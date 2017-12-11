Лицевой Летописный Свод царя Ивана Грозного — Источник правды

Впервые в открытом и бесплатном доступе на сайте ОЛДП (Общество любителей древней письменности) появился легендарный Лицевой Летописный Свод царя Ивана Грозного. Рукопись с сотнями красочных миниатюр можно скачать по ссылкам ниже.

Лицевой летописный свод был создан в XVI веке по приказу русского царя Ивана Грозного для обучения царских детей. Возглавил работу по составлению данного Свода образованнейший человек своего времени — Святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси. Над составлением Свода трудились лучшие писцы и иконописцы столицы. То, что ими исполнено: собрание всех достоверно известных источников от Священного писания (текст Септуагинты) до истории Александра Македонского и сочинений Иосифа Флавия — вся писаная история человечества от сотворения мира до XVI века включительно. Все времена и все народы, имевшие письменность отражены в десятках книг этого собрания. Подобного летописного собрания, украшенного огромным количеством высокохудожественных иллюстраций, не создавала ни одна цивилизация человечества: ни Европа, ни Азия, ни Америка либо Африка. Судьба самого русского царя и его детей сложилась трагически. Лицевой летописный свод царевичам не пригодился. По прочтении Лицевого свода, часть из которого посвящена периоду Грозного, становится понятным — почему. За последующие сотни лет появилась официальная историография, зачастую конъюнктурная и политически ангажированная, и потому достоверные летописные источники были обречены на уничтожение либо исправление, то есть фальсификацию. Лицевой летописный свод пережил эти столетия благодаря тому, что после смерти Ивана Грозного в период смут и безвременья этот фолиант стал вожделенным объектом для «просвещенных» библиофилов. Его фрагменты растащили по своим библиотекам влиятельнейшие вельможи своего времени: Остерман, Шереметев, Голицын и другие. Ведь и тогда сановные коллекционеры понимали, что такому фолианту с шестнадцатью тысячами миниатюр цены нет. Так и дожил Свод до революции и был грудами свален в нескольких музеях и хранилищах.

Уже в наши дни усилиями энтузиастов разрозненные книги и листы были собраны воедино из разных хранилищ. А возрожденное Общество любителей древней письменности сделало данный шедевр доступным для всех. Не имеющий аналогов исторический источник, теперь смогут бесплатно получать многие крупные учебные заведения мира, национальные библиотеки разных стран и, конечно, наши соотечественники для воспитания детей на этом сокровище опыта и мудрости тысячелетий. Таким удивительным образом тот труд, который делался для царских детей пятьсот лет назад достался нашим детям, дорогие современники, с чем мы вас от всего сердца и поздравляем!

Первый том

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Второй том

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Третий том

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Четвёртый том

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Библиотека

Факсимильные издания славянских и византийских рукописей XI – XVI вв. – приоритетное направление деятельности ОЛДП. Фонд приступил к формированию перспективного плана изданий, исходя из уже поступивших предложений. В то же время мы готовы к сотрудничеству с архивами России и стран зарубежья в осуществлении и финансировании факсимильных изданий других раритетных памятников славянской и византийской письменности. Издания будут осуществляться на высоком полиграфическом уровне и реализовываться значительным тиражом. Предпочтение отдается ранним рукописям (по XVI в. включительно), имеющим иллюстрации, нуждающимся в факсимиле в связи с малой доступностью и (или) плохой сохранностью.

Источник - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/faksimilnye-… < ![CDATA[]]>

Пятый том (Троя)

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Часть 2 - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Шестой том (Земная жизнь Исуса Христа)

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Седьмой том (Иосиф Флавий Иудейская война)

Часть 1 - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Часть 2 - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Восьмой том (Рим. Византия)

Часть 1 (81—345 гг. от В.Х.) - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Часть 2 (345—463 гг. от В.Х.) - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Девятый том (Византия)

Часть 1 (463—586 гг. от В.Х.) - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Часть 2 (586—805 гг. от В.Х.) - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Часть 3 (805—875 гг. от В.Х.) – < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Часть 4 (875—928 гг. от В.Х.) - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/wp-content/u…< ![CDATA[]]>

Библиотека

Факсимильные издания славянских и византийских рукописей XI – XVI вв. – приоритетное направление деятельности ОЛДП. Фонд приступил к формированию перспективного плана изданий, исходя из уже поступивших предложений. В то же время мы готовы к сотрудничеству с архивами России и стран зарубежья в осуществлении и финансировании факсимильных изданий других раритетных памятников славянской и византийской письменности. Издания будут осуществляться на высоком полиграфическом уровне и реализовываться значительным тиражом. Предпочтение отдается ранним рукописям (по XVI в. включительно), имеющим иллюстрации, нуждающимся в факсимиле в связи с малой доступностью и (или) плохой сохранностью.

ИСТОЧНИК - < ![CDATA[ ]]> http://oldpspb.ru/faksimilnye-…< ![CDATA[]]>

Былина. Автор комиссар Катар

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Вниманию читателей группы комиссара Катара.- < ![CDATA[ ]]> http://www.proza.ru/avtor/pang…< ![CDATA[]]>

Дамы и господа.

Вы имеете уникальную возможность одними из первых познакомиться с работой моих товарищей из электронной библиотеки Общества Любителей Древней Письменности, поместивших на страницы интернета уникальное наследие наших предков. То, что откроется вам, поистине великолепно и изучение материала поможет понять, как на самом деле выглядела былина Русской Земли. Вас ждут открытия и удивительные события прошлого, большинство из которых никогда не освещалось адептами Торы – историками. Перед вами ПРАВДА, та самая, которую многие из вас мучительно искали всю жизнь. Читайте и гордитесь, что вы принадлежите к Великому Русскому народу.

Грандиозный художественный проект: лицевой летописный свод Ивана Грозного, Царь-книга — летописный свод событий мировой и особенно русской истории, писавшийся, вероятно в 1568—1576 гг., специально для царской библиотеки в единственном экземпляре. Слово «лицевой» в названии Свода означает иллюстрированный, с изображением «в лицах». Состоит из 10 томов, содержащих около 10 тыс. листов тряпичной бумаги, украшенных более чем 16 тыс. миниатюр. Охватывает период «от сотворения мира» до 1567 года.