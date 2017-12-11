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Банкиры вывели $3 млрд из своих банков перед их крахом

19:32. 11 декабря 2017 Просмотров - 237 Нет комментариев Опубликовал:
Банкиры вывели $3 млрд из своих банков перед их крахом | Русская весна

Бывшие акционеры «ФК Открытие» и «Траста» должны им около $3 млрд. Причем накануне санации банков они эти долги лонгировали и теперь намерены вернуть их лишь к 2025 г.

История такая: у «Открытие холдинг» были открыты кредитные линии в «ФК Открытие» и «Трасте» — всего на 247,2 млрд руб. Погашения по ним наступало в 2019—2022 гг., следует из опубликованного сегодня раскрытия самого холдинга. Реструктурированы были долги на 173,6 млрд руб. — 77,6 млрд руб. перед «ФК Открытие» и 96 млрд руб. перед «Трастом». Сроки погашения по ним «уехали» на 2025 г., а фиксированная часть ставки выросла на 0,5 процентных пункта — теперь это ключевая ставка ЦБ + 2,5%. Предварительно задолженность по 14 кредитным линиям была объединена на 4 кредитных договора.

Примечательно, что по одной из кредитных линий на 10 млрд руб. «Открытие холдинг» намеревался в качестве залога использовать облигации банка «ФК Открытие».

Еще на собрание акционеров холдинга выносился вопрос о переводе долга «Открытие капитал» перед «Трастом» на «Открытие холдинг» — всего на 68 млрд руб., но решение принято не было.

Представитель ЦБ на наши вопросы не ответил. А представитель «ФК Открытие» сообщил, что реструктуризация прошла в августе до введения «времянки». Корректность наших подсчетов он подтвердил. Ждем комментарий «Открытие холдинг», как получим, сообщим.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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