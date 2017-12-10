Зачем мужчинам борода

Борода – Богатство Рода. То есть борода на лице каждого мужчины – это Богатство его собственного Рода. Повреждение бороды мужчины или насильственное отрезание её в древние времена считалось тягчайшим преступлением против своего древнего Рода.

Зрелых безбородых мужчин издревле называли женоликими, с ними старались не заключать военных и иных договоров, ибо считалось, что женоликие мужчины ведут женский образ жизни (говоря современным языком, они являются людьми противоположной половой ориентации).