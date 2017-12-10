ПОЛИТГАММЫ от 10.12.2017

Грохот информационных бомб и дым от пиаровских акций полностью заслонили происходящее «на поле боя» от взглядов широкой публики, которой явлены лишь крайние следствия в форме массового камнеметательного и санкционного «безумства», обострённого борьбой за овладение сырьевыми ресурсами России между местечковыми представителями мировой финансовой олигархии (Ротшильды, Рокфеллеры и Ватикан). Подобное «покрывало» в какой-то мере общественное «благо», ибо то, что ломается, весьма сильно трещит, да и не каждый сможет спокойно перенести сие зрелище, увидев его, что называется, воочию и охватив всю картину целиком. Ну, на что, например, способен «обыватель», если до него в массовом порядке «дойдут» слова известного подсудного персонажа о том, что два миллиона долларов за решение, принятое в рамках исполнения должностных обязанностей, совсем не взятка, а обычная в сегодняшней чиновничьей среде благодарность за труд? Лучше даже не пробовать… Ибо фонарных столбов тогда точно не хватит, придётся лицезреть виноградные гроздья (упаси кто-нибудь, кому сие доступно)…

Итак, как уже неоднократно говорилось в подобных обзорах и на страницах «специализированных сайтов», происходящее не более чем СЛОМ СТАРОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ, НАВЯЗАННОЙ НАМ (об этом, например, в НИИ «Центр Упреждающих Стратегий»), обретающий те или иные конкретные проявления в рассматриваемые временные отрезки. При чём, это касается как всей международной политической системы (в частности, её составляющей безопасности), так и наиболее распространённой на сегодня формы функционирования человеческой общности – государства, а также содержания, отраженного известной «машиной для поддержания господства», адаптированной к сегодняшним условиям.

Всю старую конструкцию лучше разобрать потихоньку, но уходящим неймётся… А потому и реакция… Задействованные в «процессе» стороны являют человечеству свои «рецепты», правда, в силу различных причин, не особенно испрашивая у него согласия на «приготовление того или иного блюда».

Старая система паразитизма и насилия, всё ещё пребывающая в тумане иллюзий цивилизационного англо-американо-европейского превосходства, предлагает на месте старой постройки «возвести» аналогичную, якобы новую, на самом деле в лучшем случае лишь выкрашенную в другой цвет. Контурами предполагаемого можно считать «свежую» американскую стратегию национальной безопасности (явно «от глобалистов»), «вылетевшую» из уст соответствующего советника президента США Герберта Макмастера. То, что вся «замешанная каша» желаемого процветания Америки через развитие, поддержание мира силой и противостояние с Россией, Китаем, Ираном и КНДР, защиту американских граждан и борьбу с терроризмом не поместится в сегодняшнюю американскую «кастрюлю» не заметно, скорее всего, только «повару». Это, впрочем, вряд ли остановит его (точнее, их) от желания попробовать результат нового кулинарного «шедевра» и попотчевать им м i р. За явленными же формулировками – ещё более однополярный мир, не скованный текущими международными рамками, со «всеми вытекающими» в сегодняшних условиях последствиями... С новым полюсом, правда, может возникнуть некоторая заминка. Даже если оставить в покое Трампа с Иерусалимом, вполне достаточен сентябрьский совет министра юстиции «страны обетованной» Аелет Шакед: «Если Путин хочет выжить», ему лучше делать то, что говорит ему Израиль»… Что же до американских военных возможностей, то они наглядно явлены в Сирии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не хотелось бы увидеть новую попытку американского «самоутверждения» в Северной Корее, могущую иметь слишком печальные последствия для мiра, учитывая «степень адекватности» лиц, принимающих сегодня подобные решения. Впрочем, учения НОАК, проводимые параллельно американо-южнокорейскими, – весьма непрозрачный намёк Вашингтону. «Принуждение к миру» – действенный сегодняшний вариант и из американского арсенала тоже («Силы принуждения»)…

А если не оставлять Трампа и Иерусалим без внимания? За почти единодушным осуждением в мире решения, принятого Белым домом, и красочно продемонстрированной телеэкранами реакции арабского мира на заявление Трампа, - Сергей Лавров, который фактически не понял произошедшего из-за отсутствия деталей, например, разницы статуса Восточного и Западного Иерусалима, Тиллерсон с разъяснениями типа не так поняли («посольство - не признание»); полгода «на раздумья» с переносом и маловероятное единство арабского мира, продемонстрированное 38-м Саммитом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. И ещё заявленные «во всеуслышанье» российские успехи и роль РФ в победе в Сирии (тут ещё и французы в лице министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана покусились на «лавры» Москвы), ложь в расследовании спецпрокурора Мюллера в контексте бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, а также затеянные Трампом внутренние реформы в стране, в частности, налоговая, которые требуют поддержки могущественного «родного» республиканского еврейского лобби, и предвыборные обещания по Иерусалиму американским евангелистам …

И ещё маленький «довесок» к происходящему на Ближнем Востоке от альтернативных источников: сохранение Израиля на его сегодняшнем «месте» снижает шансы на реализацию варианта Новой Хазарии на юге Украины и в Крыму (проект «Новый или Небесный Иерусалим», начатый в начале 2017 года с высадки в Одессе первой группы переселенцев из Израиля). Похоже, что с полной «зачисткой освобождаемых территорий» от «местных»… И потому Украина, где сегодня Порошенко пошёл «вразнос» и начал «свою игру», отличную от планов Вашингтона, – предмет столь пристального мирового внимания.

И совсем кажущийся сегодня неуместным применительно к теме - возможный срыв 45-миллиардной программы развития атомной энергетики Саудовской Аравии. Потери РФ от этого вряд ли соизмеримы с вредом этого способа электрической генерации, которые человечеству ещё только предстоит осознать, если успеет…

Не менее шумной получается олимпийская «история» с учётом роли, отведённой сегодня глобалистами МОК, и всему, стоящему за ним. В принципе, можно считать, что олимпийское движение в «чистом» виде фактически прекратило своё существование после того, как спортсмены стали выступать под государственными флагами и превратились в элемент глобальной политической игры. Провозглашённая Пьером де Кубертеном концепция «Спорт вне политики» после этого сразу же «двинулась» в сторону полного уничтожения… Спонсорско-рекламно-телевизионная зависимость от ведущих мировых американских инвестфондов Vanguard, BlackRock, Fidelity, в которую «попало», а точнее было умело заведено олимпийское движение в последние 10-15 лет, позволила США включить его в перечень военных специальных информационно-психологических операций и соответствующих доктрин («Стратегические коммуникации», «Силы принуждения», «Нетрадиционные военные действия»). Результат их применения против россиян, в соответствии с их положениями, не зря явлен аккурат к началу президентской кампании в РФ. По-видимому, будущего у олимпийского движения в его сегодняшнем виде не существует и без серьёзной декоммерциализации, деполитизации и дедопингизации применительно ко всем спортсменам, в том числе к столь серьёзно больным, что они могут хорошо выступать на соревнованиях такого высокого уровня, оно обречено на умирание. Поездка наших спортсменов под нейтральным флагом в Южную Корею лишь продлит агонию МОКа, если только не увязывать участие с необходимыми коренными изменениями, что сегодня, в условиях тотального информационного господства западных СМИ, малопродуктивно и столь же маловероятно… Если же брать «спортивную» проблему с «глобальных» позиций (и без «налёта» патриотизма), то вред профессионального спорта для здоровья человека неизвестен, наверное, только отдельным профессионалам и медикам. И массовое восхищение спортивными достижениями и демонстрируемым физическим совершенством неестественного происхождения, подогреваемое солидной внешней финансовой поддержкой, – наш общий «вклад» в их будущие огорчения и проблемы тех, кто пойдёт по этому пути, чреватому не только и не столько лаврами. Судьба же обоих «направлений» представляется весьма печальной. Хотя, конечно, это «завтра», увы, наступит ещё не завтра: слишком сильны навязанные шаблоны, основанные и на ложных знаниях «паталогоанатомов»…

Ростки нового являет мiру Россия, чтобы по этому поводу не кричали западные «повара», их российская либеральная «пятая колонна» и отечественные ура-патриоты. И если о внешнеполитической составляющей этой картины многократно говорилось, то контуры возможных внутриполитических изменений только начали обозначаться обществу, например, в московском «Мегаспорте» и в ходе форума «Доброволец». В выбранной процедуре объявления В. Путиным о том, что он будет баллотироваться на пост Президента РФ, похоже, и символическая констатация того, что лозунги представителей партийных клубов с ограниченным кругозором и плохо сокрытой личной выгодой больше не интересуют основную часть общества. И обращение к одному из «отрядов» современной молодёжи с явленной готовностью к без(с)корыстному общественному служению (иная государственность имеет форму Структурной и Без(с)структурной власти, другое содержание - их полное эффективное взаимодействие, а также отличные функции, в том числе распределения, и обязательства, основанные на гуманизме и милосердии; только новое гражданское общество и новый человек способны сформировать последний вид власти). И выбранная промышленная трибуна. И представители «элиты», прячущиеся среди рабочих. И возможная будущая опора на народ… А в Госдуме уже изучаются первые результаты новой социально-экономической политики, основанной на модели «государства развития», пилотным регионом для реализации которой была выбрана Иркутская область... Фактическая общественная констатация краха нынешней конструкции государственности по западной трафаретной модели, в которой россияне более не видят своей личной защиты и защищённости общества в целом, пока ещё не нашла практического воплощения, однако существенный разрыв между общественными ожиданиями и их властным «удовлетворением» чреват в России известными неприятными событиями. Это справедливо ещё и потому, что уже НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ «ЭЛИТНЫЙ УСЛУГООБМЕН», МНОГОКРАТНО ЯВЛЕННЫЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И ДАЖЕ ДНИ, ФАКТИЧЕСКИ ПРОНИЗАЛ ВСЕ УРОВНИ И СЛОИ ВЛАСТНОСТИ, ПРЕВРАТИВ ЕГО В ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВСЕГО ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ И НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ОДНУ ИЗ ФОРМ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРАЗИТИЗМА, ПРОНИЗАВШЕЙ ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. Индивидуальные социальные пороки охватили всё управляющее сословие страны, основным скрепом которого стала круговая порука всех властных вертикалей под ложно понимаемым лозунгом «своих не сдаём».

Особую остроту ситуация приобрела в условиях вероятной конфискации финансовых ресурсов «элиты» без последующего восстановления. Такая опасность вынудила их к задействованию как «традиционных» способов «решения» проблем «делением», так и к не менее традиционному перекладыванию своих проблем на «плечи» общества. Сконцентрировавшись вокруг весьма одиозной для россиян фигуры А. Дворковича, «элита» сегодня пытается побудить правительство к выпуску «облигаций» или других инструментов возврата финансов в РФ, гарантирующих их безусловную сохранность на уровне выше, чем уровень защищённости средств обычных граждан. И, естественно, «властных» полномочий тоже.

Более того, ИНЕРТНО КОНВУЛЬСИРУЮЩАЯ МИРОВАЯ ВЛАСТЬ НАДИУДЕЙСКОГО ЖРЕЧЕСТВА И МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОЛИГАРХИИ ПРОДОЛЖАЕТ ИСТРЕБОВАТЬ ОТ РОССИИ НАСЫЩЕНИЯ ЕЁ ЦЕННОСТЯМИ СВОЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПУСТОТЫ. НЫНЕШНЯЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РФ ЭТОМУ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ НЕ МОЖЕТ, «отвечая» предложениями отказаться от возврата валютной выручки российских компаний в страну, триллионными вливаниями в разворованные финансовые институты, стимулированием условий для вывода банковских активов из России и отказа от финансирования национальной промышленности. Наиболее активны при этом представители финансового блока, которые лучше других понимают скорый закат эпохи массового распила и потому открыли сегодня все возможные для этого «краны».

Глубина потребных изменений диктует особые условия легитимности их проведения, которые в нынешней ситуации «тотальной демократии» – производная результатов выбора. Как с точки зрения итогов (может, более половины от произведения числа проголосовавших на число поддержавших В. Путина), так и их чистоты, чем недавно и был «озабочен» Сергей Кириенко на встрече с заместителями глав регионов и заместителями полпредов по внутренней политике, потребовавший максимальной прозрачности предвыборной кампании и её «чистоты».