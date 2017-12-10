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Сводки от ополчения Новороссии 10 декабря 2017

15:43. 10 декабря 2017 Просмотров - 400 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР завершила ремонт деревянного моста на линии разграничения у Станицы Луганской

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Обстрелы ВСУ на выходных в ДНР не сбавляют активность — Басурин

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ВСУ приняли на вооружение новый грузовик, созданный на заводе Порошенко (ФОТО)

ВСУ приняли на вооружение новый грузовик, созданный на заводе Порошенко (ФОТО) | Русская весна

Черкасский завод «Богдан Моторс» завершил разработку конструкторской документации и выпустил первые образцы грузовых автомобилей «Богдан (МАЗ) 6317» с двигателем производства компании WeichalPower (Китай).

Автомобиль получил индекс 63172 и предназначен для нужд Вооруженных сил Украины.

Производитель утверждает, что закупка китайских двигателей позволила полностью отказаться от использования комплектующих российского производства.

Ранее армейские «Богдан (МАЗ)» комплектовались российским двигателем ЯМЗ.

Двигатель WeichalPower, по словам производителя, имеет схожие показатели мощности и характеристики, им же комплектуется и линейка армейских КрАЗов, что, по сути, является шагом к унификации техники ВСУ. 

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Грузовые автомобили «Богдан (МАЗ) 63172» заявлены производителем как транспортное средство повышенной проходимости, предназначенное для перевозки личного состава, грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов (вооружения и военной техники) по всем видам дорог, бездорожью и местности. 

Новая модификация полноприводного трехосного автомобиля оборудована дизельным 4-тактным, 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом WP10.380E32, рабочим объемом 9,726л и мощностью 280 (380) кВт (л.с.), максимальная скорость автомобиля — 85 км/ч, а запас хода составляет до 1447 км. Грузовая платформа объемом 27,5 куб. м способна перевозить до 11000 кг груза или 48 человек на раскладных лавках.

Кабина оборудована 2-мя местами для экипажа со спальным местом.

Напомним, АО «АК «Богдан Моторс» опосредованно принадлежит Петру Порошенко, который уже не впервые распределяет переспективные оборонные заказы своим предприятиям. 

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СБУ под видом учений проводит зачистку инакомыслящих жителей Луганщины

Украинские “освободители” продолжают издеваться над жителями захваченных территорий Донбасса. Служба безопасности Украины под видом учений по противодействию террористической угрозе проводит зачистки инакомыслящих жителей ряда городов Луганщины.

Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

“Хотелось бы предостеречь граждан Украины, проживающих в зоне “АТО”, о том, что власти Украины продолжают преследование инакомыслящих, ущемляя права и свободы жителей Донбасса”, – отметил он.

“Так, в начале декабря в городах Лисичанск, Северодонецк, Рубежное СБУ под видом учебных операций по противодействию террористической и диверсионной угрозам проводится зачистка неугодного киевскому режиму населения”, – заявил подполковник.

Марочко уточнил, что в указанных городах в ходе зачисток уже зафиксированы случаи исчезновения местных жителей и бизнесменов.

Напомним, преследования “освободителями” донбасского населения на захваченных территориях – системное явление. Ранее сообщалось, что СБУ в населенных пунктах пытается выявить родственников сотрудников силовых структур ЛНР с целью оказания на них дальнейшего давления.

Также сообщалось, что захватчики в Счастье возобновили проверки переселенцев с целью выявления лиц, причастных к сотрудничеству с ЛНР.

Ранее в ЛНР рассказали, что жители Станицы Луганской все чаще исчезают после вызова на так называемые допросы к киевским силовикам. После исчезновения местных жителей, которых якобы СБУ задерживало с целью проведения допроса, они появляются “как военнопленные” в списках на обмен с украинской стороной.

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Фронт ДНР: Что происходит в авдеевской «промке»? (ВИДЕО)

Фронт ДНР: Что происходит в авдеевской «промке»? (ВИДЕО) | Русская весна

Известный ветеран Ополчения и военный корреспондент Геннадий Дубовой побывал в одной из самых горячих точек противостояния в Донбассе — авдеевской промзоне.

Командир Армии ДНР с позывным «Шаман» рассказал ему об оперативной обстановке.

По словам «Шамана», ВСУ практически круглосуточно обстреливают позиции ВС ДНР из минометов и стрелкового оружия.

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