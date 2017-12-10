Сводки от ополчения Новороссии 10 декабря 2017

Черкасский завод «Богдан Моторс» завершил разработку конструкторской документации и выпустил первые образцы грузовых автомобилей «Богдан (МАЗ) 6317» с двигателем производства компании WeichalPower (Китай).

Автомобиль получил индекс 63172 и предназначен для нужд Вооруженных сил Украины.

Производитель утверждает, что закупка китайских двигателей позволила полностью отказаться от использования комплектующих российского производства.

Ранее армейские «Богдан (МАЗ)» комплектовались российским двигателем ЯМЗ.

Двигатель WeichalPower, по словам производителя, имеет схожие показатели мощности и характеристики, им же комплектуется и линейка армейских КрАЗов, что, по сути, является шагом к унификации техники ВСУ.

Грузовые автомобили «Богдан (МАЗ) 63172» заявлены производителем как транспортное средство повышенной проходимости, предназначенное для перевозки личного состава, грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и местности.

Новая модификация полноприводного трехосного автомобиля оборудована дизельным 4-тактным, 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом WP10.380E32, рабочим объемом 9,726л и мощностью 280 (380) кВт (л.с.), максимальная скорость автомобиля — 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа объемом 27,5 куб. м способна перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках.

Кабина оборудована 2-мя местами для экипажа со спальным местом.

Напомним, АО «АК «Богдан Моторс» опосредованно принадлежит Петру Порошенко, который уже не впервые распределяет переспективные оборонные заказы своим предприятиям.

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