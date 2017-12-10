Главная » Аналитика, Видео, Политика, Самое самое

Политическая расшифровка всех частей Звёздных Войн

12:03. 10 декабря 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

 

  

 

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Русском философско-ведическом мировоззрении. Часть 2
... составляли огромную часть населения Персидского царства...зороастризма Авесты. Расшифровка пиктографических знаков ..., 3-й звёздной величины), обладающей ...Невежество - основная причина всех страданий: личных, ... экономических и политических отношений между ...
О космическом происхождении Человечества и Древнерусском космическом календаре
...– настоящие Звёздные Войны. Настоящие Звёздные Войны, ...часть Творца, имя которому - Ра-М-Ха, Единый Бог-Покровитель всех... множество процессов, особенно политических, социологических, экономических, деловых... | Час Название Расшифровка Современное время зимнее ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... России, правительствам всех государств, настоящим ...Я. Доказательства правильной расшифровки? Илья небесный пророк...«товарищ» получило политическую окраску, распространившись в...6 декабря, часть — на Рождество, часть — на...понятно, когда звёздные астеризмы и коло...
Что увидели американцы и что было вырезано из интервью В.В.Путина каналу CBS
...в передачу 2. Тексты расшифровки выложенные на сайтах CBS...со здоровой частью оппозиции и к проведению политических преобразований. Ч... уголовным преследованием, против всех из них возбуждены уголовные...своё время ещё против «звёздных войн» выступал, и правильно...
Русский Язык - межзвёздный язык
...интересуется больше строением звёздных галактик, планет ...). Профессионально такими расшифровками занимается доктор философских..., а по политическим соображениям. В самом... резонанс у всех испытуемых возникал ...ныне, к сожалению, часто бездумно используемых клише:...
Будущее за теми, кто правильно говорит по-русски.
...интересуется больше строением звёздных галактик, планет ...). Профессионально такими расшифровками занимается доктор философских..., а по политическим соображениям. В самом... резонанс у всех испытуемых возникал ...ныне, к сожалению, часто бездумно используемых клише:...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>