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Многонациональность: сила или слабость

10:06. 10 декабря 2017 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал:

3 декабря 2017 года я был приглашен выступить с лекцией во Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение», организованный Федеральным Агентством по делам национальностей (ФАДН).

В России проживают 163 народа и народностей. В этом наша колоссальная сила, в этой прекрасной мозаике, где ни один народ не исчез, ни одна культура не была забыта. Наши противники хотят превратить эту великую силу в слабость, стараясь разжигать межнациональные противоречия.

Уже в ходе беседы с участниками лагеря стали видны те «болевые точки», на которые сегодня фокусируют свое внимание соперники нашей страны.

00:00:00 — Многонациональность – это сила России, которую Запад хочет превратить в слабость
00:12:16 – О «комплексе вторичности» по отношению к Западу
00:17:49 – Разъединение – путь к уничтожению
00:27:52 – Почему мы отстаем от Запада в науке?
00:31:17 – Помогая Сирии, помогаем сами себе
00:36:23 – В России никогда не было «последних могикан»
00:40:59 – Планы Запада — разрушить государства Средней Азии
00:43:39 – Внешний фактор в революции
00:46:03 – В РИ и в СССР — не было насильственной русификации
00:47:28 – Почему в России отказались от Советской системы образования?
00:54:39 – Как изменить комплекс неполноценности у нашей молодежи
00:59:59 – Нам не надо оправдываться перед Западом
01:09:50 – Российское гражданство для всех представителей коренных народов России

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 6292 5516
    Вячеслав 10 декабря 2017 в 11:34 Ссылка Пометить
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    Этому старикОву пора бы знать нормативы ООН по этому вопросу. А они гласят, что многонациональным считается государство, если его коренное население составляет меньше 66,6%. А в России русичей пока около 80%.
    И людей надо не дробить на множество народностей, громко хлопая от радости в ладошки, а цементировать общество вокруг народа-созидателя. Только тогда будет какой-то прогресс… А стоны и вопли недоумков по страшному слову «националист» пусть останутся на их совести. Русичи не стремятся кого-то унизить или уничтожить. Но нужно смотреть правде в глаза – именно они – двигатель прогресса не только у нас, но и за рубежом. В органах власти должны быть ТОЛЬКО представители коренных народов, прямо пропорционально своей численности и выражающих интересы своих народов. Некоренные должны участвовать в управлении страной только на третьих ролях. Некоренные народы РФ – это ВСЕ народы, этнические группы, сообщества, диаспоры и объединения, которые имеют свои НЕЗАВИСИМЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА за пределами Российской Федерации. Также НЕ являются коренными гражданами РФ, лица имеющие свои исторически-сложившиеся этнические сообщества на территории других независимых государств; такие как КУРДЫ Азербайджана, Ирана, Ирака и Турции. Это также ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ.
    Никто не имеет права без согласия коренных народов, населяющих государство, заселять земли, гражданами иных государств БЕЗ согласия коренных народов!. Данные действия ПРОТИВОРЕЧАТ международным демократическим нормам, и нарушают ПРАВА и СВОБОДЫ коренных граждан РФ.
    Граждане, заметившие, либо испытавшие на себе нарушение прав могут прямо обратится в международные организации за правовой помощью:
    Официальный Сайт ООН
    http://www.un.org/ru/

    Русские варвары, в отличие от «миролюбивых нагло-саксов», врывались в кишлаки, аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и города. Русские всегда были самые отсталые и недоразвитые. Ходили в непонятных штанах и носили зачем-то меха, тогда как все нормальные европейцы обматывались тряпками.
    Издавна были не толерантны. Они запрещали однополые отношения, а в просвещённой античной Европе мужчины любили любить друг друга. У русских варваров не было даже рабства… Какой позор…

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