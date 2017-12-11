ЧОПик «РСБ-групп», или мечты Криницына о ЧВК

Фантазия может сыграть с человеком дурную шутку, если он оторвется от реальности и полностью погрузится в свой вымышленный мир. Это уже произошло с Олегом Криницыным, руководителем компании военного консалтинга «РСБ-групп», позиционирующим себя в качестве главы частной военной компании. При этом официального статуса ЧВК нет, такого рода деятельность в России запрещена, а желание «поднять бабло» присутствует.

Море пафоса, ноль разума и 100% мошенничества, что уже стало визитной карточкой ЧОПа Криницына. Стоит только посмотреть, как он рассуждает о себе на сайте компании: «умные, смелые, опытные и надежные»… овчарки! Хотите стать такими же? Тогда записывайтесь на наши платные курсы и чем больше, тем лучше. Мол, РСБ-групп в России самая лучшая и чуть ли не единственная ЧВК, способная подготовить профессионалов в этой области.

Отлично, давайте проверим, соответствуют ли заявления Криницына действительности. Ведь перед предложением пройти курсы в его ЧОПе, он рассказал уйму занимательных историй об участии сотрудников РСБ-групп в иностранных операциях, в том числе в зонах ведения боевых действий, высокой террористической угрозы и в пиратских районах Атлантического и Индийского океанов. И везде они не воюют, а лишь занимаются защитой и сдерживанием противника. Да, нескладно получается… для профессионалов.

Впрочем, и это еще не все. Самореклама на сайте РСБ-групп зашкаливает, но при этом не приносит удовлетворения Криницыну. И вот отставник ФСБ заявляет, что у компании за рубежом имеется несколько офисов, оружия - немерено, в том числе тепловизоры и БПЛА имеются. Правда, доказательств нет, а фотосессию Криницына в расчет принимать не стоит. Он много чего успел наговорить: и разведку России консультирует, и с МИДом на короткой ноге. Вот только его слова никто не подтверждает, как и охрану судов в Аденском заливе от сомалийских пиратов и т.н. «ливийские дела».

Не смог подняться ЧОП Криницына на высший уровень: предоставление охранных услуг его максимум. Как был в 2008 году «Форпостом», так и нужно было оставаться, не меняя в 2014 году название на более громкое – «РСБ-групп». Какой смысл? Ради того, чтобы зазвать народ на свои платные курсы? На тренинги с одним тренером по боевой и тактической подготовке и психологом, причем в отсутствие сертификатов?

Желающим пройти квалифицированные курсы и получить не бумажку равноценную туалетной, а документ с корочкой, стоит записаться на другие курсы. Например, в Клуб безопасности «Защита» или Международную федерацию УНИБОС. Только сравните условия по отзывам пользователей:

И отзывы о «РСБ-групп», которую Криницын позиционирует как ЧВК:

Здесь даже выбирать не приходится. Ответ очевиден: «РСБ-групп» остался самым обычным ЧОПом, известным только благодаря самопиару Криницына. Подготовить профессионалов в военном деле они не способны, а вот содрать деньги за сомнительные услуги – легко. Да и разве можно научиться чему-либо за несколько дней? «Липовые» курсы, «липовый» ЧВК, болтун Криницын. Опасайтесь, граждане, развода. В этом он точно мастер…