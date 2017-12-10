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Как вас теперь называть?

10:06. 10 декабря 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

30 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – «Как вас теперь называть?».

Авторы-сказительницы – Елена и Татьяна

Речь пойдёт о гранях такого понятия, как “родственные души”. Кто они, всегда ли это наше близкое окружение? Возможно, это космические странники, которые яркой звездой влетают в нашу жизнь. По каким законам притягиваются родственные души, как влияют и чему учат. Мы побеседуем также об энергетических привязках, о том как завязываются и развязываются кармические узлы, как меняется положение родственных душ в кармически кругах на разных этапах эволюции развития.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 30 ноября 2017 в 20 часов по Москве

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Источник: www.youtube.com

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