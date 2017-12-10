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И всё это произошло в России за неделю (Время-вперёд! #271)

23:02. 10 декабря 2017 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Из-за скандала вокруг запрета российской сборной участвовать в Олимпийских играх от внимания общественности ускользнуло несколько грандиозных событий. Событий, которые мы ждали давно и которые достойны самого широкого внимания. О них в этом выпуске. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/JyMhPjhPPhQ

Ролик о сотрудничестве России и Белоруссии: https://youtu.be/iIPGIfegqnU

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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