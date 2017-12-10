Будущий епископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи в семье фармацевта. Отец был католиком, представителем польского обедневшего дворянского рода. Но он сознательно предоставил ребенку самостоятельно определиться в вопросах веры.У юного Валентина были обнаружены способности к живописи. Одно время он даже думал пойти учиться именно в этом направлении. Но желание деятельно служить людям побудило его отказаться сперва от судьбы художника, затем и от научного поприща (он был одним из лучших выпускников своего курса) и выбрать нелегкую судьбу земского врача. Часто его рабочий день длился по 16 часов. Причем, как отмечают его биографы, он не делал никакого различия между пациентами в зависимости от их происхождения и достатка. За что, собственно, однажды был уволен из больницы как «революционер».Во время русско–японской войны Войно–Ясенецкий руководил хирургическим отделением. Полученный им огромный опыт костной и гнойной хирургии Валентин Феликсович хотел передать своим коллегам. Это стало целью его медицинской и научной жизни.С 1908 года он занялся проблемами местной анестезии, в которой стал в России первооткрывателем. При этом, после увольнения по подозрению в неблагонадежности, снова получив должность главврача сельской больницы в Саратовской губернии, Войно-Ясенецкий, кроме круглосуточной врачебной практики, активно занимается местными проблемами. Его усилиями была открыта уездная библиотека для молодых врачей.Не оставляет Войно-Ясенецкий и научной деятельности. В 1915 году он издает книгу «Регионарная анестезия» с собственными иллюстрациями. Уже накануне революционных событий, в 1916 г. Войно–Ясенецкий защищает по этой работе диссертацию и получает степень доктора медицины. Тогда же он начинает важнейшее исследование, результаты которого спасли жизни многим российским и советским солдатам, — «Очерки гнойной хирургии». Эту книгу переиздают по сей день. Но не смотря на эти успехи, семья Войно-Ясенецкого — в ней уже четверо детей — продолжала бедствовать.В 1916 году у его жены обнаружился туберкулез. Ради сухого климата Войно–Ясенецкий перевелся в Ташкент, где встретил Революцию и Гражданскую войну. В 1920 году жена умирает, оставив на его попечение четверых детей. Но несмотря на все личные трудности, Валентин Феликсович становится одним из основателей Высшей Медицинской школы. А в 1920 году возглавляет кафедру оперативной хирургии Туркестанского Государственного Университета.В те же годы Валентин Феликсович принимает церковный сан. С этого момента в больницу и в университет отец Валентин стал приходить в рясе, с крестом на груди. Кроме того, он установил в операционной иконы и ввел в правило молебны перед началом операций. Будучи вызванным в суд по делу коллег из Ташкентской больницы, отец Валентин пришел туда в священническом облачении. Именно на этом процессе в полемике с прокурором Войно-Ясенецкий произнес слова, ставшие афоризмом:_«Следующий вопрос:_— Как это Вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве Вы его видели, своего Бога?— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил».В условиях общих гонений на РПЦ в Советской России, претерпевая аресты и ссылки, Войно-Ясенецкий не оставляет работы над главным трудом своей научной жизни — монографии «Очерки гнойной хирургии». Первая часть этого труда была написана в период пребывания епископа Луки в ташкентской тюрьме после второго ареста и перед пересылкой его в Москву. Откуда он отправился в первую из трех последовавших ссылок.В этот сложный период будущий святитель много оперирует, в том числе совершая сложнейшие операции в глухих деревнях. На севере за ним закрепилась слава чудо-врача-монаха. Не оставляет Войно-Ясенецкий и научных изысканий. Его статьи публикуются в научной прессе как внутри страны, так и за рубежом. В коротком промежутке между второй и третьей ссылкой епископ Лука завершает работу над монографией «Очерки гнойной медицины» и, уже находясь под следствием, дорабатывает ее для издания.Начало Великой Отечественной войны застает епископа Луку в ссылке под Красноярском. Он ослеп на один глаз, но несмотря на это, 64 летний Войно-Ясенецкий сразу же предложил свой опыт и свои руки для помощи там, где сочтет нужным советское правительство. В телеграмме Калинину епископ Лука указал готовность отбыть оставшийся срок по ссылке после войны. С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий становится консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Он работал круглосуточно, несмотря на слабеющее здоровье.В феврале 1944 года, одновременно с переводом военного госпиталя, уже в сане архиепископа Луку отправляют в Тамбов. Там он утверждает все те же порядки: иконы и молебны в операционных, чтение лекций врачам в епископском облачении.В 1946 году в качестве признания научных и медицинских достижений советское правительство присуждает Войно-Ясенецкому Сталинскую премию, большую часть которой он отдает детским домам. После полной потери зрения диктует мемуары, работы по медицине и богословию.В завершение рассказа о судьбе врача Войно-Ясенецкого надо сказать, что все его четверо детей и даже большинство внуков выбрали медицинское поприще.В следующих частях я расскажу об отношениях святителя Луки с советской властью.Продолжение следует.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com