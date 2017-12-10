Депутат – профессия мечты: у них все есть, и им ничего за это не бывает! Опубликовал Олег Кизим

В каждой профессии есть список требований к знаниям и умениям кандидата. А как с этим у российских депутатов?

“Основная задача депутатской деятельности – осуществление законодательной власти”. Причём право законодательной инициативы есть не только у самих депутатов, а у многих: у президента, членов правительства… А задача депутатов – написать на базе той или иной инициативы текст закона: грамотный, не противоречащий Конституции и всем другим законам, принятым в стране. Желательно ещё предусмотреть все последствия принятия этого закона…

Какие знания и умения необходимы законотворцам? Как минимум юридическое образование, правильно? Вот если лично меня попросить написать какой-то закон, даже на близкую мне тему, я не только не смогу согласовать его с другими законами (сколько их? тысячи? а какие из них надо просмотреть?), но и сам текст не составлю – не владею юридическим стилем. Ну, на уровне Петра Первого, “дабы дурь оного видна была”, может, и напишу…

Кроме того, смею полагать, и экономическое образование депутату не помешало бы.

Теперь смотрим Федеральный закон от 8 мая1994 г. N 3-ФЗ, определяющий права и обязанности избранников. В первой статье – оговорка, что иностранцы не могут быть депутатами.

Во второй – угадайте, что? Правильно: социальные гарантии депутатов: денежные выплаты, отпуск, медицинское и сан-курортное обслуживание их и членов их семей (до какого колена, интересно), пенсии, страховка, жилбыт в Москве… Там есть ещё несколько статей, но требований к знаниям и умениям депутата в них нет (не говоря уж об ответственности).

Как же так? Любая кухарка? Выходит, что да, судя по составу: артисты, спортсмены, просто хорошие люди – да кто угодно… Они что-то понимают в их невероятно ответственной и высокооплачиваемой работе?

Вы бы согласились лететь на самолёте, пилотов которого нигде не учили и взяли на службу просто за лояльность к авиации или мастерство петь под гитару на дружеских застольях? Или пойти к хирургу-кардиологу, который не имеет медицинского образования? Причем даже среди спецов мы не каждого выберем, захотим узнать – а как он вообще? Хорошо операции делает?

Или работа российских депутатов настолько проста и безответственна, что опыт и знания им только мешают? Выходит, что так – во всяком случае для массы основной. Но почему тогда им столько социальных гарантий, включая лакомую неприкосновенность, ради которой, как мы знаем, многие депутаты и вкладывают огромные суммы в приобретение их мандатов?

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107559/21888/-

Источник: nashaplaneta.su