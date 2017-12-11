В чём причина кривых зубов. Часть 1
07 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “В чём причина кривых зубов”.
Автор-сказитель – Александр Захаров
Часть 2 – https://youtu.be/rZqolACdMaA
В передаче мы побеседовали о причинах возникновения неровных зубов в разном возрасте. Что нужно делать, чтобы зубы у будущего ребёнка сразу выросли ровными. Как выявить у ребёнка начинающуюся патологию. Как ускорить процесс выравнивания зубов и сделать его более эффективным. Возможно ли выравнивание зубов без участия ортодонта. Как сохранить ровные зубы после их выравнивания.
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 07 декабря 2017 в 20 часов по Москве.
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Источник: www.youtube.com