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Как изменить жизнь к лучшему

21:52. 11 декабря 2017 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

11 декабря 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве прозвучала запись передачи – “Как изменить жизнь к лучшему (без потрясений, революций и крови)”.

Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

Нам приходит много вопросов, которые можно свести к одному общему смыслу:
Как же изменить Нашу жизнь к лучшему? И Чем можно помочь в становлении Славянского Мира?
Вот для того, чтобы у Наших Соратников, было более полное понимание, как это сделать, мы и записали эту передачу.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: www.youtube.com

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