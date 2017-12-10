Зачем строились башни без окон и дверей ?

Необычная ходка обнаружена на земле, где по сей день можно видеть руины около пятисот загадочных древних сооружений. Большинство из них имеют коническую форму. И в плотной каменной кладке ни окон ни дверей.

Создал дьявол?

В середине XVIII века сюда хлынули португальцы. А следом за ними и многие другие. И каждый делал свои предположения, выдвигал свою версию.

Некоторые убеждены, что древние строители Зимбабве были представителями белой расы и воздвигли все эти сооружения примерно за 1 200 лет до н.э. сугубо для астрономических целей. Другие исследователи предполагают, что строения были созданы каким-то доисторическим народом, наподобие строителей Стоунхенджа. Единственное, что было известно наверняка: местное население называло эти руины словом «Зимбабве». Но никто из местных не знал, кто, когда и зачем всё это сооружал. Поскольку люди не умели писать, никаких записей об истории этого региона не могло и быть. Ну а потомки тех древних строителей знали чётко лишь одно — всё это создал дьявол!

Одним из тех, кто побывал на Великих руинах Зимбабве, стал немецкий этнолог и археолог Лео Фробениус. И вот что он написал: «Никакой строительный раствор не использовался. Камень обтесали и придали блокам прямоугольную форму. Среди руин было найдено немало реликвий, в том числе статуэтки Астарты, древнесемитской богини любви и войны, в виде ястреба, фаллические символы различного размера, чаши, всяческие безделушки». Существовала теория, будто строители Зимбабве пришли на юг материка из районов Северной Африки, однако не было найдено ни одного письменного источника, который поддерживал бы (или опровергал) такое предположение. Зато нашли множество ценнейших артефактов, в том числе драгоценности, жемчуг, браслеты из Аравии, предметы рукоделия из Индии, тысячелетний китайский фарфор…

В цитадели нашли птиц из стеатита (мыльного камня), установленных на полутораметровых каменных постаментах. Целый ряд находок вызывает ассоциации с цивилизациями Древнего Египта и доколумбовой Америки. Но, спрашивается, что могло связывать строителей Зимбабве с этими древними цивилизациями? Скажем, сокол — одно из первых живых существ, которому стали поклоняться в Египте. Там эта птица персонифицировала бога Гора, который сотворил небо. Его культ был распространён по всей долине Нила, ибо там Гор символизировал солнце, жизнь, а потому почитался как покровитель власти фараона. Более того, фараон считался земным воплощением Гора, рождённого Осирисом и Изидой. Статуэтки птиц, найденные в Зимбабве, явно имеют сходство с египетским богом Гором. Другие исследователи считают, что это не сокол, а степная выпь и что в Зимбабве фигурки птиц тоже изготавливались в честь каждого правителя. Но главное здесь — это диковинные башни.

Обиталище крылатых людей

Французский археолог и журналист Роббер Чарро писал: «Среди руин мы находим хорошо сохранившиеся, как и в перуанском Мачу-Пикчу, высокие овальные башни наподобие силосных, и в их стенах нет никаких отверстий, как если бы их населяли только крылатые существа…

В Мачу-Пикчу башни фактически так и называются — «обиталища крылатых людей». И что любопытно: подобные конические башни можно видеть и на средиземноморском острове Сардиния, и на Шетландских и Оркнейскихи островах близ Шотландии, и во многих других местах на планете. На Сардинии этих строений, сложенных из твердого базальта и гранита, было около 7 ООО. Это своего рода памятники бронзового века, им более 3 ООО лет. И хотя здесь тоже никто не знает их истинного предназначения (крепость, хранилище, жилище?), теперь это как бы неотъемлемая часть местного пейзажа. Высотой примерно с трёхэтажное здание, они отнюдь не полые: внутри есть масса разных помещений, переходов, клетушек, лестниц, тупиков, ниш, потайных дверей. A к основной башне обычно примыкает несколько (до 18) вспомогательных. На севере Шотландии и на некоторых примыкающих к ней островах сохранилось немало округлых сооружений высотой от 5 до 13 метров, которые возникли между 100 годом до н.э. и 100 годом н.э. Видимо, назначение у них было разное. Кто-то считает, что это оборонительные сооружения, кто-то — убежища для осаждённых, а кто-то уверен, что в них жили люди и скот. Но ни одна из версий не обоснована в достаточной мере, тем более что в некоторых башнях находили глубокие колодцы или родники.

Забытые знания

B Тибете и в китайской провинции Сычуань тоже стоят странные ребристые башни, некоторые — с десятиэтажный дом. На юго-западе Китая более 1 ООО подобных древних сооружений. Местное население не знает, кто, когда и зачем их создавал.

Может, это религиозные святыни — символ связи земли и неба? Может, форты? Или дозорные, сигнальные башни? Но тогда почему не на вершинах холмов, а у подножия Гималаев, в низине? И всё же в разных странах во всех этих башнях обычно есть хоть какое-то подобие окон или дверей. Везде, кроме Зимбабве. Возникают вопросы: для каких целей были сооружены в Зимбабве все эти странные, но очень надёжные строения без дверей и окон, даже без бойниц? Зачем нужно было делать столь чудовищно толстые стены? Что за крылатые существа селились в таких укрытиях? Этого не знает никто. Но, как бы то ни было, те, кто строил эти эллиптические стены (десятиметровой толщины!) и конические башни, отлично знали своё дело.

И сооружения, что они воздвигли, стоят уже многие века как впечатляющее монументальное свидетельство строительного мастерства и забытых теперь древних знаний.

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Тайна «звездных» башен Тибета

Гималайские башни представляют собой ряд каменных строений, расположенных в основном в Тибете. Радиоуглеродный анализ показывает, что они были построены примерно от 500 до 1200 лет тому назад. Высота некоторых из них составляет 60 метров.

Как писало издание «Наука и жизнь», почти двадцать лет назад французский путешественник Мишель Пеcсель, известный, в частности, тем, что открыл истоки Меконга, проник в малодоступные районы Тибета и соседствующей с ним китайской провинции Сычуань. В долинах Гималаев вдоль границы Китая он обнаружил загадочные каменные башни, звездообразные в плане. Китайские власти только недавно разрешили иностранцам посещать эти районы. Позже к исследованиям Пейселя присоединилась Фредерика Даррагон, поехавшая в Гималаи для исследований популяции снежного барса, но забывшая о первоначальной цели поездки после того, как увидела эти башни.

Некоторые из этих загадочных сооружений стоят посреди селений, другие – в уединенных горных долинах. Жители Гималаев ничего не знают о происхождении башен и некоторые из них используют местными жителями в качестве хлевов для яков и лошадей, в других — стихийно возникло что-то вроде кумирен – крестьяне приносят туда глиняные фигурки как жертвоприношение могущественным духам. Но в основном эти строения пустуют. Имевшиеся внутри деревянные лестницы, перекрытия и стропила обрушились либо давно пошли на дрова и другие хозяйственные нужды.

Путешествия по этой местности крайне затруднены, так как дороги практически отсутствуют. Летом, во время сезона дождей, не позволяют проехать грязь и сели, а зимой — глубокие снега и опасность лавин.

Даррагон обратилась за помощью в местные буддистские монастыри, но монахи не нашли в своих архивах никаких записей о башнях. Однако эти сооружения упоминаются в китайских научных трактатах времен династии Мин (1368-1644), встречаются записи о них и в путевых дневниках некоторых английских исследователей, забредавших сюда в XIX веке. Но никто не изучал их подробно.

За последние три года Даррагон взяла пробы древесины из 32 башен, и по ее просьбе в одной из лабораторий США был проведен их радиоуглеродный анализ, позволяющий определить возраст органических материалов. Большинству башен от 600 до 700 лет, но одной из них, находящейся в дневном переходе от Лхасы, — от 1000 до 1200 лет. Выходит, она была построена до того, как монгольские племена вторглись в Тибет. Правда, результаты датирования нельзя считать окончательными: возможно, строители использовали уже очень старую древесину.

Как предполагает исследовательница, звездообразная форма башен придает им сейсмостойкость. Некоторые башни представляют в плане 8-конечные звезды, другие — 12-конечные. Местные жители и сейчас строят дома с острыми углами для защиты от подземных толчков.

Кто построил эти загадочные строения и для чего — до конца пока не ясно. Предполагается, что башни строились как сторожевые вышки. Некоторые историки говорят о культовом назначении: башни, возможно, символизируют веревку, которая, по тибетской легенде, связывает землю с небом. Они также могли использоваться для изгнания демонов.

По мнению одного из тайваньских историков, много поездившего по этим местам, башни могли служить станциями связи оптического телеграфа. Как правило, каждая расположена так, что с ее вершины можно видеть вершины двух соседних башен. Возможно, на них зажигали сигнальные огни. Согласно другой версии, башни, вначале имевшие конкретное практическое назначение, позже стали, скорее, символом статуса, богатства семьи. По одной из легенд, когда в семье местного властителя рождался сын, закладывался фундамент башни, и ежегодно в день его рождения к строению добавлялся еще один этаж.