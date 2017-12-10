“Внеземное” оружие возрастом 4500 лет

В Якутии внутри скелета мамонта нашли уникальное копье

Ученый из Национального центра научных исследований (CNRS, Франция) Альбер Жамбон установил, что железные артефакты возрастом от 3300 до 5200 лет были изготовлены из метеоритов. Отчет опубликован в журнале Journal of Archaeological Science, а кратко о работе сообщает EurekAlert.

Жамбон провел химический анализ с использованием рентгеновского флуоресцентного спектрометра. Он исследовал египетские бусы из Герзеха, изготовленные около 3200 года до н.э., найденный в Турции кинжал (2500 год до н.э.), подвеску из Ум-эль-Марры (Сирия, 2300 год до н. э.), топор из Угарита (Сирия, 1400 год до н.э.), оружие и украшения династии Шан (Китай, 1400 год до н.э.), а также браслет, подголовник и кинжал Тутанхамона (1332-1323 годы до н. э.).

Анализ показал, что все изделия были изготовлены из метеоритного железа. На это указывает высокое содержание никеля и кобальта в металле. Исследование подтвердило ранее выдвинутую теорию о том, что железные артефакты бронзового века изготавливались из метеоритов.

Железо в то время считалось большой ценностью. Массового производства изделий из этого металла не было. Оно появилось лишь около 1200 года до н.э. Исследование также доказало, что метеоритное железо в бронзовом веке использовалось многими народами.

В настоящее время кинжал хранится в Каирском музее. Клинок сделан из нержавеющего металла, ножны и рукоять - из золота. При анализе состава ученые установили, что содержание никеля в лезвии составляет 10 процентов. Такая концентрация в 2,5 раза превышает содержание никеля в других артефактах, изготовленных из земной железной руды. Кроме того, в клинке обнаружено 0,6 процента кобальта, что также характерно для метеоритного железа.

Исследователи подчеркивают, что кинжал был изготовлен очень искусно. Это свидетельствует о том, что древние египтяне отлично владели технологиями обработки железа и драгоценных металлов.

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Тутанхамон - фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332-1323 годах до н. э. Надписей, в которых указано его точное происхождение, не найдено. Существует две версии его происхождения. По одной из них, он был сыном фараона Эхнатона, по другой - сыном фараона Сменхкара.

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Кстати, и ещё :

А вы знаете что, почти 5000 лет назад на территории Северо-Западной Индии и Пакистана существовала индская цивилизация. Считалось, что в те времена эта местность была испещрена реками, однако теперь ученые выяснили, что эти представления неверны.

Представители индской цивилизации выращивали хлопок и финики, создали пять крупных городов с водопроводом и системой канализации. Раньше эксперты полагали, что добиться таких успехов, дошедших до соперничества с Месопотамией и Египтом, индам помогли реки, подпитываемые ледниками. В конце 1800-х годов археологи обнаружили высушенное русло древней реки Гаггар, которая проходила через многие поселения, и предположили, что города расцветали рядом с водой и угасали, когда река пересыхала.

Новое исследование показало, что старое представление в корне неверно. Фактически вода, однажды заполнившая канал, высохла за 3000 лет до расцвета индской цивилизации. Древние люди, населявшие города, похоже, полагались на сезонные наводнения.

«Им удалось выжить в очень разнообразном ландшафте. Это делает их историю еще более богатой», — отметил ведущий исследователь Санджив Гупта из Имперского колледжа Лондона.

Вместе с коллегами он изучал подпитываемые муссонами палеоканалы Гаггара в Индии и Хакры в Пакистане в течение 12 лет, решив сделать подробный геологический анализ с объединением спутниковых и радарных изображений. Затем были взяты образцы осадочных пород, которые изучались в лаборатории. Результаты показали, что палеоканал был действительно рекой. Однако очень давно: когда первые поселения индской цивилизации находились на пике развития, реки уже не существовало.

Дальнейший анализ пород указывал на сезонные наводнения в этом регионе, которые сделали местную почву плодородной. Ученые пришли к выводу, что города и поселения в этом регионе добились развития благодаря прекрасным условиям для сельского хозяйства, передает Live Science.

Кроме того, этот регион до сих пор является житницей Индии. Подземные воды питают почву, здесь процветает агрокультура. Однако с течением веков этот процесс неуклонно увядает. Теперь исследователи работают над проектом, который поможет понять, как управлять потоками подземной воды в будущем.

Индская (или Хараппская) цивилизация развивалась в долине реки Инд в 3300–1300 годах до н. э. Население в годы расцвета составляло около 5 млн человек.

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https://rg.ru/2017/12/06/vnezemnoe-proishozhdenie-oruzhiia-vozrastom-4500-let.html

https://www.moya-planeta.ru/news/view/indskayacivilizaciya_36000/