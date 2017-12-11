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Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr

20:14. 11 декабря 2017 Просмотров - 344 Один комментарий Опубликовал:


Заканчивается 2017 год, крупные фотохостинги и агентства подводят визуальные итоги. Самый популярный фотохостинг в мире, ресурс Flickr.com, в этом году вырос на несколько миллиардов фотографий и отобрал из них 15 самых лучших.

Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr

При оценке популярности учитывались социальные метрики: число просмотров, добавлений в избранное и публикации в социальных сетях.

«Бóльшая часть моих фотографий спонтанна, но некоторые из них запланированы, — пишет Подлясинска. — Планирование cъемок с детьми идет совсем не так, как с профессиональными моделями. Должна быть история, которую дети смогут понимать и захотят в ней участвовать. Дети не могут подделать эмоции. То, что они чувствуют во время съемки, видно на их лицах, видно в языке тела. Мне нужно, чтобы им было хорошо и они чувствовали атмосферу. Дети должны верить в волшебство, когда мы делаем фото».

Вестрахорн, Стокснес, Исландия. (Фото RUFF Etienne):

Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Ух ты! (Фото Salah Baazizi):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Непогода. (Фото Max Gor):

Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Мон-Сен-Мише́ль — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. (Фото Loïc Lagarde):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr

Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Млечный путь в Западной Австралии. (Фото inefekt69):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
(Фото Elena Shumilova):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Лестница на небо. (Фото Koen Jacobs):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Белка. (Фото Gladys Klip):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Огонь. (Фото Albert Dros):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
(Фото Nils Stefan Püschel):

Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Скользящие. (Фото Jerry Fryer):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Свет Славы. (Фото Icemanphotos):
Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr
Слон на ночной прогулке. (Фото Wayne Pinkston):

Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr

Фотографом года стала полька Ивона Подласинска, мать двух мальчиков из города Кельце в 180 км от Варшавы. (Фото Iwona Podlasinska):

Лучшие фотографии 2017 года по мнению Flickr




Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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Один комментарий»

  • 680 449
    Ъ 11 декабря 2017 в 22:03 Ссылка Пометить
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    Последнее фото не зря первое место взяло.Тут все есть…Очень сильная…”картина”.

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