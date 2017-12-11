11 декабря 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве прозвучала запись передачи – “Как изменить жизнь к лучшему (без потрясений, революций и крови)”.



Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



Нам приходит много вопросов, которые можно свести к одному общему смыслу:

Как же изменить Нашу жизнь к лучшему? И Чем можно помочь в становлении Славянского Мира?

Вот для того, чтобы у Наших Соратников, было более полное понимание, как это сделать, мы и записали эту передачу.



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Источник: www.youtube.com