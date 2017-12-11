Кому принадлежат олимпийские победы

​Я не хотел больше про спорт писать, но обстоятельства вынуждают.



Сижу, смотрю новости – там И. Чен, комментатор (ша).



И начала она телезрителям говорит (не дословно), что вот, вы сидите на диване (а я на нём и сидел), критикуете, а спортсменам мы должны помочь и это вся их жизнь и т.д., и т.п.



Всё как обычно. И следом показывают В. Пихлера, который в своё время тренировал женскую сборную России по биатлону. И сразу мне вспомнилось высказывание одной из «наших» биатлонисток, произнесённое на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 г.: «Мы никому ничего не должны».



Много всего уже сказано и ещё будет сказано про то, что не страна для спортсменов, а спортсмены для страны и всё в том же духе. Всё это, безусловно, так. Но я хочу сейчас представить такую точку зрения, про которую все молчат. Скорее всего, просто не знают или не замечают.

Начну опять с того, уж простите, что сам я, в прошлом, спортсмен. В сборную СССР попал в 1983 году, как раз перед тем, как в 1984 году наша страна на Олимпиаду не поехала. «Завязал» со спортом в 1992 г. После первого и последнего Чемпионата СНГ. Кстати, в 92-ом выступали под олимпийским флагом, т. к. флага СНГ, просто, не было. Но это, к слову.



Так вот, если посмотреть-послушать-почитать наши официальные, и не очень, СМИ, то все, кто высказывается за участие спортсменов в предстоящих ОИ, обосновывают своё мнение тем, что спортсмены «идут к этому всю жизнь», что «будут сломаны их карьеры», «мечта» и т. д. и т. п. Можете сами любой подобный лозунг придумать. И не ошибётесь.

Но вот ведь в чём дело. Всё это говорится ТОЛЬКО про тех спортсменов, которые попадают в команду и едут. А про тех, кто не едет – молчат. Их карьеры ломаются? Или нет?



Нужно понимать, что, абсолютно, на любого нашего олимпийца (в его виде спорта) приходятся ТЫСЯЧИ безвестных спортсменов.



И известных тоже, но самая малость. Сейчас я объясню в чём дело. Объясню на примере стрелкового спорта, и из времён СССР. Это мне близко, просто.

Возьмём за постулат то, что Чемпион СССР (победитель всесоюзного турнира) едет на чемпионат мира и выигрывает его. Для понимания. Так вот, на чемпионате СССР выступало, примерно по 60 спортсменов (у мужиков – 60 и у женщин – 60). Понятно, что плюс-минус, но это неважно.

А первого места не бывает без второго. Второго, без третьего, третьего без четвёртого и т. д. То есть первого места не может быть без шестидесятого (в нашем примере).



Идём дальше. На ч. СССР выступали команды Союзных Республик по 4 человека (4 – мужская и 4 – женская команды). Были «Союзы» по «обществам», но их не рассматриваем – там, примерно, та же картина.

Чтобы попасть в команду Союзной Республики, нужно было занять с 1 по 4 место на ч-те России (другой Республики). Опять же говорю условно, т. к. всегда есть различные варианты. Там опять выступало, пусть, те же 60 человек (для удобства понимания). И опять – без последнего места не будет первого.

Примерно, по такой же схеме нужно попасть на Россию. А для этого – занять первые места у себя в автономной республике, области, крае. Ну, и на «них» тоже нужно попасть от города, а на «город» от школы, а на «школу» от группы и т. д.

И вот, абсолютно, везде действует такой принцип: не будет первого места, если нет второго, третьего … последнего. А как в спорт приходят – соберутся пацаны (девчонки) группой и приходят. Кто-то из интереса – кто-то, просто – «за компанию». При этом остаются единицы. И не факт, что те, кто пришёл не «за компанию». Я, лично, пошёл за братом. Брат через несколько лет ушёл, а я остался.

И что у нас получается, если мы будем и дальше идти по принципу – первого места не бывает без последнего? А будет, именно то, что есть на самом деле: Чемпиона страны (а мы договорились, что и Чемпиона мира) не будет, если не придёт где-нибудь, пусть в самом отдалённом селе, пацан на единственную тренировку в своей жизни.

Да, я сейчас «копаю», достаточно глубоко, но это нужно для понимания. Идём дальше. Если сравнить результат (очки в стрельбе) первого места и шестидесятого (на ч-те СССР), то разрыв будет большим. И будет, просто огромным , если сравнивать его с последним местом на Республике, а тем паче, с последним результатом края и школы.

Но вот если первый результат (ч-т СССР) сравнивать со вторым, второй с третьим, третий с четвёртым, то разрыв будет ничтожен. В основном от нуля до пары очков. Примерно, такая же картина будет и в середине, и в конце турнирной таблицы. На «России», «крае», «городе» разрыв в очках между местами, будет также невелик. Тут конкуренция поменьше, но всё равно.

То есть, каждый спортсмен опережает своего товарища совсем «на чуть-чуть». И получается, что каждый поднимается наверх по плечам (не головам) своих товарищей. По дружеским плечам.

Ещё одно пояснение, необходимое. Если, ради теоретического эксперимента, оставить спортсменов, занявших несколько первых мест и несколько, занявших последние места, а серединку убрать (и дать им посоревноваться некоторое время), то результаты (не места) у «первых мест» упадут. И не факт, что «задние» подтянутся. Это аксиома.



Её может проверить каждый – когда ученика (ов) из сильного класса (школы) переводили в более слабые классы (школы), то их знания (не оценки), обязательно снижались.

Это я говорю к тому, что и «среднее» звено, и «последнее», абсолютно, НЕОБХОДИМЫ для «первого». Естественно некоторые, из «последних» спортсменов, и «средних» (по результатам), рано или поздно, набираются мастерства и поднимаются наверх. Но это ЕДИНИЦЫ. Тысячи и тысячи безвестных спортсменов ТОЛКАЮТ их, и друг друга, наверх.

Даже в сборной СССР (в нашем виде) было всего 12+12 мужчин и женщин. Но ехали на ОИ, ЧМ, и «Европу» 3+3. А на Московской Олимпиаде выступали, вообще, по формуле 2+2. То есть, даже будучи в «сборной», шансы поехать минимальны. Но в сборной СССР, хотя бы, были зарплаты, зачастую и квартиры. А у «несборников» не было. Выкручивались, как могли. Но я сейчас не об этом.

А о том, что все твердят (знаю, что повторяюсь) – «спортсмены идут к этому всю жизнь», «рушатся карьеры», «поддержать спортсменов» и до бесконечности…



То есть, говорят ТОЛЬКО про тех, которые «ЕДУТ». А которые не едут? Кто слово-то скажет про тех безвестных спортсменов, благодаря которым и поднялись «первые» номера? Им-то, что тогда делать? Особенно, когда проходят цикл за циклом (олимпийские), а спортсмен никуда не едет?



А уйди он из спорта (я имею в виду не одного спортсмена, а целую группу, допустим «середнячков») и не будет высоких результатов у «первых»?

Я уж не говорю про то, что и «первые» номера могут травмироваться перед стартом, и заболеть, и прочее-прочее. То есть поехали бы – карьера не сломалась, по рассуждениям определённой публики. Не дай БОГ заболел, не поехал – сломалась – так что ли?

Вот что я вам скажу, братцы: Победа зависит от всех и от каждого. Как я уже говорил, от самого «маломощного» парнишки-девчонки, которые пришли в спортзал, и даже там не остались.



Можно покопаться и дальше, в сторону пап-мам, бабушек-дедушек, учителей, но не будем. Для «чистоты эксперимента».

Тут можно представить себе пирамиду, основанием которой, служит вот этот самый массовый «сегмент» – здоровый образ жизни – детский спорт. Затем те, кто дальше занимается, а их уже меньше.



Потом группы спортивного совершенствования, ШВСМ (уж не знаю, точно, как сейчас устроено), сборные краёв и областей (условно), сборная страны. И лишь на самой вершине, на острие, в точке – сам Олимпийский Чемпион. Выдерни любой слой из пирамиды – и она рухнет, вместе с верхушкой.

Поэтому, Олимпийское золото (серебро, бронза) принадлежит Победителю, лишь на «граммулечку», пылинку (пусть на две). Основная же масса «золота», точно на тех же основаниях, принадлежит всем тем, кто эту пирамиду строил и держал на своих плечах.

И, по большому счёту, спортсмен, получивший олимпийскую медаль, должен сказать на всю страну – вот парни, мы выиграли. Она такая же ваша, как и моя. Ему нужно заехать (а лучше всех объехать, ну это, конечно, из области фантазий) в любую, самую захудалую спортивную школу, по своему «виду» (можно и не по своему), и сказать – мальчишки-девчонки – эта медаль наша с вами. Можете взять.

И это будет правильно. Потому что это то, что есть на самом деле. Это ИСТИНА!

И материальное вознаграждение колоссально отличается. Тем, кто поехали и выиграли – 4 млн. и более. Так, вроде бы, озвучивали раньше. А тем, кто шёл с ними «ноздря в ноздрю» и, тем более, кто снизу подталкивал – шиш, без масла даже. Но в эту сторону не хочется разговор уводить. Тут, как раз, вариантов множество.

Точно также устроена и правильная жизнь в правильном государстве. Например, Юрий Гагарин – полетел один, но готовила его к этому Подвигу, вся страна: конструкторы, учёные, рабочие, чиновники, те же спортсмены. Даже уборщицы, которые пол мыли в ЦУПе. Но тогда, хотя бы, было понимание своей сопричастности к этому.

Я уж не буду говорить про Победу в Великой Отечественной Войне. Да, мы знаем имена Героев Советского Союза. Но подвиг, например, А. Матросова, только по известным данным, повторили более 300-от солдат. Кто знает их имена? А в тылу, что было?

Поэтому Победа в ВОВ и есть абсолютное объединяющее начало для всех нас. Потому, что каждый человек внёс свой вклад в неё.

Не буду дальше развивать эту тему, т. к. не хочется, чтобы читатели переключились от спортивной тематики. Так вот, что получается? Что все лавры мы отдаём только самой-самой спортивной «верхушке». Причём, началось это не сейчас, а с распадом СССР. Раньше тоже, конечно, не сильно баловали «нечемпионов». Но всё-таки…

Сейчас перед спортсменами и их тренерами, руководителями стоит, может, главный выбор в их жизни. По весьма распространённому мнению – спортсмены богаты. Это не так. У подавляющего большинства видов спорта – денег нет. Они все у футболистов-хоккеистов-теннисистов. Ну, может ещё в нескольких видах.

Но!!! Ехать нельзя! Почему нельзя написано много, в том числе мы сами писали, ещё в августе (Порог измены[1])

Так вот, стоит наша спортивная пирамида, держат её на своих плечах спортсмены, никому неизвестные. А на вершине, стоит наш главный герой, который поедет на ОИ и привезёт «золото».



И наши «безвестные» спортсмены ждут от него (чемпиона) «золота» ОИ, как признания своих заслуг. Если не напрямую, то хотя бы опосредованно, через флаг, герб и гимн. Как и все граждане нашей страны. А этот спортсмен не просто хочет взять «золото» и присвоить его себе (мы никому ничего не должны), но ещё перед стартом заявляет своим принятием «нейтрального», чужого флага – я вас не знаю и знать не хочу.

Так вот, если «убрать» (НЕ ПОЕХАТЬ) только самую верхушку (спортсмена), то с пирамидой (спортом) не случится НИЧЕГО.

Вот такая моя точка зрения.

Кстати, уже всем набившее оскомину, окно Овертона действует. Сначала легкоатлетки Степанова и Клишина выступали под нейтральным (чужим) флагом 2016 г. – НЕМЫСЛИМО(1 стадия «Окна»). Потом «наши», опять же легкоатлеты в 2017-м – РАДИКАЛЬНО (2 стадия). Теперь на ОИ поедут – уже ПРИЕМЛЕМО (3 стадия). Четвёртая стадия окна Овертона звучит – РАЗУМНО. Вопрос, где её применят и в какой форме?

И последнее. Вот говорят – нас УНИЗИЛИ. Но это неправда. Унизить не могут, могут оскорбить. Представьте, что к Вам на улице подошёл некий человек (возможно сумасшедший) и предложил Вам стать перед ним на колени. Унизил ли он Вас – да нет, конечно. Вы можете дать ему в морду, послать, просто уйти. Но вот, если Вы станете перед ним на колени, вот тогда это будет унижение. Но сделаете это Вы сами. То есть, сами на оскорбление ответите своим унижением. САМИ УНИЗИТЕСЬ.

А. Ситников

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Источник: ss69100.livejournal.com