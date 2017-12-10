Укрощение спекулятивного капитала: как это было на Руси

Почему княгиня Ольга ликвидировала корпорацию работорговцев, которая приносила валютную выручку и создавала большое количество рабочих мест.

Корпорация работорговцев



Рабы (и особенно рабыни).

Меха — заячьи, лисьи, собольи шкурки.

Воск и мёд.



Слабое место экспортной экономики

Новая модель государства и общества

Конец корпорации и начало Руси

«Утечка капитала», офшорные зоны, глобальные финансовые элиты — все эти явления ассоциируются исключительно с современной эпохой. С нашим миром, в котором есть ВТО, цифровая экономика и международные биржи. Однако сущностные основы того, как одни страны эксплуатируют другие, были заложены задолго до нашего времени. Собственно, они почти такие же древние, как и человеческая история.С подобным вызовом нашей стране пришлось столкнуться в самом начале своего формирования. В ту легендарную эпоху, о которой Нестор-летописец писал: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». В IX–X вв. всё шло к тому, что варяжская элита Древней Руси превратится в паразитическую надстройку, которая презирает свой народ, а ресурсы страны тратит исключительно на статусное потребление. Т. е. рубит сук, на котором сидит, и закономерно ведёт державу к гибели.Однако по факту был реализован совершенно другой сценарий. Нашим предкам удалось свернуть с гибельного пути и заложить основы государства, которое ведёт непрерывную историю своего существования уже более тысячи лет. Причём государства великого, с серьёзным вкладом в человеческую цивилизацию. Следовательно, фундамент был сделан очень качественно, если он выдержал такую надстройку.Государственность у восточных славян оформилась вокруг двух важных торговых путей Средневековья. Первый — знаменитый «из варяг в греки», через Ладогу, Новгород, Смоленск, Киев на Константинополь. Второй — по Волге, через булгарские и хазарские земли, дальше через Каспий до Ирана и Багдада.Какие товары могла предложить тогдашняя Русь?Две последние группы товаров собирались в виде дани. Выглядело это следующим образом. Зимой, когда замёрзнут реки (дорог ведь не было, иначе не пройдёшь), группа хорошо вооружённых ребят числом где-то 100–200 человек выдвигалась из города. Обходили окрестности, занимались вымогательством. Если же кто-то из жителей считал, что он ничего не должен, это был подходящий кандидат в товар первой группы.К весне все группы вымогателей из разных городов и регионов собирали экспортный товар на центральной базе. Точнее, на двух базах — одна на Днепре, вторая на Волге.Считается, что схема торговли была отработана уже в VIII столетии. Т. е. до хорошо задокументированной истории русских князей корпорация насчитывала два столетия успешной предпринимательской деятельности.Насколько выгодным был бизнес? Багдадский поэт и секретарь халифа Ибн Фадлан, побывавший в наших краях в 922 году, не переставал удивляться богатству знатных русов. Хотя сам он родом точно не из захолустья. Роскошные украшения женщин, шелка, самоцветы, золото и серебро в избытке… Интересно, что ни про волжских булгар, ни про хазар, земли которых он тоже проехал, Ибн Фадлан в таком восторженном тоне не говорил. Роскошь бросалась в глаза.Клады с византийскими номисмами и арабскими дирхемами, спрятанные в эту эпоху первичного накопления капитала, раскапывали потом столетиями. Первая история о наших кладоискателях датируется XI веком и записана в сборнике житий Киево-Печерского монастыря.Некий монах Фёдор, искушаемый бесами, страстно мечтал разбогатеть и для этого под видом отшельничества поселился в пещере, которую местные называли Варяжской. Систематическое перекапывание пещеры принесло свои плоды. Проницательный монах стал обладателем бесчисленного количества злата, серебра и «латинских сосудов». Всё это он выкопал и перепрятал. Увы, Фёдор не смог воспользоваться такой удачей. О сокровищах узнал князь Мстислав (ну, князь с натяжкой — бастард киевского князя Святополка Изяславовича). Тоже искушаемый бесами, Мстислав поджарил монаха над костром, безуспешно пытаясь узнать тайну местоположения клада. В финале истории Фёдор предсказал жадному княжичу скорую смерть от стрелы, а сам стал святым, т. к. перед мученической гибелью отринул сребролюбие и обратился к Богу.Впрочем, богатство компрадорской элиты редко способствует развитию державы, мы это можем увидеть на множестве современных примеров. Кроме того, экспортная экономика очень уязвима от конъюнктуры на внешних рынках. Например, в 70-е годы X века полностью накрылся волжский торговый путь. В странах мусульманского Востока несвоевременно истощились серебряные месторождения, что спровоцировало экономический и политический кризис, который лавиной прошёл через весь регион от Средней Азии до Северной Африки. Войны, усобицы, отсутствие платёжеспособного спроса — всё это сделало экспедиции на Каспий нерентабельными.Деградация торгово-экспортной модели была неизбежна. Перелом действительно наступил. Однако вместо упадка мы видим стремительный подъём, Русь практически мгновенно (как по историческому времени) выходит в «первую лигу» тогдашних держав. По упрощённому восприятию православных летописцев, а других у нас не было, произошло чудо, сверхъестественное вмешательство божественной благодати.Был у нас некий князь Владимир. Редкостный негодяй, «ненасытный в блуде», как сказано в «Повести временных лет». Было у него 300 наложниц в Вышгороде, 300 в Белгороде, 200 в Берестове. Это, конечно, не гарем — таких гаремов не бывает. Это товар на продажу, собранный на базах перед отправкой за границу.Много недостойных деяний совершил Владимир. Однако в силу определённых жизненных обстоятельств в 988 году он принял святое крещение. И крестил всех своих подданных. И стал совершенно другим человеком. Святым равноапостольным князем, который всю вторую половину своей жизни нёс людям добро и благодать.Вот самый краткий перечень инноваций., письменность. Не просто письменность, а специально разработанная для славян новая азбука Кирилла и Мефодия. На английский язык Библию начали переводить в XIV столетии (а полная версия появилась только в XVI веке, потому что переводчиков зачем-то сжигали на кострах). На немецкий язык Библию перевёл знаменитый реформатор Мартин Лютер в 1522–1532 гг. Учёные Парижского университета опередили всех — они взялись за Священное Писание в XIII столетии. А славяне благодаря миссионерской программе византийцев получили Библию на родном языке фактически автоматом. И не только Библию, но также целый корпус текстов древней цивилизации — от житий святых до медицинских трактатов., таблица умножения. Серьёзнейшая технология, без которой проблематично заниматься делопроизводством, сбором налогов, торговлей и т. д. Т. е. компьютер того времени., зодчество. Вскоре после крещения Руси в Киеве возводится Софиевский собор — строение, вполне сравнимое с такими «одноклассниками», как собор св. Марка в Венеции, собор в столице Карла Великого Аахене или Палатинская капелла в Палермо. Да, нашим помогали строить византийские архитекторы. Но точно так же без византийцев не обошлось строительство в Италии, Франции и Германии., военные технологии. Русы любили воевать, однако уже походы Святослава показали, что без современной кавалерии пехота в чистом поле не имеет шансов на победу. Князьям приходилось привлекать к военным экспедициям венгров и печенегов, чтобы получить более-менее сбалансированную армию. Уже при Владимире дружина пересела на коней и внешне стала неотличимой от византийской кавалерии.Наконец,, на чём нужно остановиться отдельно. Православие на корню зарубило работорговлю и заложило основы правовой системы.Естественно, всё это предполагает другой формат отношений между элитой и народом.Раньше в нашей исторической науке господствовал марксистский подход, деливший развитие человеческого общества на пять последовательных этапов — первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. При всех претензиях к этой схеме она была хороша своим прогрессорским подходом. В истории был акцент на том, как более эффективные модели сменяют старые, отжившие своё.Любой школьник знал, почему феодализм прогрессивнее, чем рабовладельческий строй, что хорошего принесла буржуазия, в чём признаки кризиса капиталистического общества. Сейчас этого в истории нет совсем. Поэтому высказывать претензии к авторам учебников хоть в России, хоть в Беларуси бесполезно и незачем. Как показать масштаб и значение того, что произошло в Древней Руси? У нас ведь нет методологии, которая описывает развитие и формирование государственных моделей. Это касается не только десятого века, но и двадцатого или любого другого.Хорошо хоть скандалов никто не устраивает, как по поводу 1917 года. Хотя если так разобраться, демонтаж старой системы во времена первых русских князей проходил не менее болезненно, чем в ходе Октябрьской революции. Всегда так. Чтобы построить что-то новое, приходится расчистить место, сломать что-то старое.Мы мало что знаем из отрывочных сведений летописи. «Повесть временных лет» была написана в 1117 году — со времён князя Владимира прошло уже четыре поколения, а от княгини Ольги — все шесть. Летописец не владел всей информацией о событиях того времени. Однако наверняка корпорация работорговцев не сдалась без боя.Речь идёт о конкретных людях, акционеры нам известны. В торговом договоре с Византией от 911 года они перечислены поимённо: «Мы от рода русского — Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид». В договоре 944 года список совладельцев компании насчитывает 52 человека, причём первыми идут представители Игоря, Ольги, а также их малолетнего сына Святослава. А вот договор 971 года подписывает уже один человек — князь Святослав в присутствии воеводы Свенельда.Что произошло между 944 и 971 годами? В летописи есть только одно событие, которое косвенно может указывать на судьбу корпорации. Это жестокая месть княгини Ольги за смерть её мужа Игоря.Традиционная легенда связывает гибель Игоря с неудачным сбором дани в древлянских землях. Может быть. Однако описание обстоятельств того, как его вдова расправилась с убийцами, заставляет думать, что репрессиям были подвергнуты не дикие племена в болотах бассейна Припяти, а довольно близкие к княжеской семье люди.Одна группа в качестве почётных гостей была приглашена к загородному терему Ольги, где их сбросили в яму. Княгиня наклонилась над ямой и спросила: «Хороша ли вам честь?» И повелела засыпать их живыми.Других убили в бане. Тоже пригласили ко двору, торжественно сопроводили, а в бане закрыли двери и подожгли.Процесс построения новой власти завершил внук Ольги Владимир. Под предлогом крещения Руси он отстранил все региональные элиты. В Новгороде, Полоцке, Турове, Ростове, Тмутаракани, Владимире и других крупных городах страны он посадил двенадцать своих сыновей, тогда ещё малолетних, но тут дело в принципиальной возможности князя выстроить административную вертикаль. Двухсотлетняя история корпорации закончилась, началась история Руси.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com