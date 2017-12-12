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Крым под санкциями: в «черных списках» ЕС Дмитрий Овсянников

19:29. 12 декабря 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

крым

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пользуется в странах Евросоюза просто «бешеной» популярностью. Санкции против него поддержали помимо Украины еще и Черногория с Албанией и Норвегией.

Совет ЕС принял решение за номером 2017/2163 от 20 ноября, включив губернатора в свой санкционный список. Конечно же, Черногория,  Албания и Норвегия могли отказаться, так как еще не входят в Союз, но возможность получить отказ Брюсселя за излишне самостоятельное поведение, вероятно, повлияла на руководство этих стран. Что касается Овсянникова, полагаю, он особо не страдает по этому поводу. Фобии Брюсселя и кандидатов на вступление в Евросоюз не его забота.

Он совсем недавно занял пост главы Севастополя, так что дел хватает. Тут не по Европам кататься нужно да деньги в европейские банки перебрасывать, а решать насущные проблемы населения, укреплять социально-экономические и политические связи с крымским правительством и федеральным центром.

К слову, именно это и вменяют Овсянникову в вину евробюрократы: слишком рьяно работал над интеграцией Крыма и Севастополя в состав России. Теперь должен понести ответственность за поддержку антиукраинских взглядов и референдума 2014 года, в том числе за  поздравления крымчан в годовщину этой памятной даты. И это еще не все грешки: Овсянников награждал ветеранов народного ополчения, посмевших поддержать воссоединение региона с Россией.

«Грехов» у губернатора накопилось немало, на взгляд Киева и западного политбомонда. В одном только они прокололись: цели и задачи руководства Севастополя кардинально отличаются от мечтаний коррупционной антинародной киевской власти. Порошенко мог бы и зарыдать, если бы ему показали на дверь, а Овсянников лишь засучит рукава и примется приумножать достояние своего города, делать жизнь людей лучше.

В данном случае лучше всего подходит народная поговорка «Напугали ежа голой з*дницей!».

Метки: антироссийские санкции, возвращение крыма на родину, новости / севастополь / крым
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