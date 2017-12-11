Уроки истории учат лишь тому, что ничему не учат…

Доклад МОК и «хорошие новости».

http://ifvremya.ru/v-doklade-mok-est-i-horoshie-dlya-rossii-novosti/

B пpoцecce oбcуждeния poccийcкoгo вoпpoca были зacлушaны дoклaды pукoвoдитeлeй 2-x кoмиccий MOK: Шмидa и глaвы кoмиccии пo дoпинг-пpoбaм Дeниca Ocвaльдa. Koмиccия Шмидa пpoвepялa инфopмaцию o вpoдe бы гocудapcтвeннoм вмeшaтeльcтвe в poccийcкую aнтидoпингoвую cиcтeму, a Ocвaльдa – пepeпpoвepялa дoпинг-пpoбы cпopтcмeнoв Poccии c Oлимпиaды-2014 в Coчи. Oлимпийcкий кoмитeт PФ диcквaлифициpoвaн. Bицe-пpeмьep Bитaлий Mуткo пoжизнeннo oтcтpaнeн oт учacтия в Oлимпийcкиx игpax. MOK в тoм чиcлe пpиocтaнoвил члeнcтвo глaвы Aлeкcaндpa Жукoвa в opгaнизaции. Пoжизнeннo oтcтpaнeн oт учacтия в Oлимпийcкиx игpax бывший зaмecтитeль миниcтpa cпopтa Юpий Haгopныx. Дмитpия Чepнышeнкo иcключили из кoopдинaциoннoй кoмиccии Oлимпийcкиx игp в Пeкинe 2022 гoдa. …Пepeд peшaющим зaceдaниeм MOK paccмaтpивaлocь пapу вapиaнтoв paзвития coбытий: нaчинaя c пoлнoгo зaпpeтa нa учacтиe в Oлимпиaдe-2018 и дo paзpeшeния выcтупить пoд флaгoм Poccии «чиcтым» cпopтcмeнaм. Bыбpaли пpoмeжутoчный вapиaнт. «Чиcтыx» poccийcкиx cпopтcмeнoв, кoтopым мoжнo будeт выcтупить нa Oлимпиaдe, oпpeдeлит cпeциaльнaя кoмиccия c учacтиeм MOK и Bceмиpнoгo aнтидoпингoвoгo aгeнтcтвa (BAДA). Дpугoe дeлo, пoeдут ли нa Oлимпиaду caми «чиcтыe» – пoкa вoпpoc, и oб этoм нижe. …Ho ecть и xopoшиe нoвocти. Koмиccии MOK нe удaлocь нaйти дoкaзaтeльcтвa гocудapcтвeннoй пoддepжки дoпингa в Poccии. «Koмиccия Шмидa нe нaшлa этoму пoдтвepждeния», – oтмeтил пpeзидeнт Oлимпийcкoгo кoмитeтa Poccии Aлeкcaндp Жукoв. B дoклaдe кoмиccии нa caйтe MOK cкaзaнo: «Koмиccия MOK нe нaшлa никaкиx дoкумeнтиpoвaнныx, нeзaвиcимыx и нeпpeдвзятыx дoкaзaтeльcтв пoддepжки или ocвeдoмлeннocти o «дoпингoвoй cиcтeмe» выcшими гocopгaнaми влacти Poccии». …«Ceйчac нaшa глaвнaя зaдaчa peшить для ceбя: пoeдут ли peбятa, кoтopыx дoпуcтят, выcтупaть нa Oлимпийcкиe игpы пoд нeйтpaльным флaгoм, или жe мы вceй кoмaндoй будeм тaм oтcутcтвoвaть», – cкaзaлa coбeceдницa. «Жить c этим peшeниeм нaм пpидeтcя в любoм cлучae», – oтмeтилa Poднинa.

Хорошая новость здесь только одна: дисквалифицирован персонально Мутко и некоторые другие профнепригодные его подчиненные и коллеги. Вообще, если кадровая политика АП состоит в том, чтобы никогда не увольнять с работы «своих парней», даже профнепригодных, то можно немного снизить вред, ими причиняемый, нанимая им грамотных нянек-заместителей на приличную зарплату. Но нанимать нанек следует строго по конкурсу, а не по блату, иначе рухнет система управления… Иногда создается такое впечатление, что госуправление РФ уже рухнуло и нас всех засыпало обломками, над которыми гордо реет белый (нейтральный) флаг.

Не будем забывать, что президент МОК Томас Бах не просто хороший спортсмен, но еще и весьма образованный человек, более того, по образованию он юрист, возглавлявший долгие годы юридическую комиссию (с 2002 года), комиссию “Спорт и право” (с 2002 года), апелляционный комитет Спортивного арбитражного суда.

https://news_enc.academic.ru/12434/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85

В 1991 году Бах стал членом МОК, в 1996 году был избран в состав исполкома МОК. Томас Бах трижды избирался вице-президентом МОК: на периоды 2000-2004, 2006-2010 и в 2010 году. Бах является одним из ключевых деятелей немецкого спорта. 20 мая 2006 года, после объединения НОК Германии и Германской спортивной конфедерации, Томас Бах был избран президентом Олимпийской спортивной конфедерации Германии – высшего органа управления спортивным и олимпийским движением страны. В 2010 году переизбран на этот пост. Он входил в состав наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии, был председателем попечительского совета чемпионата мира по футболу среди женщин 2011 года, состоявшегося в Германии. В МОК Томас Бах возглавлял оценочные комиссии XIX зимних Олимпийских игр (1994-1995) и XXVIII Олимпийских игр (1995-1997). Является председателем юридической комиссии (с 2002 года), комиссии “Спорт и право” (с 2002 года), президентом апелляционного комитета Спортивного арбитражного суда. В разные годы Бах входил в состав ряда комиссий МОК; в настоящее время является членом комиссий по маркетингу (с 1992 года) и по телевизионным и интернет правам (с 2002 года). Томас Бах сделал успешную карьеру и в бизнесе. В 1983 году он основал собственную юридическую фирму, затем был директором компании Adidas по развитию. На протяжении карьеры Томас Бах был председателем консультативного совета малого и среднего бизнеса федерального министерства экономики (1988-1990), членом совета администрации концерна Siemens Schweiz AG (2000-2009). В настоящее время Бах является председателем наблюдательного совета концерна Michael Weinig AG, входит в состав консультативного совета Melius GmbH. С 2006 года Томас Бах является президентом Арабо-германской торгово-промышленной палаты (Ghorfa).

Обращаю внимание читателей, что членом МОК Т. Бах стал в 1991 году, а значит должен прекрасно помнить, что побудило МОК, допустить команду СССР на Олимпийские игры в Альбервилле в 1992 году под нейтральным флагом. И он не единственный грамотный юрист в МОК.

Все же это не одно и то же: выступление под олимпийским флагом отдельных спортсменов из западных стран на Олимпиаде-80 в Москве в условиях бойкота и выступления сборной СССР в Альбервилле и Барселоне в условиях незаконной попытки юридической ликвидации СССР Ельциным и его сообщниками. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В первом случае — в 1980 году Самаранч желал минимизировать вред от бойкота западом Москвы и спасти репутацию МОК, а в 1992 году МОК констатировал свершившийся факт - государственный переворот в СССР и последовавший за ним распад страны.

Как мы видим из истории олимпийского движения, под олимпийским флагом выступают либо отдельные спортсмены, либо команды несостоявшихся, либо распавшихся государств.

https://sportfm.ru/materials/pod-flagom-mok.html

Впервые практика выступления под флагом МОК появилась на Олимпиаде-80, которую, как известно, бойкотировали многие западные страны. Тем не менее, многие звёзды мирового спорта приехали в Москву, чтобы побороться за заветное олимпийское золото. Данные атлеты представляли 16 стран, и многие из них в итоге стали олимпийскими чемпионами. В следующий раз флаг МОК появился на Олимпиадах в 1992 году. После распада Советского Союза образовавшиеся федерации чисто юридически не могли вступить в МОК, поэтому на Зимней Олимпиаде в Альбервиле под флагом Международного олимпийского комитета выступала объединённая сборная СНГ, в состав которой входили спортсмены из шести стран. «Объединённая команда» заняла второе место в общекомандном зачёте, пропустив вперёд только-только воссоединившуюся Германию. Всего наша сборная завоевала 9 золотых медалей, восемь из которых на счету россиян, а одна – на счету украинского фигуриста Алексея Петренко. Летняя Олимпиада в Барселоне, проводившаяся в том же году, завершилась победой в общекомандном зачёте команды под флагом МОК. Объединённая сборная завоевала 45 золотых медалей (США завоевали 37 медалей высшей пробы). Под флагом МОК тогда выступали спортсмены из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Молдавии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Также в Барселоне большой резонанс вызвало выступление югославских стрелков. Из-за войны на Балканах Югославия не была допущена к участию в Играх, однако лучшие спортсмены этой страны всё равно приехали в Барселону. В том числе и стрелки, которые, отказавшись от участия в боевых действиях на родине, завоевали три олимпийские медали – «серебро» и две «бронзы».

Говорят, что МИД СССР (а есть и такая организация, которая иногда выпускает интересные бумаги), направил в МОК письмо с просьбой разъяснить, может ли в Олимпийских играх в Корее принимать участие команда СССР. МИД СССР попросил МОК разъяснить, каким образом спортсмены из СССР могут принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, если управляющая компания РФ ликвидируется с 1-го января 2018 года, будет закрыт бюджет и баланс, а иные органы, например, ОК РФ — отстранены от участия в Олимпиаде и лишены права демонстрации флага и исполнения гимна. Говорят, что юристы МОК, прочитав письмо, попадали в обморок, а Т. Бах там не единственный хороший юрист, но ответили, что никаким образом не могут ограничить команду СССР, и что СССР, как одному из ключевых учредителей МОК, даже не надо подавать заявку на участие.

(Юр лицо. МОК переучреждалось несколько раз и в разных юрисдикциях, поэтому вики-умников, которые напишут мне, что МОК был создан в 1894 году, когда никакого СССР еще и в помине не было, сразу отправляю читать первоисточники, гугл-переводчик им в помощь. Все конструктивные уточнения и дополнения от читателей будут приняты автором с благодарностью.)

После получения ответа от МОК настало время падать в обморок уже нашим пока еще власть имущим, которые, очнувшись от обморока, но, не приходя в сознание приняли «мудрое решение»: все отрицать. К допросам, что ли готовятся?

В рамках выработанной стратегии под условным названием «я — не я и лошадь не моя», отправили на заседание президента ОКР Жукова, фигуристку Евгению Медведеву, и руководителя независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова. Именно Жуков принял решение, которое окончательно затянет петлю на шее нынешней власти, ибо упоминание СССР ни ему, ни его подельникам, как они думают, невыгодно, хоть это было их единственным спасением. Теперь же отъем капитала за рубежом пойдет гораздо веселее.

МИД СССР уведомил МОК что в связи с ликвидацией РФ с 1 января места СССР в МОК переходят к представителям Великобритании до воссоздания органов управления СССР или учреждения нового государства….. А самозванцев, всяких там представителей РФ следует выкинуть оттуда, что и было сделано…