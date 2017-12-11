Американская пытка Олимпиадой — тест на силу духа для России

В США существует варварская традиция — публичная казнь. Присутствовать при казни могут жертвы, их родственники, адвокаты и прочие персоны.

Видимо, созерцание умерщвления преступника на их глазах считается компенсацией понесенных страданий, хотя больше это похоже на прикрытие нравственной отсталости власти лицемерной заботой о смягчении психологического ущерба пострадавших и на предусмотрительное увеличение участников насилия.

Однако, побочные эффекты от лицезрения смерти имеют гораздо более серьезные последствия для психики присутствующих.

Наблюдение за эмоциями раскаявшегося, или униженного, или несломленного духом преступника перед смертью вызывает садистский интерес, а внутреннее торжество от вида как будто справедливого возмездия пробуждает склонность к повторению «удовольствия», никак не связанного с сочувствием, милосердием…

Все видели леденящую душу своей неподдельностью радость Х. Клинтон во время просмотра видео с окровавленным телом Муаммара Каддафи. Ее радость и торжество ни по сути, ни по форме не отличались от эмоций глумившихся над телом террористов.

Органическая жестокость и глумливое празднование победы над непокорным соперником есть истинное лицо американского истеблишмента, поколениями делающего свое благополучие на чужой крови и нищете.

Отсюда и сверхагрессивная американская политика, кинематограф, некоторые негуманные виды спорта и диковатые американские забавы, например, реслинг.

Умело манипулируя гуманистическими понятиями с целью рекламной имитации достоверности образа цивилизованности, США по сути являются самыми опасными и бесчувственными дикарями — циничными бомбометателями, убийцами, разрушителями культурных ценностей.

Олимпийские игры тоже были мировой культурной ценностью, но США не остановятся ни перед чем ради удовлетворения патологического пристрастия к насилию.

Не имея возможности разделаться с нашей страной физически, они пытаются уничтожить ее морально.

Олимпийская вакханалия по американским лекалам выглядит абсолютно как средневековая публичная казнь с постановкой на колени, плевками и улюлюканьем зевак из первых рядов.

Процедура более важная, чем самоотсекание головы, рассчитанная, помимо оргазма заказчика, на возбуждение презрения к приговоренному и перекладывание доли ответственности на втянутую в соучастники толпу.

МОК под руководством и давлением американских изуверов мерой наказания избрал моральное унижение людей (спортсменов, болельщиков) и государства.

Высшая степень оскорбления! Как если бы запретили советским солдатам-освободителям идти в атаку с гордо поднятым знаменем и кличем «Урра-а, за Родину!», чтобы деморализовать их, ослабить боевой дух.

В случае принятия решения об участии на несправедливых условиях, спортсмены мало чем будут отличаться от трусливых приспособленцев МОК, ради сохранения дохода и карьеры, прикинувшихся неспособными распознавать качество поступка. США умеют и любят принуждать людей жертвовать честью ради выгоды.

Вероятно, В. В. Путин имеет скрытые резоны и знает о далеких негативных последствиях, допуская все-таки возможность участия в играх, но американское коварство тем и знаменито — созданием условий, при которых несчастный сам вынужден тащиться на эшафот, так как уверен, что это меньшее из зол.

И ЦРУ на этом, скорее всего, не остановится. Предприимчивое американское вероломство поможет утилизировать и этот, на первый взгляд, отработанный олимпийский материал: например, представить очередное военное обострение на Донбассе или в Северной Корее как месть России за Олимпиаду.

Возможно, это еще и проверка ЦРУ степени пластичности психики современных россиян в способности поступаться чувством патриотизма и собственного достоинства ради достижения личных интересов.

Это тест на силу духа, результаты которого необходимы для финальной доработки психологической линии ближайшего в гибридной войне удара по России.

Павел Гортаков, специально для «Русской Весны»

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