотни"),

- Франции — ротшильдовский щенок-ренегат Наполеон. Как сегодня понятно, так называемая "Отечественная война 1812 года" была для России не иначе, как успешной попыткой дома Романовых сломить последних ордынцев — с помощью Наполеона, которого затем уничтожили как использованную вещь. Ну а все бенефиты, которые получил от неё дом Ротшильдов, хорошо известны.

- России — Нью-йоркские евреи, сменившие затем своим имена и ставшие Политбюро,

- Германии — Нюрнбергский вердикт был мистификацией, совсем как линчевание Саддама Хуссейна,

и, наконец, самым тщательным из проектов — США: Рузвельт и его правая рука Нельсон Рокфеллер.

3. Оправданная патология.

Здесь Д.Камински говорит о Талмуде и всех тех извращениях, которые эта "священная книга" иудеев оправдывает. От убийства младенцев до уничтожения гоев.

Что до древности "евреев", то, принимая за них результат некой социальной надстройки над биологическми базисом — иудаизм, традиции и прочее, то, конечно, никакой древности у этого образования нет.

В общем, спасибо Вам за столь фундаментальные исследования. Удачи в публикации — будет приятно приобрести вашу последнюю книгу.

И, как я постоянно Вам (наверное, уже до оскомины это надоело :о))) — твержу, "меньше эмоций, больше фактов и проверяемых аргументов". В этом Вашем посте Вы "поднялись над схваткой", мой большой респект Вам за это.

* * *

Ирина Теплотанская (Ашихмина):

Вот теперь, прочитав Вашу статью, Антон, у меня сложился пазл, что евреи-ашкенази (германо-поляки) построили над Русью фундамент для захвата власти, истребив русскую веру и приведя на трон Романовых (тоже германо-польско-ашкеназского происхождения людей), колонизировав Русь на несколько веков. То есть, по А. Пыжикову, профессору, доктору исторических наук, "Речь Посполитая и есть тот организатор по захвату Руси". Спасибо!

Антон Благин: И Вам, Ирина, мои слова благодарности. А для того, чтобы лучше раскрыть для других читателей суть вами сказанного, я прилагаю ссылку на статью "За что польская элита ненавидит любую Россию — белую или красную?".

* * *

Валерия Б:

Благодарю Вас за статью про Когут, очень своевременно, я уже уши развесила... А что можете сказать про Червонскую? Она дело говорит, но смущает её фамилия и её еврейская внешность.

"Идёт сокращение численности население через инъекции и прививки".

Галина Червонская, заслуженный доктор с 45-летним стажем, работая в российской клинике с удивлением обнаружила, что вакцины поставляемые из-за рубежа не проходят никакой проверки!

"Привозят в бутылях и отконтролировать мы ничего не можем! Нам запрещено контролировать. Контроль снят! А фирму-поставщика берут ту, которая дешевле нам привозит! Она же и вакцинирует! ЗАПОМНИТЕ!!! НАШИХ ДЕТЕЙ ВАКЦИНИРУЮТ ДЕШЁВОЙ ДРЯНЬЮ".

Врач Галина Червонская открыто говорит о том, что этими сомнительными прививками ДОБИВАЮТ РУССКИХ! Так наша российская медицина злонамеренно сокращает население России!

Ещё один фильм на ту же тему, показанный по центральному российскому телеканалу:

Антон Благин:

Здравствуйте, Валерия! Очень рад, что Вы написали мне отзыв и прислали видео и свой вопрос. Тут я скажу ДА, врач Галина Червонская всё верно говорит!

Наша еврейская "элита" на протяжении многих лет озабочена сокращением населения России, она отрабатывает заказ западных лидеров, которые стремятся к мировому господству.

В своей статье "ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СЛАВЯНИН!" я представил перед читателем построенную из фактов мозаичную картину нашей прошлой истории и там помимо всего прочего привёл пророчество русского писателя Фёдора Достовского, который предсказал революцию 1917 года в Российской империи за 40 лет до её начала.

Вот что Ф.Достоевский опубликовал в "Дневнике писателя" за 1877 год:

“...Революция жидовская должна начаться с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой!” “Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясёт все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови”. Источник. (Достоевский Ф. М. Дневник писателя. / Сост., комментарии А. В. Белов / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.).

Здесь в этих словах всё правда. Но, что гораздо важнее, здесь Фёдор Достоевский, как настоящий пророк, показал, почему никто, никакие "русские собрания", ни царь лично, не мог тогда противостоять жидовскому нашествию на Россию и остановить грядущую революцию, — "нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе".

Тогда Россию спас Сталин, которого, по всей видимости, послал сам Бог!

Сейчас жиды вновь оккупировали Россию и окопались во всех ветвях российской власти: законодательной, исполнительной, судебной...

И да, теперь они нас истребляют посредством прививок, вливая через шприцы нашим детям препараты, произведенные большей частью на Западе в секретных лабораториях.

Причём ситуация в России сейчас такова, что я вынужден повторить слова Фёдора Достоевского, чуть переиначив их: "против прививочного геноцида нет у нас надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе!".

А всё потому, что наша так называемая "российская элита" с еврейскими корнями испытывает явно враждебные чувства в отношении к государствообразующему русскому народу. И этим почти всё объясняется!

Как показывает опыт истории, сопротивление нашего общества прививочному геноциду может начаться лишь тогда, когда этот процесс из скрытой фазы перейдёт в открытую, то есть, когда начнётся лавина смертей и появятся уже миллионы больных людей, клиническая картина которых будет говорить о том, что они — явно жертвы прививок.

А до этого, увы, все увещевания и призывы к народу, мол, "люди, очнитесь, вас убивают!", не будут иметь никакого действия. Я это уже проходил почти 20 лет назад, когда писал книгу "Геометрия жизни". Моя книга увидела свет (была издана в бумажном варианте) в 1998 году. В ней есть глава: "Люди! Братья! Очнитесь! Нас убивают!" На кого-то мои слова возымели за это время действие, при том, что я всё там довольно доходчиво изложил?

Вот цитата из СМИ за 2009 год:

"По заявлениям Такера, заседание членов группы на этот раз проходило в мрачной атмосфере, поскольку геополитическая ситуация складывается для них не лучшим образом, а их программа встречает серьёзное сопротивление. В соответствии с информацией Эстулина, которая всегда оказывалась точной, Бильдербергский клуб всерьёз озабочен тем, что положение может настолько ухудшиться, что они потеряют контроль над событиями. Все последние годы они проводят политику «разрушения спроса», которая осуществляется через преднамеренный демонтаж мировой экономики, и нынешний экономический кризис может привести к таким результатам, при которых через одно или два поколения произойдёт резкое сокращение населения на 2/3. Это станет результатом голода или пандемии, которая может принять настолько широкий масштаб, что будет сопровождаться непредвиденными последствиями, опасными и для самих элит, которые окажутся на грани гибели. Эта перспектива вызывает панические настроения среди самих мондиалистов. Как подчеркивает Эстулин, данный сюжет обсуждался на встрече очень долго.

Всё свидетельствует о том, что правящие элиты Запада действительно находятся перед решающим выбором, и у них нет единства мнений, а это лишний раз доказывает ложный характер внедряемой ими идеи о всесилии и сплочённости наднационального центра управления. Это «всесилие» держится исключительно на слепой вере в безграничную влиятельность «глобальной элиты». Между тем широкий средний слой управленцев на Западе сам оказывается заложником и жертвой преступной политики финансовой верхушки.

Показательно в этом отношении, что очередное заседание Бильдербергской группы проходило уже после другой тайной встречи, состоявшейся, как сообщил британский еженедельник The Sunday Times, 5 мая в Манхэттене в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса. На ней присутствовали самые богатые люди Америки: сам Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Из всех тем, обсуждаемых на встрече, главной оказалась всё та же проблема «перенаселённости Земли». Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, «никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира». Однако взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая численность населения планеты («слишком много материала»), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся..." Источник.

Эта информация кого-нибудь встревожила (хотя она была зачитана в 2010 году в стенах Государственной Думы РФ профессором Юрием Курносовым), что-то изменилось к лучшему в России области фармакологической и продовольственной безопасности?

Нет, стало только на порядок хуже! О чём собственно и говорит сегодня Галина Червонская, заслуженный доктор с 45-летним стажем.

Так что, ждём начала массового вымирания населения России, а уж потом народ прозреет, когда увидит печальную картину, и мы уж с этими жидами во всех ветвях российской власти разберёмся! Ух, разберёмся!

Шучу по чёрному...

Кто разберётся?!

С этим прививочным геноцидом уже давно был обязан начать разбираться наш Президент РФ Владимир Путин! А он в этом направлении явно бездействует! По крайней мере, его деятельности по этому направлению не видно. От слова совсем!

А ведь есть ещё ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД РОССИЯН!

Для освещения этого направления группа активистов создала фильм "Последний звонок":

В завершение я дам ещё раз ссылку на очень актуальную статью: "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?"

11 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин