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В чём причина кривых зубов. Часть 1

10:51. 11 декабря 2017 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

07 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “В чём причина кривых зубов”.

Автор-сказитель – Александр Захаров

Часть 2 – https://youtu.be/rZqolACdMaA

В передаче мы побеседовали о причинах возникновения неровных зубов в разном возрасте. Что нужно делать, чтобы зубы у будущего ребёнка сразу выросли ровными. Как выявить у ребёнка начинающуюся патологию. Как ускорить процесс выравнивания зубов и сделать его более эффективным. Возможно ли выравнивание зубов без участия ортодонта. Как сохранить ровные зубы после их выравнивания.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 07 декабря 2017 в 20 часов по Москве.

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Источник: www.youtube.com

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