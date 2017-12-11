Письмо. ФИФА, допинг и Родченков

Доброе утро, Татьяна!



С тех пор как увидел список 34 российских футболистов в исполнении Родченкова, окончательно понял, что его т.н. списки – это фейк. Конечно, человека попросили втянуть в скандал заодно и ФИФА, ибо выборы и первенство мира на носу (кроме того, финансовые потоки ФИФА держит под контролем, в отличие от МОК). Очевидно, что г-н Родченков не очень хорошо разбирается в игровых видах спорта, и в футболе в частности, иначе не стал бы вписывать в этот лист трех вратарей. Как человек, игравший около 20 лет в футбол и неплохо в нем разбирающийся, могу с уверенностью сказать, что ни у Акинфеева, ни у Рыжикова, ни у Лодыгина просто не было ни потребности, ни мотивации для того, чтобы принимать хоть что-то относящееся к запрещенным препаратам. Основная нагрузка, которую испытывает вратарь во время игры – это психологическая, но переносимую им физическую нагрузку никак нельзя сравнить с нагрузкой, которую испытывают полевые игроки. Единственный “допинг”, который могут принимать и принимают футболисты – это обезболивающее, местное. Ибо микротравм в процессе сезона и походу матча хватает у всех, это нормально и не запрещено.

Очевидно, что человек, который “заказывал” этот список, просто прошелся по составу от вратаря до нападающего, особо не задумываясь о том, кто эти люди и насколько правдоподобно будет выглядеть их обвинение в “употреблении”. “Доказательства” одни и те же, слова преступника и списки, напечатанные на коленке. Хочется надеяться, что ведомство Инфантино с большой осторожностью отнесется к попытке посторонних влезть в их собственную кухню.



С уважением, Дмитрий

Т. В. - Не знаю насчет допинга, но немного скипидару (нанести наружно, чуть пониже спины) полевым игрокам российской сборной не помешало бы. Интересно, скипидар включен в список запрещенных препаратов?