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Олимпиада: быть на ней или не быть

15:37. 10 декабря 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:

Запрет на выступление сборной России на зимней Олимпиаде в Южной Корее поставил в сложное положение руководство страны, общественность и самих спортсменов. Обсуждение и оценки идут непрекращающейся лавиной.

Свою точку зрения я выразил в статье «Олимпиада и президентские выборы».
Постоянный обозреватель ресурса nstarikov.ru Евгений Чернышев, живущий в Донецке, прислал свое видение ситуации.

«Решения «международных» контор должны стать для России пустым звуком

США отомстили. За воссоединение Крыма и за убедительную победу России на Олимпиаде в Сочи. Ничем иным это решение МОК назвать нельзя. Удивляют только российские СМИ, которые передают, что Россию «отстранили» от участия в Олимпиаде-2018. Нет, России ЗАПРЕТИЛИ участвовать, испугавшись возможной новой победы, и отомстив за предыдущую.

Еще больше возмущают СМИ, которые передают, что Россия якобы потеряла победу в Сочи. Да пусть они что хотят, то и считают. Россия – победитель Олимпиады-2014. Если они «победили» в закулисных интригах, мы что, должны это считать новыми результатами Олимпиады-2014? Что за бред! А если завтра они перепишут итоги Олимпиады-80 в Москве, это тоже нужно будет проглотить? Единственная позиция, которую я могу понять, такая: решайте, что хотите, нам на ваше «решалово» наплевать. Позиция должна быть такая, как с Крымом. Вопрос решен. Точка. Кто не согласен – идите ***.

Поражает выступление в МОК главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, который принес «извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране». Что за позиция? А присягнуть на долларе он не забыл? Такие люди вообще не должны занимать никаких государственных постов, если они ставят решения каких-то «международных» инстанций выше интересов своей страны. Вот и Аркадий Дворкович, никогда не замеченный в принципиальности, зато замеченный в сожалениях по поводу выдвижения Путина на пост президента в 2011 году (Николай Стариков: хватит кормить Дворковича) подключился, призвав российских спортсменов «в любом случае» ехать на Олимпиаду. Для него послушание иностранному дяде на первом месте.

Какое решение должно принять руководство, я не знаю (Олимпиада и президентские выборы). Самим спортсменам, конечно, хочется посочувствовать. Сложно и представить, как им тяжело. Но скажу о другом. Спорт давным-давно стал шоу-бизнесом и инструментом политики. Зачем России участие в этом западном шоу? Что нам важнее: привлечение к спорту своих жителей для здоровья народа или участие в шоу по западным правилам под видом международных? Если второе, то мы неполноценны. Значит, нам важно признание Запада, а он НИКОГДА не будет играть с нами честно.

В моем понимании спорт только тогда имеет смысл, когда он массовый, т.е. когда им занимаются массы – от мала до велика, укрепляя свое здоровье. В этом случае это просто занятие физкультурой. Вот что нужно – заниматься физкультурой. То, что есть сейчас, — это «глазение» на шоу перед телевизором. Это касается и Олимпиад, и футбола, и вообще любого спорта. Он весь построен на коммерческой основе: одни делают шоу, а миллионы на это глазеют, поддерживая «общество зрелищ». Тем более, построенное по западным правилам.

Кто-то сказал очень верно: культ развлечений – удел покоренных народов. Ведь ещё при СССР такого не было. После же развала страны начала «накачиваться» потребность в развлечениях. Если мы хотим и дальше быть покоренным, побежденным народом, нам надо слушать Дворковича, чтобы не остаться без развлечений, одобренных американским дядей. А если мы хотим духовно освобождаться от их контроля, нам нужно освобождаться от раболепия перед «международными нормами», «международным правом» и решений всяких «международных комитетов». И самое главное – внутренне освободиться от необходимости признания своих действий Западом. Это холуйство – нуждаться в одобрении, разрешении, признании Запада.

Россия – православная страна. А что говорит православие? Когда Сам Господь Бог пришел на землю, он разве требовал какого-то признания себя Сыном Божьим? Что за глупость. Разве Он обращался в «международные инстанции»? Разве Он рассматривал вариант проповеди Царствия Божия под каким-то «нейтральным флагом», а не как Сын Божий? Да не хотите – не верьте. «Се, оставляется вам дом ваш пуст», — вот что сказал Христос иудеям, которые не признали Его (Лк. 13:35). Вот и сегодня Россия – это государство-ковчег, последний оплот человечества.

Как верующий, я не могу не рассматривать происходящее как Промысел Божий. Россию вразумляют задуматься над своим участием в сомнительных западных мероприятиях. Будь то Олимпиада или «Евровидение». Сделаем ли мы выводы?

Евгений Чернышёв, Донецк». https://vk.com/e_chernyshev

P.S. Другие материалы Евгения Чернышева

Источник: nstarikov.ru

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