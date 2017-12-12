Нет, это не анекдот: КНДР – «победитель» США!

Пока американская нация пребывала в эйфории от новоявленных побед (в одиночку!) над фашистской Германией во Второй мировой войне, СССР (распад) и падением коммунизма, опять же, по воле Вашингтона, Северная Корея даром времени не теряла и сделала не менее громкое заявление в ООН. Постпред КНДР на заседании Совбеза ООН скромненько сообщил о победе Пхеньяна над США и их союзниками в «политическом и военном противостоянии». Да, какие «победители», такие и «противники»-фантазеры.

Мало того, в пресс-релизе КНДР отмечается, что Совбез ООН превратился в инструмент в руках США. Ему больше нет доверия со стороны мирового сообщества. Доверие к структуре опустилось на уровень «дно», поэтому пора ее реформировать. Ну, а обсуждение вопросов соблюдения прав человека в Северной Корее всего лишь проявление акта отчаяния западных «враждебных сил». Мечты врагов северокорейской нации никогда не сбудутся. Ким Чен Ына с народом просто так не запугать.

Не пресс-релиз, а просто лирическая песня… Победители США, потрясающие ядерной дубинкой, грозят Белому дому с разделенного Корейского полуострова. Северокорейцы будут и дальше развивать социализм, ориентированный на народные массы, пускай Штаты и против этого. Именно в КНДР «человеческое достоинство достигло высшей ступени», американцы же не имеют права их критиковать.

Относительно позиции России нужно отметить следующее: Евгений Загайнов, заместитель постпреда РФ при ООН, отметил, что Штаты не впервые пытаются вбросить правозащитные сюжеты в повестку дня СБ ООН. Зачем пускать всем пыль в глаза, если правами человека занимается специализированная структура – Совет ООН по правам человека?

Полномочия Совбеза на эту сферу не распространяются. Его дело – возобновление мирного переговорного процесса с целью урегулирования северокорейского кризиса. Поэтому меньше болтовни и больше дела.

Впрочем, Штатам подыгрывает Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Он рассказал страшные истории о самоубийствах в Северной Корее, о том, как все передвижения людей контролируются, свобода слова и политические права ущемляются, а жить становится все тяжелей.

В свою очередь, Мирослав Йенч, помощник Генсека ООН, пригрозил вмешательством мирового сообщества, если Пхеньян самостоятельно не защитит своих граждан. И тут сразу вспоминается «защита» Югославии, Ирака, Сирии, Ливии и других стран, в которые приходили западные «гуманисты».

Нетрудно догадаться, кто дирижирует оркестром. Правы северокорейцы, Совбез слишком подвержен негативному влиянию США. Прав и российский постпред, заявляя, что не дело СБ ООН разбирать ситуацию с правами человека в отдельно взятой стране. Посыл очевиден: Штаты накаляют обстановку, чтобы легализовать свою агрессию против КНДР. Правда, авантюра обречена на неудачу. Россия и Китай не позволят начаться новой мировой войне, тем более ядерной. Так что, Штаты, пора заткнуться!