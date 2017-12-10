Человек как результат эволюции.
Наши предки на протяжении примерно шести миллионов лет обходились втрое меньшим мозгом, чем сегодня у нас. Судя по сегодняшним достижениям человечества, именно наши предки оказались крайне успешными по сравнению со всеми прочими человекообразными обезьянами, которые были уж точно ни чем не хуже — просто так случилось. Все, жившие тогда виды человекообразных обезьян, общались между собой при помощи невнятных звуков и хаотичных жестов. Они не умели пользоваться огнём и делать сложные каменные орудия. Они плохо представляли себе, что думают и чувствуют другие особи и далеко не факт, что воспринимали себя в качестве личности. 15 лет назад генетики ещё не знали ни одного связанного с мозгом гена, в котором заметно было бы действие естественного отбора, а вот сегодня таких генов известно сотни.
Можно предположить, что более всего в ходе 6 миллионов лет эволюции гоминид сильному естественному отбору подверглись гены, связанные с большим мозгом или прямохождением. В действительности это не так: сильнее всего изменили нашу ДНК пол и болезни.
Помимо всего прочего, естественный отбор сформировал у человека гены, ответственные за определенные типы мышления. Например, язык. Как писал ещё в 2001 г. Карл Циммер в своей книге «Эволюция. Триумф идеи» , по некоторым признакам способность усваивать язык у человека является врожденной, а значит, запрограммирована генами. На момент написания книги, однако, учёным не был известен ни один ген, связанный с усвоением языков. И уже спустя год первый такой ген был выявлен. Он был обнаружен в лондонской семье, в которой из поколения в поколение имелись трудности с речью и письмом. Учёные объявили, что все члены этой семьи являются носителями мутантной формы гена, который получил название FOXP2. Позже при помощи сканирования мозга удалось определить, что у людей с мутантной формой FOXP2 менее активен участок мозга, отвечающий за речь, известный как зона Брока.
Сравнение количества экспрессируемых и молчащих мутаций в гене показало, что у человека FOXP2 подвергся интенсивному естественному отбору. Было определено, когда это произошло: менее 200 000 лет назад. Именно в это время и зародился вид Homo sapiens, то есть данная мутация стала одним из триггеров к его появлению.
В следующие 6 000-10 000 лет активно эволюционировали быстро распространяющиеся гены, которые отвечают за самые разные признаки, от цвета кожи до пищеварения. Считается, что толчок к развитию многие из этих генов получили после того, как человек начал переходить к питанию одомашненными животными и растениями.
О сложности с восприятием естественного отбора.
Неспособность общества понять принципы естественного отбора невозможно объяснить, например, их чрезмерной сложностью: ни одна великая теория не могла похвастать такой простой структурой, включающей в себя всего три неоспоримых факта и почти силлогическими выводами.
Первый факт: все организмы производят на свет больше детенышей, чем может выжить даже при благоприятных условиях.
Второй: все особи внутри вида различаются между собой.
Третий: по крайней мере некоторые из вариаций наследуются потомством.
Из этих трех фактов несложно вывести главный принцип естественного отбора: поскольку выжить может лишь часть потомства, в среднем этими счастливчиками окажутся те из вариантов, которым повезло оказаться лучше приспособленными к меняющимся условиям окружающей среды. Поскольку детеныши наследуют благоприятные признаки родителей, следующее поколение окажется в среднем лучше адаптировано к местным условиям.
Взгляд в лицо реальности должен помочь нам отказаться от извечной ложной надежды на то, что у нашей жизни есть какой-то особый смысл, а у человеческой расы — изначальное превосходство. Многие до сих пор хотят верить, что эволюция существует для того, чтобы произвести на свет человека — венец и высшую цель развития жизни не просто на Земле, но во Вселенной.
Человек вовсе не венец и не цель существования Вселенной, а всего лишь биологический вид, один из многих, которому повезло приобрести способность к глубокому самоанализу и способности изучения окружающего мира.
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Кинозал:
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Законы наследственности делают естественный отбор не только возможным, но и неизбежным. Если мутация заметно снижает шансы особи на репродуктивный успех, она постепенно исчезнет. Но иногда вместо вреда мутация приносит некоторую пользу. Именно иногда, так как все мутации хаотичны и случайны, из-за чего в большинстве случаев всё-таки приносят вред. Естественный отбор, как правило, подталкивает жизнь к максимальной приспособленности и по идее, однажды, каждый вид приходит к настолько серьёзной специализации, что дальнейшее развитие практически исключается. Новые виды животных не возникают мгновенно, одним скачком — они постепенно, одну за другой, обретают новые черты, пока наконец не сформируются окончательные формы.
Общий генетический инструментарий настолько сложен, что развиться независимо у каждого из животных, которые им пользуются, он просто не мог. Довольно просто прийти к вполне логичному выводу (который на сегодняшний день, подкреплён огромным количеством неоспоримых фактов): он развился у общего предка всех этих животных. И только после того, как общий предок дал начало разным линиям потомков, регуляторные гены начали управлять строительством непохожих, хотя и одинаковых по назначению частей тела. И хотя эти животные стали совершенно разными, их строительный инструментарий за сотни миллионов лет почти не изменился. Вот почему регуляторные гены мыши могут построить глаз мухи.
Так как то, и готов выслушать "гнев богоизбранных", инопланетных "гастарбайтеров"...
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https://zen.yandex.ru/media/scikit/chelovek-kak-rezultat-evoliucii-5a1e8abb00b3dd535d9124d4
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Вероятно, Земля для человека одна из ступеней эволюции в безконечнм космосе. https://youtu.be/5wMZCWQ4fPo
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Как старательно нас убеждают,что мы произошли от обезьян!Для этого скрывают информацию про особенности биополя (в простонародье аура) животных и человека?Основа организма человека не физическое тело,а энергоинформационная структура,её функционирование определяет здоровье и судьбу человека и наши предки это знали!У нас отлично от животных устроена её структура и это базовое различие,это то,что не положено знать массам,которых дурят и дурят теорией,от которой отказался сам автор в конце жизни.
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Приветствую Вас Люся, но то что Дарвин пред кончиной, де, отказался от своей теории эволюции организмов – чушь!
Это, так называемая “история леди Хоуп”, английской “сектстанши-проповедницы”, опубликованная в 1915 году, в которой, якобы “утверждается”, что Дарвин претерпел религиозное обращение во время болезни незадолго до смерти. Подобные истории активно распространялись разного рода религиозными группами и, в конце концов, приобрели статус “городских легенд”, однако они были опровергнуты детьми Дарвина и отброшены историками как ложные!
И до последнего своего “выдоха”, он убеждённым приверженцем теории эволюции, и ярым противником религий и идолопоклонничества.
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Сравните анатомию (гистологию, физиологию, биохимию) человека и обезьяны, почти, одинаковы.
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Вот именно,что почти!Сущность помещена на биологический носитель,тело как и у животного,с небольшим различием,но биополе!!!Энергоинформационная структура кардинально различна!Эта идея активно внедряется в мозги масс века для блокировки развития людей.Лень в познании истин позволяет определить индивиду животный уровень жизни на инстинктах и первичном уроне ума для бытового употребления-вот вам база для библейской рабовладельческой ростовщической культуры,в которой мы живём.
http://sibdeu.narod.ru/otkrit.htm
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Ну и что. Вначале эволюции, всё-равно, все проходили стадии от одноклеточного организма до многоклеточного и млекопитающего. Это подтверждает и доказывает онтогенез и эмбриогенез развития плода… Онтогенез отображает исторический процесс филогенеза.
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Теория Дарвина до сих пор не доказана фактами археологических раскопок,а вот факты вранья про историю человечества имеются.Как на счёт раскопанных статуэток древних людей,где они изображены с динозаврами?Не обезьяны с динозаврами,а люди.Развитие же плода человеческого говорит лишь о программе,по которой возможно было произвести любой вид живых существ.Человек же как самый совершенный из перечисленных близких ему видов,которые возможно разработаны на всемирном компьютере,ведь сегодня по программам компа создаются изделия.
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Вполне может быть люди и динозавры проживали в одно время. Ну и что? Обезьян просто не нарисовали, забыли нарисовать или не посчитали нужным.
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Кстати, разница между геномом человека и шимпанзе в районе пяти процентов.
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ЭВОЛЮЦИЯ ГОВОРИТЕ,А КАК ЖЕ ТОГДА АФРИКА.Вот там ни какой эволюции не наблюдается,пока им не принесли цивилизацию они не торопились эволюционировать.