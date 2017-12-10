Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 декабря 2017

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил об установлении полного контроля над иракско-сирийской границей и завершении военной операции против ИГИЛ в республике. Однако, по данным Минобороны РФ, позиции ИГИЛ по-прежнему сильны в западной части страны. Эксперты полагают, что говорить об окончательной победе над «халифатом» в республике пока рано, поскольку ИГИЛ разгромлено «только как бренд».

Как будет развиваться ситуация в Ираке после объявления о победе над джихадистами — разбирался RT.

Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади заявил 9 декабря на пресс-конференции в Багдаде, что шиитское ополчение установило полный контроль над сирийско-иракской границей. По словам иракского премьера, которые приводит ливанский телеканал Al Mayadeen, это событие позволяет сделать вывод о победе над ИГИЛ* и окончательном завершении операции против «халифата», которая продолжалась с 2014 года.

«Наши вооружённые силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и в связи с этим мы заявляем об окончании войны против ИГИЛ», — сказал аль-Абади.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на пресс-конференции в Багдаде, Ирак, 9 декабря 2017 года

Reuters

Премьер отметил, что правительственные силы победили благодаря «единству и решительности» и смогли нанести поражение джихадистам «в короткий срок».

Вашингтон поспешил поздравить иракское руководство с победой.

«После отважной трёхлетней кампании интенсивных боёв премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о полном освобождении всей территории Ирака от контроля ИГИЛ. Соединённые Штаты приветствуют руководящую роль премьер-министра Абади, и мы искренне поздравляем иракский народ и отважные иракские силы безопасности», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Однако, по данным Минобороны РФ, террористы по-прежнему контролируют примыкающие к Сирии районы западного Ирака.

6 декабря военное ведомство предложило США, возглавляющим коалиционные силы в Ираке, предпринять совместные действия для уничтожения оставшихся в регионе бандформирований. Официальные лица Соединённых Штатов пока не комментировали обращение Минобороны РФ. Ранее в Пентагоне заявили, что российские войска совместно с сирийской армией не смогли разгромить ИГИЛ в САР.

Москва опасается, что игнорирование Вашингтоном фактов присутствия «халифата» в западном Ираке приведёт к возвращению боевиков на территорию Сирии, где ещё остаются отдельные очаги сопротивления.

Российские и зарубежные эксперты солидарны в том, что участок сирийско-иракской границы остаётся едва ли не самым взрывоопасным регионом Ближнего Востока.

Последствия «демократизации»

Американские издания неоднократно указывали, что вопрос о том, кто будет считаться победителем ИГИЛ, является принципиальным для истеблишмента США. На реализацию планов по уничтожению «халифата» США потратили десятки миллиардов долларов. Средства направлялись на увеличение военного присутствия США в регионе и вооружение лояльных Штатам наземных группировок (иракская армия, курдское ополчение, сирийские боевики).

В то же время, по мнению востоковедов, причиной появления ИГИЛ стало незаконное вторжение США в Ирак в 2003 году.

Морские пехотинцы США наблюдают за сносом памятника Саддаму Хусейну 9 апреля 2003 года

Reuters

Коалиционные силы западных государств во главе с США начали боевые действия против иракской армии в марте 2003 года. Поводом для военной интервенции послужили подозрения в том, что президент Ирака Саддам Хусейн и его окружение связаны с международным терроризмом и могут обладать оружием массового поражения.

В частности, с подобными обвинениями выступал госсекретарь США Колин Пауэлл. В феврале 2003 года на заседании Совета Безопасности ООН он продемонстировал пробирку с белым порошком как доказательство наличия биологического оружия у иракского лидера. Однако одобрения Совбеза на применение силы в отношении Багдада получено не было.

6 октября 2004 года уполномоченная комиссия Iraq Survey Group опубликовала доклад, в котором говорилось, что оружия массового поражения в Ираке обнаружено не было. В 2011 году Пауэлл заявил, что ЦРУ передало ему недостоверную информацию.

Весной 2003 года без санкции Совета Безопасности ООН коалиция разбомбила основные объекты военной инфраструктуры Ирака и заняла крупные города, включая Багдад. 14 декабря 2003 года в подвале одного из жилых домов предместья Тикрита был схвачен Саддам Хусейн. 30 декабря 2006 года президент Ирака был казнён через повешение по обвинению в убийстве 148 шиитов в местечке Эд-Дуджейль в 1982 году.

Лояльные Хусейну силовики и члены разогнанной партии «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения) ушли в вооружённое подполье.

США инициировали в Ираке масштабные «демократические» реформы. В частности, Вашингтон навязал Ираку многопартийную систему, а на ключевые посты государства поставил преимущественно шиитов (Хусейн опирался в основном на суннитов). В результате в республике выросло количество межрелигиозных конфликтов.

Как отметил в беседе с RT доцент института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко, принудительная демократизация привела к фактической гражданской войне и появлению ИГИЛ, которое собрало под свои чёрные знамена суннитов, недовольных новым режимом.

«Однако настоящая катастрофа произошла после 2011 года, когда Пентагон начал вывод войск из Ирака и перестал нести ответственность за происходящее в стране», — подчеркнул эксперт.

Создание ИГИЛ

Принято считать, что ИГИЛ появилось в 2006 году на просторах иракской пустыни. Группировка отделилась от «Аль-Каиды»* и объединила 11 других радикальных исламистских организаций, также к ИГИЛ примкнули и бывшие члены партии «Баас». В 2014 году «халифат» разорвал отношения с «Аль-Каидой» и начал реализовывать собственный «проект».

«В СМИ существуют представления о баасистах и бывших иракских военных в качестве создателей ИГИЛ. Это не так, поскольку бывшие члены „Баас“ примыкали к террористам как к уже сформированной группировке», — уточнил Демиденко.

Эксперт напомнил, что «Баас» являлась светской партией националистического толка. Тем не менее это не помешало её бывшим членам пополнить ряды ИГИЛ. Подобный парадокс Демиденко объясняет тем, что политический дискурс на Ближнем Востоке невозможен «вне религиозного контекста».

В 2013 году ИГИЛ поддержало восстание суннитов в иракской провинции Анбар на западе Ирака и впервые вступило в открытое противостояние с правительственными силами. Боевики захватили города Фаллуджа и Аль-Рамади.

В стремлении развить свои военные успехи в Ираке в июне 2014 года «халифат» атаковал Мосул, второй по величине город в стране. Мосул пал за шесть дней боёв. Боевикам достались склады с военной техникой и боеприпасами.

Самопровозглашённый «халифат»

«Халифат» окреп в военном отношении и стал восприниматься частью суннитского населения как реальная альтернатива шиитскому правительству. К осени 2014 года исламисты оккупировали до 45% территории Ирака.

Во второй половине 2014 года силы ИГИЛ были сконцентрированы в так называемом суннитском треугольнике — условной зоне между Тикритом, Аль-Рамади и Багдадом. Террористами на подконтрольных им территориях была создана никем не признанная квазигосударственная структура — самопровозглашённый «халифат».

Новых членов ИГИЛ вербовало как из числа местного населения, так и из-за границы.

«В ИГИЛ вливались не обязательно фанатики. Это могли быть и программисты, и учителя, и бизнесмены, которые потеряли жизненные ориентиры и в поисках новой идентичности обрели для себя „подлинный“ смысл жизни в рядах „халифата“. Тысячи суннитов ехали на Ближний Восток семьями, с детьми и жёнами», — объяснил Демиденко.

Казну «халифата» джихадисты пополняли за счёт нелегальной продажи нефти (в руках боевиков оказался богатый ресурсами район Киркук), торговли наркотиками, «налоговых сборов» с населения. Как сообщает Wikileaks, ИГИЛ также получало средства от зарубежных спонсоров.

«Однако нет точных и прямых доказательств спонсирования ИГИЛ с чьей-либо стороны на государственном уровне», — пояснил Демиденко.

Противоречивые итоги

В ответ на резкое укрепление ИГИЛ в августе 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной антитеррористической коалиции, в которую на сегодняшний день входят 68 государств. Одной из основных боевых задач коалиции было нанесение воздушных ударов по ИГИЛ.

Однако воздушные операции не позволили справиться с ИГИЛ. С 2015 года Пентагон последовательно увеличивал численность сухопутного контингента в Ираке.

Из официальных данных следует, что весной 2015 года в республике служили 3,5 тыс. американских военнослужащих, а в сентябре 2017 года — 8,9 тыс. человек. При этом Минобороны США не раскрывает численность спецназа.

С увеличением контингента выросли и расходы. По оценке Госдепартамента США, к марту 2017 года коалиция потратила на военное присутствие в Ираке более $22 млрд.

Бои в Мосуле, Ирак, 11 марта 2017 года / Reuters

Главной наземной силой в боях с ИГИЛ в Ираке стали около 600 тыс. иракских военнослужащих и полицейских, а также 250 тыс. бойцов Иракского Курдистана. Силы террористов оценивались различными источниками в разное время в диапазоне от 20 до 200 тыс. человек.

Одной из самых масштабных операций коалиции в Ираке стало освобождение Мосула. Бои за город продолжались с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017 года. Суммарная численность антитеррористических сил достигала 150 тыс. человек. При этом в городе, согласно разным источникам, находилось только несколько тысяч боевиков.

Костяк наступавших сил составляли иракская армия и шиитское ополчение. Кроме того, в штурме Мосула участвовали курдские формирования, группировки местных ассирийских христиан и туркменов-суннитов. Пентагон направил в район Мосула части 101-й воздушно-десантной и 1-й пехотной дивизий.

В марте 2016 года коалиция вошла в западную часть агломерации Мосула, поэтапно освобождая небольшие населённые пункты. 17 октября 2016 года наступавшие силы приступили к непосредственному освобождению города.

По информации МИД РФ, непрерывные бомбёжки авиации и артиллерийские обстрелы оккупированных кварталов Мосула приводили к массовой гибели местного населения.

В ноябре The Independent со ссылкой на данные курдской разведки сообщила о гибели 40 тыс. мирных жителей в результате операции по освобождению Мосула.

Однако воздушные бомбардировки не позволили коалиции добиться желаемого успеха. Бои за город затянулись более чем на год из-за отсутствия у иракских военнослужащих и ополчения опыта штурма крупных населённых пунктов, а также по причине несогласованности в управлении коалиционными войсками, считают эксперты.

«Ситуацию вокруг Мосула усугубляли чистки со стороны шиитского ополчения. Неудивительно, что страдающие от репрессий сунниты часто вставали на сторону ИГИЛ, восполняя потери „халифата“», — отметил Демиденко.

В начале июля Мосул был наконец освобождён. 15 июля 2017 года иракское правительство провело в Багдаде военный парад, посвящённый этому событию.

Участники военного парада ИГИЛ / Reuters

Поступательное движение

Бои за Мосул достаточно красноречиво характеризуют общий характер военной операции коалиции. США и наземные силы с огромным трудом отвоёвывали территорию, которую ранее с лёгкостью отдали джихадистам, отмечают эксперты.

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Осенняя кампания 2014 года завершилась безрезультатно, ИГИЛ по-прежнему контролировало до 45%. За первую половину 2015 года ИГИЛ потеряло около 9% оккупированной иракской территории. В январе 2016 года, когда в борьбу с ИГИЛ в Сирии уже вступила Россия, исламисты контролировали около 30% территории Ирака.

На начало 2017 года «халифат» оказался в критическом положении из-за нехватки финансовых ресурсов. По оценкам CNN, доходы террористов от продажи нефти рухнули с $2 млрд (2014) до $260 млн (2016).

По данным Минобороны РФ, финансовую почву из-под ног джихадистов удалось выбить благодаря практически полному уничтожению нефтяной инфраструктуры террористов в Сирии.

В 2017 году «халифат» стал терпеть крупные поражения на сирийском и иракском фронтах. В апреле 2017 года правительство Ирака заявило, что террористическая организация контролирует не более 7% территории страны.

В ноябре ИГИЛ потеряло последние крупные оплоты на востоке Сирии и на западе Ирака. Сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила Дейр эз-Зор и Абу-Камаль, а иракские военные — город Рава на западе провинции Анбар.

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21 ноября премьер-министр Хайдер аль-Абади сообщил, что ИГИЛ потерпело военное поражение. Вместе с этим он подчеркнул, что политические разногласия в стране могут привести к переходу джихадистов к тактике совершения терактов.

Опасность реинкарнации

«Проблема не в ИГИЛ как таковом, а в самом явлении радикального исламизма. Никто не может дать гарантий, что не будет рецидива. Для подобного рода организаций существование в качестве партизанского подполья — нормальное явление», — констатировал Демиденко.

По его словам, руководители «халифата» создали «спящие ячейки», которые могут активизироваться «по команде». Человеческий потенциал ИГИЛ не будет до конца исчерпан, пока в арабском обществе существует проблема чудовищного социального неравенства и расслоения.

«ИГИЛ было разгромлено только как бренд. Но это не значит, что на Ближнем Востоке прекратится война с терроризмом: радикальный ислам может появиться в любом другом обличии.

Конец ИГИЛ в качестве военной организации и потеря „халифатом“ территорий не означает конца ИГИЛ в качестве возможного вооружённого подполья и партизанской организации, которая в любой момент может реинкарнировать», — заявил в беседе с RT ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян.

Демиденко напомнил, что многочисленные межэтнические и межконфессиональные конфликты Ближнего Востока во многом стали следствием искусственного создания государств в регионе западными державами. С трудом уживающиеся между собой этноконфессиональные группы зачастую зажаты узкими административными границами.

Американский патруль в 65 км на северо-востоке от Багдада / Reuters

«Возможно, иракскими властями будут предприняты шаги по снятию социальной напряжённости путём объявления амнистии бывшим боевикам. Однако неизвестно, как в дальнейшем будут развиваться взаимоотношения, например, Багдада с Эрбилем — столицей Иракского Курдистана», — заметил Демиденко.

Востоковед не исключает вероятности очередного обострения внутренней ситуации в Ираке.

«Американское присутствие в Ираке будет вновь сокращено, однако в прошлый раз после ухода основных сил в стране тут же усилился радикальный ислам. Правительственные войска проявили свою полную неспособность противостоять угрозе со стороны экстремистов. Образовавшийся в Ираке вакуум силы США смогут заполнить с помощью частных военных компаний», — подытожил Демиденко.

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*Запрещенные на территории РФ террористические организации