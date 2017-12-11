Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Заканчивается 2017 год, крупные фотохостинги и агентства подводят визуальные итоги. Самый популярный фотохостинг в мире, ресурс Flickr.com, в этом году вырос на несколько миллиардов фотографий и отобрал из них 15 самых лучших.
При оценке популярности учитывались социальные метрики: число просмотров, добавлений в избранное и публикации в социальных сетях.
«Бóльшая часть моих фотографий спонтанна, но некоторые из них запланированы, — пишет Подлясинска. — Планирование cъемок с детьми идет совсем не так, как с профессиональными моделями. Должна быть история, которую дети смогут понимать и захотят в ней участвовать. Дети не могут подделать эмоции. То, что они чувствуют во время съемки, видно на их лицах, видно в языке тела. Мне нужно, чтобы им было хорошо и они чувствовали атмосферу. Дети должны верить в волшебство, когда мы делаем фото».
Вестрахорн, Стокснес, Исландия. (Фото RUFF Etienne):
Ух ты! (Фото Salah Baazizi):
Непогода. (Фото Max Gor):
Мон-Сен-Мише́ль — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. (Фото Loïc Lagarde):
Млечный путь в Западной Австралии. (Фото inefekt69):
(Фото Elena Shumilova):
Лестница на небо. (Фото Koen Jacobs):
Белка. (Фото Gladys Klip):
Огонь. (Фото Albert Dros):
(Фото Nils Stefan Püschel):
Скользящие. (Фото Jerry Fryer):
Свет Славы. (Фото Icemanphotos):
Слон на ночной прогулке. (Фото Wayne Pinkston):
Фотографом года стала полька Ивона Подласинска, мать двух мальчиков из города Кельце в 180 км от Варшавы. (Фото Iwona Podlasinska):
Источник: nashaplaneta.su
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Последнее фото не зря первое место взяло.Тут все есть…Очень сильная…”картина”.