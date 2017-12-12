Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире
О продовольственном оружии массового поражения
10:54. 12 декабря 2017 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
Записи на схожие темы
...продукции в сельскохозяйственном и продовольственном секторах зарубежных стран. Эта... начинались первые попытки создания оружия массового поражения. Американский профессор Фрэнсис Бойл...европейские страны из-за массовых протестов населения и законодательных ...
...В нем перечисляются «экзотические виды оружия массового поражения», к которым помимо “Chemtrails... Число американцев, получающих сегодня продовольственную помощь, ставит рекорд за ...монополизации российского и мирового продовольственного рынка в руках ...
... новый вид оружия массового поражения – биотропное оружие.По классификации видов средств массового поражения это оружие стоит на... и нормативами.Бдительность национальных служб продовольственной безопасности усыпляется общемировым признанием полезности...
...стороны экстремистов и распространение оружия массового поражения», — сказал представитель Белого...″. Источник Улюкаев: продовольственные санкции России экономически осмысленны...считает ограничение западного продовольственного импорта экономически осмысленным,...
...участники просили остановить расползание оружия массового поражения по всему Ближнему Востоку.... и осуществили попытку захвата продовольственного склада боевиков. «Доведённые...местного совета остановить разворовывание продовольственных складов и заставить ...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...качестве доказательств разработки Ираком оружия массового поражения? Все эти механизмы ... Граждане второго сорта: продовольственная несправедливость разделила Евросоюз В...жители этих стран испытывают продовольственную несправедливость. Словакия обнародовала ...