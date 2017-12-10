Многонациональность: сила или слабость

3 декабря 2017 года я был приглашен выступить с лекцией во Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение», организованный Федеральным Агентством по делам национальностей (ФАДН).



В России проживают 163 народа и народностей. В этом наша колоссальная сила, в этой прекрасной мозаике, где ни один народ не исчез, ни одна культура не была забыта. Наши противники хотят превратить эту великую силу в слабость, стараясь разжигать межнациональные противоречия.

Уже в ходе беседы с участниками лагеря стали видны те «болевые точки», на которые сегодня фокусируют свое внимание соперники нашей страны.

00:00:00 — Многонациональность – это сила России, которую Запад хочет превратить в слабость

00:12:16 – О «комплексе вторичности» по отношению к Западу

00:17:49 – Разъединение – путь к уничтожению

00:27:52 – Почему мы отстаем от Запада в науке?

00:31:17 – Помогая Сирии, помогаем сами себе

00:36:23 – В России никогда не было «последних могикан»

00:40:59 – Планы Запада — разрушить государства Средней Азии

00:43:39 – Внешний фактор в революции

00:46:03 – В РИ и в СССР — не было насильственной русификации

00:47:28 – Почему в России отказались от Советской системы образования?

00:54:39 – Как изменить комплекс неполноценности у нашей молодежи

00:59:59 – Нам не надо оправдываться перед Западом

01:09:50 – Российское гражданство для всех представителей коренных народов России

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Источник: nstarikov.ru