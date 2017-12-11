Россия и Египет подписали контракт по строительству АЭС

Акты о начале работ по генконтракту на сооружение АЭС «Дабаа» в Египте и контракту на поставку ядерного топлива для нее подписаны в понедельник в Каире.

На церемонии присутствовали президенты России и Египта – Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Документы подписали глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр электричества и возобновляемой энергии Египта Мухаммед Шакер, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что АЭС будет расположена в Ад-Дабаа на севере страны, примерно в 130 км к северо-западу от Каира. В мае источник в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта сообщал что переговоры Москвы и Каира по контрактам на строительство АЭС полностью завершены.

В июле 2016 года сообщалось, что Россия и Египет согласовали контракт на строительство первой АЭС в североафриканской республике, стоимость которого оценили в 26 млрд долларов.

Антон Касс

Источник: voicesevas.ru