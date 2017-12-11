В чём причина кривых зубов. Часть 1

07 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “В чём причина кривых зубов”.



Автор-сказитель – Александр Захаров



Часть 2 – https://youtu.be/rZqolACdMaA



В передаче мы побеседовали о причинах возникновения неровных зубов в разном возрасте. Что нужно делать, чтобы зубы у будущего ребёнка сразу выросли ровными. Как выявить у ребёнка начинающуюся патологию. Как ускорить процесс выравнивания зубов и сделать его более эффективным. Возможно ли выравнивание зубов без участия ортодонта. Как сохранить ровные зубы после их выравнивания.



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 07 декабря 2017 в 20 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-



Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4276880193235417



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-





Источник: www.youtube.com