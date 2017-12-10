30 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – «Как вас теперь называть?».



Авторы-сказительницы – Елена и Татьяна



Речь пойдёт о гранях такого понятия, как “родственные души”. Кто они, всегда ли это наше близкое окружение? Возможно, это космические странники, которые яркой звездой влетают в нашу жизнь. По каким законам притягиваются родственные души, как влияют и чему учат. Мы побеседуем также об энергетических привязках, о том как завязываются и развязываются кармические узлы, как меняется положение родственных душ в кармически кругах на разных этапах эволюции развития.



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 30 ноября 2017 в 20 часов по Москве



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-



Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4276880193235417



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-





Источник: www.youtube.com