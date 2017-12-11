О древних евреях замолвите слово!

Эта статья — мой ответ на заявление президента США Дональда Трампа, который несколько дней назад объявил на весь мир: "США официально признаёт Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс передвижения туда американского посольства — сейчас оно находится в Тель Авиве".

Александр Лебедев: "Добрый день, Антон. Прочитал вашу книгу "Всё тайное проясняется...". Она замечательно расставляет всё на свои места и систематизирует. У меня остаётся на сегодняшний день один не освещённый основной вопрос: а что с "древними" "библейскими" евреями? По традиционной истории мы знаем, что им несколько тысяч лет. Были ли они ранее на территории Среднего Востока? По Вашей книге и сторонней информации всем современным евреям около 800 лет. То есть, ранее евреев не было? Когда появились их "Тора" и прочие религиозные книги? С уважением, Александр".

В адресованном мне письме Александра Л. речь идёт о книге, которая, находясь в рукописи, имела иное рабочее название — "Всё тайное становится явным". Именно её я раздаю всем желающим бесплатно в электронном виде по ссылке: https://yadi.sk/d/rcqu5htz3PGfcs

Сейчас эта книга уже издаётся в бумажном варианте в Москве, и совсем скоро (я надеюсь, что уже через несколько дней) я буду иметь её на руках.

Заданный читателем Александром Л. вопрос имеет сегодня ОСОБУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ в связи с тем новым обстоятельством, что президент США Дональд Трамп буквально на днях объявил на весь мир: "США официально признаёт Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс передвижения туда американского посольства — сейчас оно находится в Тель Авиве".

Этот шаг Трампа, естественно, вызвал протесты во всём мире, и прежде всего среди арабских стран.

"Осиное гнездо Иерусалима. Как мир отреагировал на решение Трампа"

историческим событием. Он подчеркнул, что только такая позиция может принести мир в ближневосточный регион. Между тем противники такого решения – а это почти весь остальной мир – считают, что признание Иерусалима столицей Израиля взорвет ситуацию в регионе. Источник. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Трампа. Он подчеркнул, что только такая позиция может принести мир в ближневосточный регион. Между тем противники такого решения – а это почти весь остальной мир – считают, что признание Иерусалима столицей Израиля взорвет ситуацию в регионе.

Считаю важным напомнить всем: и евреям и неевреям, что до 1948 года государства Израиль как такового на земле не существовало! И никакой столицы, соответственно, у него тоже не было!!!

Что касается ярлыка — произошло "историческое событие", то он сюда не очень то и подходит, ведь его смысл для всех евреев — "событие из Торы". Для евреев ἱστορία — это "из Торы я"! А в иудейской Торе про "основание Израиля на земле хананеев" рассказано много чего, но есть и такая информация, которая полностью перечёркивает всё нагромождение лжи относительно основания "древнего государства Израиль".

В мировой истории не было никакого "государства Израиль"! Не было совсем! Государство Израиль — исключительно современное образование! Это порождение ХХ века!

Что касается просто "древнего Израиля", упомянутого в иудейской Торе и в христианской Библии, то им могло быть совсем небольшое поселение неких людей, причём исключительно потомков некоего Иакова, обретшего потом другое имя — Израиль, которое несёт в себе вполне конкретный смысл — "богоборец", то есть, "борющийся с Богом".

Согласно изТорыи (рассказу "Торы"), до того, как на земле появилось поселение Израиль, всех потомков Иакова-Израиля вывел из Древнего Египта и провёл через Синайскую пустыню легендарный пророк и врачеватель Моисей.

Если верить книгам "Ветхого завета" (который и есть иудейская Тора), то возникает множество вопросов, ЧТО это вообще за Исход евреев был?! И почему он длился 40 лет?!

Но я не буду сейчас отвлекать внимание читателя гирляндой этих очень даже уместных вопросов, а скажу главное, что очевидно, несмотря на нагромождение пластов самой разнообразной лжи.

Человек разумный ("Homo Sapiens"), когда он читает про кого-то нечто подобное написанному ниже, понимает, что последнее событие, будучи крайне негативным, может напрочь перечёркивать всё то положительное, что числилось за кем-либо ранее.

"Он рос глубоко порядочным человеком, всегда относился к старшим с почтением, был внимательным к критике старших, а когда стал взрослым, то проявлял лидерские качества и всегда стремился завоевать доверие у других людей..., однако, однажды начал выпивать, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал своего отца..."

Это — просто абстрактный пример, который призван принудить человека мыслить логично. А вот реальный исторический пример:

Мы слышим со всех стороны хвалебные речи религиозных проповедников, которые звучат в том числе и в СМИ: "святая земля — Израиль", "евреи — святой народ у Бога", "богоизбранный народ", и в таком духе. И вдруг находим в иудейской Торе и в Библии: "много ТАКЖЕ было прокажённых в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина" (Лк. 4: 27).

Слово ТАКЖЕ я специально выделил в этом предложении, так как оно несёт очень важную смысловую нагрузку, передавая смысл: ТОЖЕ, АНАЛОГИЧНО, КАК РАНЬШЕ или КАК И СЕЙЧАС.

Само это историческое свидетельство вместе с этим ключевым словом однозначно говорят нам о том, что история народа Израильского и поселения под названием "Израиль" была совсем иной, чем нам навязчиво внушают различные историки, а также религиозные проповедники!

Вдумайтесь! Пророк Елисей, если верить христианской энциклопедии, родился на 8 веков раньше Христа, и при нём "также было много прокажённых в Израиле!"

"В течение приблизительно пятидесяти лет (850–800 до Р. Х.) Елисей совершал пророческое служение в Самарийской стране в правление сменявших друг друга царей Иорама, Ииуя, Иохаза и Иоса". Источник.

А когда на грешную землю Израиля пришёл Христос, что он стал делать?!

Исус стал лечить прокажённых евреев, а также хромых, слепых и прочих, говоря им слова: "не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию..." (Мк. 2: 17).

А что делал ещё задолго до Христа и до пророка Елисея тот самый пророк Моисей, который вывел потомков Иакова-Израиля из Древнеегипетского Царства? — давайте выясним сейчас.

Цитирую книгу, изданную в Российской империи 126 лет назад:

Относительно этой опаснейшей для окружающих болезни (проказы, лепры), которая охватывает собою все кости и мозг, «в Моисеевом законодательстве содержатся строжайшие предписания и указаны подробнейшие меры... Он очень подробно описывает проявления этой болезни и даёт ясные и точные предписания для излечения оной. Жир и кровь и другие предметы пищи, возбуждающие и усиливающие естественную наклонность к болезням кожи, им были строго воспрещены Иудеям...» («Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия». Труд и издание Архимандрита Никифора, Москва, типография А.И. Снегирёвой, 1891 год, стр. 488, 581).

И получается таким образом, что по трём историческим (временным) точкам (житие Моисея, Елисея и Христа) мы можем построить картину реальных событий. И эта картина весьма плачевна: поселение Израиль было изначально — поселением прокажённых!

И не было никакого "бегства евреев-рабов из Древнего Египта", а был вывод в лепрозорий под предводительством врача Моисея некой группы людей, заболевших очень опасными кожными заболеваниями!

Всё остальное, что нам рассказывают про "древних евреев", — это иудейские сказки, которые кое-кто настойчиво желает сделать былью!

Далее, давайте рассмотрим ситуацию, для каких евреев создавался в ХХ веке на земле Палестины современный Израиль.

Для начала я процитирую свою раннюю статью "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях": http://blagin-anton.livejournal.com/345446.html

"В силу сложившегося на планете к началу XIX века НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА, самые богатые люди планеты решили вдруг проявить трогательную заботу о евреях, которые к тому моменту продолжали оставаться «мнимым народом», потому что у них не было ни своей земли, ни своего государства. А не было их у евреев понятно по каким причинам — евреи были посланы Иудеями во все стороны света для добывания для них и денег, и власти с помощь афер, революций и ростовщичества. Красноречивым свидетельством тому являются законы, прописанные в иудейской Торе, исполнять которые было предписано каждому еврею под страхом смерти... "Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью..." (Библия, Евреям, 10: 28). И вот, наконец, эти библейские Иудеи озаботились тем, чтобы дать евреям свою землю и дать им возможность основать своё государство. Это историческое событие произошло 2 ноября 1917 года. Английское правительство опубликовало декларацию Бальфура, в которой содержалось обещание содействовать созданию в Палестине «национального очага для еврейского народа». В 1920 году военный министр Великобритании Уинстон Черчилль опубликовал в английской прессе статью, где были такие слова: «В результате завоевания Палестины, Британское правительство получило возможность, и на него легла ответственность, обеспечить еврейскому народу во всём мире обретение своего дома и центра национальной жизни. Конечно, Палестина слишком мала, чтобы принять более чем часть еврейского народа, да и большинство евреев не пожелают туда переселиться. Но если при нашей жизни будет создано на берегах Иордана еврейское государство под покровительством Британской короны, в котором смогут жить три-четыре миллиона евреев — это будет, со всех точек зрения, событие благоприятное для мировой истории, находящееся в гармонии с подлинными интересами Британской империи». Источник: http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=58711

Читаем теперь то, что написано в еврейской "Википедии":

1.

"Евреи — народ семитского происхождения, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского царств, живущий во многих странах мира (с 1948 года существует также еврейское государство Израиль). Численность на 2012 год 13,86 млн человек, из них 43 % в Израиле и 39 % — в США. Традиционной религией евреев является иудаизм. Исторически понятия еврей и иудей тесно переплетены и в ряде языков неразличимы. В современном русском языке еврей — это национальность, а иудей — вероисповедание, религиозная принадлежность. Большинство евреев говорят на языках тех стран, в которых живут. В Израиле государственным языком является иврит, возрождённый в качестве разговорного в XIX веке. В разных странах существует также ряд специфических еврейских языков, крупнейший из которых — идиш — входит в германскую группу языков...." Источник.

2.

"Ашкеназы — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Употребление этого названия для данной культурной общности зафиксировано источниками, относящимися к XIV веку. Исторически бытовым языком подавляющего большинства ашкеназов был идиш, принадлежащий германской ветви индоевропейской языковой семьи. По состоянию на конец XX века, ашкеназы составляют большую часть (около 80 %) евреев мира, их доля среди евреев США ещё выше. Однако в Израиле они составляют лишь около половины еврейского населения. Традиционно противопоставляются сефардам — субэтнической группе евреев, оформившейся в средневековой Испании". Всего ашкеназов на планете примерно 8 — 11.2 миллиона. Источник.

3.

"Сефарды — от топонима Сфарад (‏סְפָרַד‎‏‎), отождествляемого с Испанией — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Исторически бытовым языком сефардских евреев служил ладино (жудезмо, сефардский язык), принадлежащий к иберо-романской подгруппе романских языков. Всего сефардов на планете примерно 1,5 — 2 миллиона". Источник.

Простой математический расчёт показывает, если 8-11,2 миллионов ашкеназов (евреев немецко-польского происхождения) — это 80% от всего мирового еврейства, то на долю сефардов (евреев испанского происхождения), коих якобы насчитывается 1,5 — 2 миллиона, приходится более 19,5%. В сумме эти две ветви еврейства дают более 99,5% от всего мирового еврейства, оставляя на остальные ветви евреев менее 0,5%.

Если добавить к этому то, о чём говорят сегодня сами евреи, (причём евреи-учёные!), а именно, что ашкеназы (крупнейшая ветвь еврейства, 80%) — произошли 600-800 лет от группы людей, численностью всего 350 человек, то о каких "древних евреях" можно сегодня говорить. Они все вымерли! А вместе с ними вымер и их разговорный язык — иврит, который был возрождён в XIX веке, как говорится, чтобы сказку о "государстве Израиль" сделать былью!

Комментарий к карте: 1 — Испания, родина евреев-сефардов, 2 — Германия и Польша, родина евреев-ашкенази, 3 — Швейцария, родина СИОНИЗМА и самой идеи построения на территории Палестины "домика для евреев" — современного государства Израиль, 4 — Синайский полуостров, по которому легендарный Моисей водил 40 лет неких потомков Иакова-Израиля.

Какое отношение современные евреи (ашкеназы и сефарды) имеют к тем несчастным и больным людям, которых Моисей вывел в лепрозорий, построенный на задворках древнего Египта, чтобы лечить их там в течение 40 лет?! После чего, спустя примерно 600 лет (при пророке Елисее) "много также было прокажённых в Израиле" (Лк. 4: 27). И потом, спустя ещё примерно 800 лет, их пытался излечить там же мессия Исус, прозванный Спасителем.

Я уже писал ранее в других статьях, что евреи — это УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ генетически больных людей.

Что касается ашкеназов и сефардов — это конкретно ГМО-продукт Священной Римской империи, выведенный в средние века специально для выполнения определённой миссии. И эта миссия античеловечна!

Подобно тому, что в религиозной литературе Богу-Творцу противопоставляется некий падший Ангел, дьявол, правители Священной Римской империи также решили противопоставить всему ещё не покорённому миру людей — некий народ-антипод, способный (и специально обученный!) к исполнению буквально дьявольской миссии.

Касательно последнего утверждения, вот наглядное доказательство тому из иудейской Торы и христианской Библии. Это "Второзаконие", которое пришло на смену "Моисееву первозаконию": "не убий!", "не кради!", "не лжесвидетельствуй!", и тому подобному.

Так что же роднит современных евреев с теми древними евреями, описанными в Торе и Библии?!

Их связывает вот этот "Божий Закон", именуемый "Торой", и тот жуткий набор генетических болезней, носителями и передатчиками которых современные евреи являются.

Рассказу "о еврейских болезнях" я однажды посвятил отдельную статью: "САМАЯ БОЛЬШАЯ ТРАГЕДИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА — ВОВСЕ НЕ ХОЛОКОСТ, А ГЕНЕТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ!" Желающие могут полюбопытствовать.

Если задуматься, вырисовывается интереснейшая "картина маслом": сейчас надо уже не столько о евреях говорить, сколько о ТЕХНОЛОГИИ ЗЛА!

Евреи как современные, так и древние, под коими я понимаю генетически больных людей, это всего лишь инструмент, которым успешно пользуется очень хорошо замаскированные от глаз мирового сообщества некие злодеи о двух ногах, мыслящие как библейский дьявол и реально играющие его роль.

Соответственно, им, этим неким злодеям, нужны на роль исполнителей их воли особые люди с особыми качествами, которые чувствовали бы себя внутри ущербными, не такими как все, а потому были испытывающими ко всем генетически здоровым людям зависть, а возможно, и ненависть.

Без генетически больных людей (врачи их называют дегенератами) запустить программу по уничтожению и/или покорению человечества некие злодеи никак не могли, причём ни тогда, в древности, когда существовало могущественное Древнеегипетское Царство, ни потом, когда претендентом на мировую власть стала "Священная Римская империя".

Вот почему нет никакого смысла искать в истории каких-то "древних евреев". Евреи — это вовсе не национальность, это скорее такой "титул", который некие злодеи дают тем, кто подходит по своему психо-физическому состоянию для исполнения их воли.

Причём проповедники и кураторы иудаизма это неоднократно подчёркивают даже в СМИ!

«Быть иудеем — это значит возложить на себя ответственность за свой народ и даже весь мир. Мало людей, кто именно так понимает еврейскую веру. Невозможно быть евреем по национальности и не быть по вере. Вера и национальность у нас связаны. Разуверившийся еврей перестаёт быть евреем навсегда». (Газета «Полярная правда», номер от 29 апреля 1995 года. Интервью Гольдшмидта «Евреи достойны антисемитизма»).

Вы поняли, что сказал Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Москвы, глава раввинского суда в России, председатель Совета раввинов Европы, глава раввинского суда в странах СНГ и Балтии, член президиума Российского еврейского конгресса?!

Еврейская вера и понятие еврей — связаны напрямую! Если тот, кого мы по внешнему виду принимаем за еврея, не исполняет того, что велит иудейская Тора, то он не еврей вовсе!

А кто же он?

Об этом я рассказал в статье "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?"

11 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Sasha_Severny: "Израиль, которое несёт в себе вполне конкретный смысл — "богоборец", то есть, "борющийся с Богом"".

"Борющийся ВМЕСТЕ с Богом", а не "борющийся ПРОТИВ Бога"! Это и есть "Из Ра ель" — выражение на славянском языке, которое означает "елицы из Ра", то есть "боголюди" или "людобоги" или "богоизбранные" — евреи, короче говоря. Ты б русскому языку поучился б сначала.

Антон Благин: я не занимаюсь тут "этимологией" слова Израиль, я передаю читателям тот вложенный в это слово смысл, какой придан ему в иудейской Торе! А в Торе, в книге "Бытие", персонаж, обозначенный как Некто, дал Иакову новое имя — Израиль, после того, как произошла борьба в ночи этого Некто с Иаковом. Примечательно, что тогда же этот Некто задал направление последующего "богоборчества" Иакова: "ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь..." (Бытие 32: 28). По вашему, Sasha_Severny, это он вместе с Богом должен был делать, "одолевать человеков"?! Или таки вместе с дьяволом, но против Бога?