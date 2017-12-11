Аркаим — город-загадка в Уральской степи

Аркаим. Челябинская область

Открытие мирового масштаба

Гибель Гипербореи

О чем поведала Ригведа

Великий исход

Сегодня по миру насчитывается тысячи загадочных мест. Многие из них называются мистическими или аномальными. Там пропадают люди, там замедляется время, летают вещи, являются призраки. Cамыми известными считаются загадочный бермудский треугольник и английский Стоунхендж. Но мало кто знает, что по количеству аномальных и мистических мест, Россия уверенно занимает первое место. (Вот бы в экономике так…) Возможно, это связано с тем, что территория России самая большая. Тем не менее, по-настоящему жутких, страшных, аномальных и мистических мест в России предостаточно.Из всех известных мест можно выделить 10 самых аномальных. Каждому из них мы посвятим отдельную статью.А начнем с самого интересного места в России — древний город Аркаим. Именно он вот уже третье десятилетие возглавляет список самых аномальных мест в России.Сегодня «Аркаим» — это историко-культурный заповедник, крупнейший научный центр. Среди всех археологических памятников России этот, без сомнения, самый таинственный.Странные концентрические круги, точнее, спираль из выложенных по идеальному кругу камней обнаружил в 1987 году пролетавший над Южным Уралом военный спутник. Космический снимок был передан в Минобороны, немало поломав голову, его передали в Академию наук СССР. Там тоже за голову схватились: откуда это чудо в уральской степи?Спешно направили в этот район археологов Челябинского госуниверситета, и те, пролетая над долиной реки, увидели у горы Аркаим эти круги воочию. Это какое-то послание, оставленное нам, землянам, либо ориентир для посадки космолета, решили ученые. Оказалось вдобавок, что это зона повышенной аномальной активности. Здесь замедляется время, а стрелки компаса сходят с ума. Мало того, в этих местах у людей повышалось давление, учащался пульс, начинались галлюцинации.За дело взялись археологи и обнаружили здесь развалины древнего города. Сорок веков — такой ему определили возраст радиоуглеродным методом. Как назывался этот город на самом деле, никто не знает: письменных источников не сохранилось.Первые же раскопки вскрыли часть толстенной, около 5 м, стены. Она напоминала закрученную спираль с квадратом в центре. «Да это же опрокинутая на Землю модель Вселенной!» — ахнули палеоархеологи и астрофизики. Кто только из представителей научных кругов не побывал в те дни в Аркаиме. Открытия сыпались как из рога изобилия. Его обсерватория оказалась самой сложной из всех известных человечеству. Аркаимцы знали о движении земной коры по круговому конусу с периодом в 25 786 лет!Заговорили об открытии планетарного масштаба. Дошли до самого ЦК. И тут оказалось, что памятнику мирового масштаба грозит опасность — Министерство мелиорации СССР запланировало затопить эту территорию, создать водохранилище для орошения совхозных земель. Куда только не обращался первооткрыватель Аркаима профессор-археолог Г. Б. Зданович!Везде разводили руками: на этот счет, мол, есть постановление ЦК. Геннадий Борисович срочно выехал в Москву, в Академию наук. Но не застал на месте президента АН СССР Рыбакова, тот оказался за рубежом. Тогда он рванул в Ленинград к академику Б. Б. Пиотровскому, но и там незадача: рабочий день академика расписан по минутам, а в тот момент он принимал делегацию зарубежных ученых.И тогда Зданович пошел на крайность: попросил секретаря передать академику фрагмент керамики с орнаментом из древней свастики — символа солнца у древних ариев — и фотографию с изображением гигантских кругов. Не прошло и минуты, как к странному посетителю ворвался запыхавшийся академик: «Откуда это у вас, батенька? С Урала? Ну-с, не томите душу, рассказывайте…».Выслушав взволнованный рассказ гостя, Пиотровский схватился за кремлевскую вертушку: «Милая барышня, мне, пожалуйста, ЦК, товарища Яковлева…» Зданович уезжал из Северной столицы окрыленным: постановление ЦК было отменено, Аркаим объявлялся государственным заповедником.Почему так всполошился известный на весь мир академик?Но откуда на юге Урала, в бескрайней степи, мог появиться этот загадочный город? На этот счет у ученых было немало предположений. Не все они увязываются с нашими современными знаниями и представлениями. Выдвигается даже космическая гипотеза.Как случилось, что древние жители этого города обладали знаниями, которых мы только пытаемся достичь? Почему стены Аркаима сориентированы строго по звездам, одна из которых — Сириус? В поисках разгадки этого феномена энтузиасты- исследователи обратились к древнеиндийскому эпосу Махабхарата, к Книге о великом исходе. И все встало на свои места.В книге повествуется об исходе из Даарии (Гипербореи) высоких светловолосых богов, прилетевших на Землю с далекой планеты. Спасаясь от Великой стужи и Всемирного потопа, пришли они на самый край Рифейских (ныне Уральских) гор. С болью в сердце покидали они благословенную землю за полярным кругом, где до наступления оледенения царил субтропический климат и цвели настоящие эдемские сады.Великая стужа была вызвана падением огромной кометы, вслед за которой великая пучина смыла часть их Арктиды. Они отправились великим караваном на юг и после многодневного перехода облюбовали живописную долину у горы Аркаим, где стали строить город, используя знания предков.Он строился по математически выверенному чертежу, строго ориентированный на звезды и солнце. В наши дни ученые составили компьютерную модель города. Выглядел древний мегаполис необычайно красиво, утопал в зелени.Идеально круглый, с высокими башнями, снаружи он был облицован цветным кирпичом. По крышам жилищ проходила улица для пешеходов и колесниц. Центр занимала обсерватория. Четыре входа в город образовывали рисунок свастики.Этот сакральный символ солнца использовали Древняя Индия, Иран, Египет, индейцы майя, а позднее и Русь. Жители Аркаима — высокие, красивые, — судя по изучению погребений, редко болели. Занимались земледелием, скотоводством, гончарным делом. А когда разыскали поблизости от города рудник с запасами медного колчедана, стали плавить медь. Потянулись из Аркаима караваны с бронзовыми топорами, ножами, поделками ремесленников в Иран, Индию, Грецию, доходили и до великого Шумерского царства.Всюду с уважением встречали высоких светловолосых людей, почитая их полубогами за великий разум и знания, за бескорыстие и дружелюбие. Были среди них и искусные врачеватели, знавшие секреты неземной медицины. И в астрономии не было им равных — да и не могло быть иначе, если аркаимцев с раннего детства приучали к знаниям их великих предков.Вместе с колыбельной им рассказывали о далекой прародине на Сириусе и о покинутой Гиперборее… Когда сошел ледник, послали они туда своих разведчиков. Но те вернулись ни с чем: затопил океан их благословенную страну. Мечта о возвращении рухнула в одночасье. Стали тогда ждать весточку с далекой прародины, что приходила им в снах. И стал один из снов пророческим.О нем объявил верховный жрец: «Ждите дорогих гостей, жители Аркаима!» Скорее всего, для них и выложили тогда из камней гигантские рисунки. Как они сделали это, недоступно пока нашему разуму, словно кто-то с неба прочертил круги на земле гигантским циркулем. Зато какой прекрасный ориентир для посадки космического корабля!В 2683 году до н. э., как следует из древнего эпоса Ригведа, большой космолет с 200 посланцами с Сириуса совершил вынужденную посадку в долине Аркаима. Можно только представить, с какой радостью встретили их аркаимцы. Со времени вынужденного переселения из Гипербореи они растеряли часть знаний — и прилетевшие восполнили их. Они же стали наставниками в перенесении тягот.Аркаим постоянно осаждали кочевники. Прилетевшие не вмешивались, не имели права использовать то, что вмиг могло бы превратить в пыль вражескую конницу. Впрочем, жители крепости сами сумели дать отпор, пустив против осаждавших десятки боевых колесниц… А потом за гостями прилетел корабль. Может быть, тогда на прощание аркаимские камнетесы и вытесали каменного истукана, с тоской смотрящего в небо…Жители Аркаима, проводив гостей, решили навсегда уйти из долины: иссякли запасы руды, перестали приходить караваны с товарами… Наскоро собравшись, захватив необходимое, они покинули город, предав его огню, — скорее всего, не хотели оставлять Аркаим на разграбление кочевникам. В пути они разделились: одни взяли курс на Индию, так напоминавшую им Гиперборею, другие выбрали земли Ирана и великого Шумера, а третьи направились в горы Тибета.Так значится в древнем эпосе Ригведа. В Книге о великом исходе есть такие строки:Положив начало многим современным народам, они канули в вечность, заставив нас сорок веков спустя ломать голову над предназначением гигантских кругов в уральской степи.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com