Мнение: Олимпийская школа предательства

Бабуины живут группами, но есть и одинокие бабуины. Скитаясь по бескрайним засушливым саваннам Бушмении, одинокий бабуин строит своё выживание только на собственных действиях.

Он никому не нужен, и ему никто не нужен. Если он сдохнет – никто плакать не будет. А если он найдёт много сладких кореньев – ни с кем не станет делиться. ЕГО ЖИЗНЬ – ЭТО ТОЛЬКО ЕГО ЖИЗНЬ.

У людей в XXI веке такой фортель не прокатывает…

История научила нас одной очевидности: даже очень сильный человек не может драться со сплочённой многочисленной группой. И потому выживание человека неразрывно и неотделимо связано с групповой солидарностью.

Одинокий человек в этом мире групп и группировок – добыча, жертва, ходячий труп: его обязательно убьют и ограбят, не те, так эти, не эти, так те. Даже бабуины знают, что хищники бывают разными, но все они одинаково опасны…

Групповая солидарность бросала немцев завоёвывать Волгу, а русских – драться с немцами на Волге. Эта битва, превосходящая масштабами всякое воображение – хорошо известна и описана. Люди, как пальцы, сжимались в стальной кулак: одни били группой. Другие отражали удар, тоже коллективно. «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты»…

Готовя наше убийство (не хочу убаюкивать вас мягкими словами – именно готовя, и именно убийство!), Запад преследует важнейшую стратегическую задачу: разломить национальную солидарность, превратить «обречённых» русских в одиноких бабуинов. Это как веник ломать легче по прутику.

А главное орудие – преподлейшая и тупейшая философия «МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ТОЛЬКО МОЯ ЖИЗНЬ».

То есть попытки жить и преуспевать в индивидуальном порядке. Мою страну унизили, вытерли ноги о её флаг, её ОТКАЗАЛИСЬ ПРИЗНАВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ – но мне-то какое дело? Я – спортсмен, я много готовился, моя жизнь – только моя жизнь… Я должен думать о личном успехе, о собственном имени – а не о своей стране.

Глядя на мои успехи под белым флагом предательства и капитуляции, миллионы мальчишек тоже поднимут над головами белые флаги, ПРИЗНАЮЩИЕ РОССИЮ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ. А что? Их жизнь – только их жизнь, их душа и тело принадлежат только им…

Так идёт подрыв групповой солидарности у обречённых, разрушение их единства в противостоянии. А если единство разрушить, если каждый сам за себя – тогда уже не важно, силён ты или слаб. Будь ты хоть прыгучий Ван-Дамм, это не кино: выделят расстрельную команду, и она тебя одолеет, будь уверен, и не таких ломали…

Одной из сильных сторон нашего народа в прошлом было его единство – общинность, соборность. Вместе встречали беду, били врагов, строили крепости, дома, церкви, отмечали праздники. В настоящее время врагам фактически удалось лишить русских единства.

Отрицание и неприменение наших символов на официальных мероприятиях, в том числе и спортивных, автоматически означает отказ от самой страны и государства.

Поскольку многие спортсмены и чиновники сами этого не понимают, или делают вид, что не понимают, предлагаю законодательно закрепить следующее:

1. Разрешить выступление спортсменов на официальных мероприятиях (Олимпийские игры, Чемпионат мира, Европы и пр.) только под знаменем Российской Федерации и со всеми государственными атрибутами – гимн, герб и др.

2. На спортивной форме принадлежность к стране обозначать на русском языке.

Белый же флаг – это общепризнанный символ капитуляции.

На фоне общей государственности -в одежде, лишенной признаков государственности, спортсмены под белым флагом даже с точки зрения символики - КАПИТУЛИРУЮТ. Для Запада это будет упоительное зрелище.

МОК отрицает существование государства Россия. Все флаги мира им будут подняты, а флаг РФ – нет.

Граждане РФ воспринимаются МОК как граждане отменённого государства и в данный момент – лица без гражданства.

Не сомневайтесь, «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»[1].

«Когда они пришли…» — известная цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера, которой он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам.

Так вот, господа спортсмены и не-спортсмены! Они пришли. Вы можете промолчать сейчас, когда они занимаются вашим народом. Но помните: когда они придут за вами – говорить уже будет некому…

Дарина Литовиж

Источник: voicesevas.ru