Мнение: Олимпийская школа предательства
Бабуины живут группами, но есть и одинокие бабуины. Скитаясь по бескрайним засушливым саваннам Бушмении, одинокий бабуин строит своё выживание только на собственных действиях.
Он никому не нужен, и ему никто не нужен. Если он сдохнет – никто плакать не будет. А если он найдёт много сладких кореньев – ни с кем не станет делиться. ЕГО ЖИЗНЬ – ЭТО ТОЛЬКО ЕГО ЖИЗНЬ.
У людей в XXI веке такой фортель не прокатывает…
История научила нас одной очевидности: даже очень сильный человек не может драться со сплочённой многочисленной группой. И потому выживание человека неразрывно и неотделимо связано с групповой солидарностью.
Одинокий человек в этом мире групп и группировок – добыча, жертва, ходячий труп: его обязательно убьют и ограбят, не те, так эти, не эти, так те. Даже бабуины знают, что хищники бывают разными, но все они одинаково опасны…
Групповая солидарность бросала немцев завоёвывать Волгу, а русских – драться с немцами на Волге. Эта битва, превосходящая масштабами всякое воображение – хорошо известна и описана. Люди, как пальцы, сжимались в стальной кулак: одни били группой. Другие отражали удар, тоже коллективно. «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты»…
Готовя наше убийство (не хочу убаюкивать вас мягкими словами – именно готовя, и именно убийство!), Запад преследует важнейшую стратегическую задачу: разломить национальную солидарность, превратить «обречённых» русских в одиноких бабуинов. Это как веник ломать легче по прутику.
А главное орудие – преподлейшая и тупейшая философия «МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ТОЛЬКО МОЯ ЖИЗНЬ».
То есть попытки жить и преуспевать в индивидуальном порядке. Мою страну унизили, вытерли ноги о её флаг, её ОТКАЗАЛИСЬ ПРИЗНАВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ – но мне-то какое дело? Я – спортсмен, я много готовился, моя жизнь – только моя жизнь… Я должен думать о личном успехе, о собственном имени – а не о своей стране.
Глядя на мои успехи под белым флагом предательства и капитуляции, миллионы мальчишек тоже поднимут над головами белые флаги, ПРИЗНАЮЩИЕ РОССИЮ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ. А что? Их жизнь – только их жизнь, их душа и тело принадлежат только им…
Так идёт подрыв групповой солидарности у обречённых, разрушение их единства в противостоянии. А если единство разрушить, если каждый сам за себя – тогда уже не важно, силён ты или слаб. Будь ты хоть прыгучий Ван-Дамм, это не кино: выделят расстрельную команду, и она тебя одолеет, будь уверен, и не таких ломали…
Одной из сильных сторон нашего народа в прошлом было его единство – общинность, соборность. Вместе встречали беду, били врагов, строили крепости, дома, церкви, отмечали праздники. В настоящее время врагам фактически удалось лишить русских единства.
Отрицание и неприменение наших символов на официальных мероприятиях, в том числе и спортивных, автоматически означает отказ от самой страны и государства.
Поскольку многие спортсмены и чиновники сами этого не понимают, или делают вид, что не понимают, предлагаю законодательно закрепить следующее:
1. Разрешить выступление спортсменов на официальных мероприятиях (Олимпийские игры, Чемпионат мира, Европы и пр.) только под знаменем Российской Федерации и со всеми государственными атрибутами – гимн, герб и др.
2. На спортивной форме принадлежность к стране обозначать на русском языке.
Белый же флаг – это общепризнанный символ капитуляции.
На фоне общей государственности -в одежде, лишенной признаков государственности, спортсмены под белым флагом даже с точки зрения символики - КАПИТУЛИРУЮТ. Для Запада это будет упоительное зрелище.
МОК отрицает существование государства Россия. Все флаги мира им будут подняты, а флаг РФ – нет.
Граждане РФ воспринимаются МОК как граждане отменённого государства и в данный момент – лица без гражданства.
Не сомневайтесь, «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»[1].
«Когда они пришли…» — известная цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера, которой он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам.
Так вот, господа спортсмены и не-спортсмены! Они пришли. Вы можете промолчать сейчас, когда они занимаются вашим народом. Но помните: когда они придут за вами – говорить уже будет некому…
Источник: voicesevas.ru
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Спасибо образованию и КИНО.
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Жадные до глупых зрелищ и пустого тщеславия “болельщики” вдруг поняли, что спортсмены бегают и прыгают не для них, а для собственного благополучия. Для нормальных людей это было очевидно. Но плебеи с пивными животами хотели самоудовлетворения, якобы их “родичи” – самые быстрые и сильные в мире. И не беда, что их “родич” Виктор Ан, например, – не сильно русский по крови. Он же теперь русский по духу, он уже скреплён скрепами русского мира, а значит – свой. И вот оказалось, что скрепные спортсмены готовы выступить под любым флагом, готовы терпеть плевки с трибун РАДИ ДЕНЕГ и личного тщеславия.
Если вспомнить, как много спортсменов отправляют в Госдуму, становится понятен менталитет “думца” – хоть под белым флагом, лишь бы бабло и хоть какая-то слава.
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Сильно сказано и в цвет. И снова мы: красные и белые…
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“Когда нацисты пришли за коммунистами”, знаете ли вы: на оккупированных территориях нацисты назначали старост и полицаев из числа коммунистов. Инструкция Вермахта запрещала на эти должности брать беспартийных – только из числа бывших райкомовских работников и парторгов.