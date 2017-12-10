Крупнейшие корпорации мира – кто ими владеет?

Как сегодня можно увидеть последствия того, что готовилось в течении столетий? Как исключительно на фактологическом материале, фотографиях и наглядных схемах пронаблюдать, что всё в мире взаимосвязано?

Для этого необходимо как минимум, погрузится в материал:

#Транснациональные корпорации и банки

Рассматривать банки отдельно от транснациональных корпораций и финансовой системы в целом на том лишь основании, что у них разные руководители - заблуждение . Причина этого заблуждения проистекает из мозаичного восприятия информации, когда один кусочек - лишь путает картинку целиком.

Для нас, мир вокруг и так неполон. Из электро – магнитных волн мы видим, короткий диапазон, слышим, от 20 Гц до 20 кГц, как представляем бесконечность? Никак, просто концентрируемся на той части в которой находимся.

А если все это имеет место быть, то почему бы не принять возможность, что и нас с вами обманывают на тех же принципах?

Давайте посмотрим на корпорации действующие сегодня по всему миру.

Вблизи мы увидим лишь то, что у них разные руководители, но сделав несколько шагов назад, уже заметим невероятные количества смежных и перекрестных связей, а следовательно и отнюдь не бессмысленную картинку целиком.

Исследователи из Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе (Swiss Federal Institute of Technology) также выявили относительно малочисленную группу связанных между собой транснациональных корпораций, которые при этом оказывают непропорционально большое влияние на глобальный финансовый мир.

При проведении исследований ученые использовали Orbis 2007 — базу данных, которая содержит информацию о 37 миллионах компаний и инвесторов по всему миру. Из них ученые выбрали 43 060 компаний , принадлежащих транснациональным корпорациям, и выявили их общие активы. На основе этих данных была построена модель распределения экономического влияния, в том числе через владение фондами и участия в прибыли. В результате ученые построили так называемую сеть глобального корпоративного контроля, состоящую из 1318 корпораций с взаимными владельцами : каждая них тесно связана еще, как минимум, с двумя другими, а среднее число связей и вовсе равно двадцати.

В общей сложности их прибыль составляет 20% от общемировой операционной выручки, однако с помощью акций и через свои дочерние филиалы они контролируют большую часть ведущих предприятий реальной экономики в мире, обеспечивающих уже около 60% выручки по всему миру .

В большом разрешении

Не нужно наивно полагать, что руководители транснациональных корпораций, указанных выше - это враги друг - друга. Это не так, по крайней мере не смертельные. Не больше чем финансовый директор и директор производства в какой-нибудь крупной сети. Они могут не любить друг-друга из-за пересекающихся по работе противоположных интересов, но они не станут из-за личной неприязни разрушать предприятие, где так прибыльно работают.

Как и в любой ОРГАНИЗАЦИИ, в "мировом картеле", существует иерархия. Вот данные перекрестных связей долевого участия, а также собственников ТНК на территории США и мира.

Дальнейшее исследование швейцарцев, выявило ядро этой сети, а именно еще более тесно связанную между собой группу «суперорганизаций», в которую вошли 147 компаний, причем большую часть из них составляют финансовые институты, такие как Barclays, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of America, UBS, Deutsche Bank, Société Générale, Credit Suisse и другие. Их активы тесно пересекаются друг с другом, что позволяет им контролировать 40%глобального корпоративного богатства.

Таким образом, ядро из менее 1% корпораций фактически представляет собой глобальную экономическую суперструктуру , которая контролирует почти половину мировой экономики.

С привязкой к местности головных офисов холдингов и корпораций, схема расположения будет выглядеть так.

Среди российских продуктов питания, влияние транснациональных фирм и компаний представлена ниже следующими брендами.

Как наглядно видно, речь идет о крайне узком круге лиц. Чтобы был понятен масштаб капиталов подконтрольных этому "картелю", можно представить, что список миллиардеров Форбс для них - это листок на стене офиса с заголовком “Наши лучшие менеджеры”, а заседание Бильдербергского клуба – семинар менеджеров на тему “Как лучше реализовать список задач, запланированных руководством на следующий год”.

И это не фарс , ведь по факту многим этим компаниям больше сотни лет. Они как и семьи их владельцев зарабатывали, грабили и копили капиталы столетиями.

Вместе с тем, главным объяснением такого положения дел от "карманных" экспертов и официальных "не аффеллированных" мировых СМИ, выступает то, что подобная суперструктура просто не может обладать реальной политической властью, так как 147 «суперорганизаций» представляют разнонаправленные интересы и не в состоянии поддерживать сговор. Такой вывод, на мой взгляд просто невероятно лицемерен, особенно рассматривая его на фоне выше- и ниже- представленных изображений. Конкуренция там, не наблюдается ни в каком виде. И даже наоборот, граница между сферами интересов и руководителями тех или иных корпоративных групп отчерчена идеально.

То же наблюдается и в сфере автомобилестроения.

# Автомобильные концерны

Оговорюсь, что в сфере автомобильной промышленности, ротация брендов - естественный процесс. Потому ряд представленных марок, на сегодняшний день может принадлежать другой автомобильной компании и наоборот.

# Сфера алкогольной промышленности

Аналогичные тенденции явны и прослеживаемы в пивном секторе алкогольной среды. При этом, не зависимо от страны импортера данной продукции, и местного производства скупка "аборигенных" пивных марок этими корпорациями проходит на основе равноправного деления между ними, а не в ходе дикой конкурентной борьбы, как это часто преподносится во вне.

В том числе и в соседней У(о)краине.

# ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ниже представлен ТОП-50 из 147 «суперорганизаций», составляющих сеть глобального корпоративного контроля, который авторы швейцарского исследования приводят в своих итогах.

Barclays plc.

Capital Group Companies Inc.

FMR Corporation.

AXA.

State Street Corporation.

JP Morgan Chase & Co.

Legal & General Group plc.

Vanguard Group Inc.

UBS AG.

Merrill Lynch & Co Inc.

Wellington Management Co LLP.

Deutsche Bank AG.

Franklin Resources Inc.

Credit Suisse Group.

Walton Enterprises LLC.

Bank of New York Mellon Corp.

Natixis.

Goldman Sachs Group Inc.

T Rowe Price Group Inc.

Legg Mason Inc.

Morgan Stanley.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Northern Trust Corporation.

Société Générale.

Bank of America Corporation.

Lloyds TSB Group plc.

Invesco plc.

Allianz SE.

TIAA.

Old Mutual Public Limited Company.

Aviva plc.

Schroders plc.

Dodge & Cox.

Lehman Brothers Holdings Inc. (Примечание: действовал в 2007 году.)

Sun Life Financial Inc.

Standard Life plc.

CNCE.

Nomura Holdings Inc.

The Depository Trust Company.

Massachusetts Mutual Life Insurance.

ING Groep NV.

Brandes Investment Partners LP.

Unicredito Italiano SPA.

Deposit Insurance Corporation of Japan.

Vereniging Aegon.

BNP Paribas.

Affiliated Managers Group Inc.

Resona Holdings Inc.

Capital Group International Inc.

China Petrochemical Group Company.

Знание общей картины мира, механизмов управления и прочего, как его называют "конспирологического мусора", не бывает лишним. Ведь методология управления на принципе " разделяй и властвуй ", переносится из сферы глобальной политики в сферу массовой информации прямо сейчас.

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https://zen.yandex.ru/media/id/5a06c7b99d5cb35e379b15fb/otrezvliaiuscaia-infografika-krupneishie-korporacii-mira-kto-imi-vladeet--5a22a92ea936f4593f6a45a2