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Депутат – профессия мечты: у них все есть, и им ничего за это не бывает! Опубликовал Олег Кизим

23:20. 10 декабря 2017 Просмотров - 124 Один комментарий Опубликовал:


В каждой профессии есть список требований к знаниям и умениям кандидата. А как с этим у российских депутатов?

“Основная задача депутатской деятельности – осуществление законодательной власти”. Причём право законодательной инициативы есть не только у самих депутатов, а у многих: у президента, членов правительства… А задача депутатов – написать на базе той или иной инициативы текст закона: грамотный, не противоречащий Конституции и всем другим законам, принятым в стране. Желательно ещё предусмотреть все последствия принятия этого закона…

Какие знания и умения необходимы законотворцам? Как минимум юридическое образование, правильно? Вот если лично меня попросить написать какой-то закон, даже на близкую мне тему, я не только не смогу согласовать его с другими законами (сколько их? тысячи? а какие из них надо просмотреть?), но и сам текст не составлю – не владею юридическим стилем. Ну, на уровне Петра Первого, “дабы дурь оного видна была”, может, и напишу…

Кроме того, смею полагать, и экономическое образование депутату не помешало бы.

Теперь смотрим Федеральный закон от 8 мая1994 г. N 3-ФЗ, определяющий права и обязанности избранников. В первой статье – оговорка, что иностранцы не могут быть депутатами.

Во второй – угадайте, что? Правильно: социальные гарантии депутатов: денежные выплаты, отпуск, медицинское и сан-курортное обслуживание их и членов их семей (до какого колена, интересно), пенсии, страховка, жилбыт в Москве… Там есть ещё несколько статей, но требований к знаниям и умениям депутата в них нет (не говоря уж об ответственности).

Как же так? Любая кухарка? Выходит, что да, судя по составу: артисты, спортсмены, просто хорошие люди – да кто угодно… Они что-то понимают в их невероятно ответственной и высокооплачиваемой работе?

Вы бы согласились лететь на самолёте, пилотов которого нигде не учили и взяли на службу просто за лояльность к авиации или мастерство петь под гитару на дружеских застольях? Или пойти к хирургу-кардиологу, который не имеет медицинского образования? Причем даже среди спецов мы не каждого выберем, захотим узнать – а как он вообще? Хорошо операции делает?

Или работа российских депутатов настолько проста и безответственна, что опыт и знания им только мешают? Выходит, что так – во всяком случае для массы основной. Но почему тогда им столько социальных гарантий, включая лакомую неприкосновенность, ради которой, как мы знаем, многие депутаты и вкладывают огромные суммы в приобретение их мандатов?
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107559/21888/-



Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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Один комментарий»

  • 2089 1555
    Владислав 11 декабря 2017 в 0:39 Ссылка Пометить
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    Это давний, ещё со времён Древней Греции, спор, что лучше: демократия или аристократия? Депутаты имеют возможность привлекать к работе специалистов, поэтому главное не их квалификация (Чубайс и др. получили образование, в т.ч. в США), а их шкала моральных ценностей и умственные способности, позволяющие понимать предмет разговора со специалистом. Образование Сталина-духовная семинария. Депутаты должны быть аристократами по духу и демократами по убеждению. Это теоретически. “Каков поп, таков и приход”.

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