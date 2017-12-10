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Ребёнок из пробирки — это лишь вопрос времени?

17:29. 10 декабря 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

До сих пор о манипуляциях с генетическим материалом эмбрионов сообщали только китайские исследователи, у которых этот процесс разрешён, и откровенные шарлатаны. Теперь известно, что такие эксперименты проводились и в Портленде — якобы с меньшим количеством побочных эффектов.

 

Кадр из фильма "Прометей"

Кадр из фильма "Прометей"

В вопросах целенаправленного изменения человеческого генетического материала возникает много вопросов этического плана. До сих пор информация о подобных экспериментах публиковалась только китайскими учёными. Но не так давно учёные в США в Орегонском университете науки и здоровья в Портленде под руководством исследователя Шухрата Миталипова впервые модифицировали геном человеческого эмбриона с помощью генно-инженерной технологии CRISPR-Cas9.

Шухрат Миталипов — ученый-биолог уйгурского происхождения родился в Алма-Ате в 1961 году. После службы в армии отучился в Тимирязевской сельскохозяйственной Академии в Москве, затем – в аспирантуре Медико-генетического научного центра РАМН. Докторскую диссертацию защитил в Институте генетики человека Медико-генетического научного центра Академии медицинских наук РФ. Он родился в поселке Ават Алма-Атинской области. А в 1995 году переехал в США, чтобы продолжить работу со стволовыми клетками. Сейчас он входит в узкий круг ученых, которым власти США выдали разрешение на проведение экспериментов со стволовыми клетками человека.

Научный коллектив под руководством профессора Орегонского университета науки и здоровья (Oregon Health and Science University) Шухрата Миталипова впервые в истории получил здоровые стволовые клетки из человеческого эмбриона. До этого все подобные заявления оказывались фальсификациями, либо полученные стволовые клетки не могли размножаться. Исследование Миталипова опубликовано в научном журнале Cell.

В 2013 году Шухрат Миталипов был включен в почетный список из 10 человек, которые провели значимые для науки исследования, составленный одним из самых авторитетных научных журналов мира Nature.

Команда Миталипова с помощью экспериментов смогла доказать, что дефектные гены можно безопасно и эффективно исправить. При замене гена на стадии зародышевого пути излечится не только отдельный индивид, дефектный ген не сможет быть унаследован и следующими поколениями. Под зародышевым путем понимают специальную клеточную линию, которая, начиная с оплодотворенной яйцеклетки, в ходе развития человека приводит в итоге к образованию его гонады и образованных в ней зародышевых клеток — яйцеклеток или сперматозоидов.

В ходе предыдущих экспериментов при вмешательстве в геном китайские ученые постоянно сталкивались с нежелательными побочными эффектами.

Ни в Китае, ни в США генетически модифицированные эмбрионы не были выношены. Через несколько дней они были умерщвлены. Но кажется, что это всего лишь вопрос времени, когда первый генетически измененный человек появится на свет.

В Германии эксперименты, которые были проведены в Китае и США, строго запрещены законом о защите эмбрионов. Исследователям, нарушившим запрет, грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В феврале 2017 года Национальная академия наук США объявила, что вмешательство в зародышевый путь эмбрионов должно быть разрешено, если целью является излечение серьезного заболевания. Поэтому исследовательская работа в США перестала быть нелегальной.

 

Фармацевтические концерны развивают терапию.

 

«Сегодня считается, что более десяти тысяч болезней вызываются специфическими дефектами гена, — говорит Кемал Малик (Kemal Malik), руководитель подразделения научных исследований компании Bayer, — а технология CRISPR-Cas9, корректируя соответствующий генетический дефект, способна излечить многие из этих заболеваний».

 

Пришло время начать использовать этот новый вид терапии. Компания Bayer совместно с автором технологии CRISPR-Cas9 Эммануэль Шарпентье (Emmanuelle Charpentier) основала компанию Casebia Therapeutics в Бостоне.

В апреле 2017 года 11 германских учёных устроили переполох, потребовав смягчения запрета на исследования эмбрионов в проекте документа, распространяемом от имени Национальной академии наук. При определённых условиях в Германии тоже должно быть разрешено вмешательство в зародышевый путь человека, заявили они, аргументируя это тем, что научный прогресс настолько стремителен, что редактирование генома без побочных последствий для эмбрионов будет проводиться в обозримом будущем. И если действительно удастся лечить болезни редактированием генома без рисков, то учёные предлагают обсудить вопрос: будет ли и тогда объявлено неэтичным использование этой возможности.

 

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/rebenok-iz-probirki--lish-vopros-vremeni-59b775cd581669ebbfecf332?

Метки: генетика, наука, стволовые клетки
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