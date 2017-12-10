Человек как результат эволюции.

Наши предки на протяжении примерно шести миллионов лет обходились втрое меньшим мозгом, чем сегодня у нас. Судя по сегодняшним достижениям человечества, именно наши предки оказались крайне успешными по сравнению со всеми прочими человекообразными обезьянами, которые были уж точно ни чем не хуже — просто так случилось. Все, жившие тогда виды человекообразных обезьян, общались между собой при помощи невнятных звуков и хаотичных жестов. Они не умели пользоваться огнём и делать сложные каменные орудия. Они плохо представляли себе, что думают и чувствуют другие особи и далеко не факт, что воспринимали себя в качестве личности. 15 лет назад генетики ещё не знали ни одного связанного с мозгом гена, в котором заметно было бы действие естественного отбора, а вот сегодня таких генов известно сотни.

На сегодняшний день абсолютно ни для кого не секрет, что ближайшие родственники человека из ныне живущих видов — шимпанзе. Большие участки их генома просто совпадают с нашими. В некоторых случаях на этих участках располагаются гены, ответственные за производство того или иного белка. Но наиболее интересны для изучения поврежденные гены, общие для обоих видов. В качестве примеров таких поврежденных генов можно поговорить о генах, отвечающих за обоняние. У мышей, собак и других млекопитающих, опирающихся в своём поведении преимущественно на запахи, почти все копии этих генов работают так, как и задумано. Но у шимпанзе и человека большинство генов, отвечающих за формирование обонятельных рецепторов, дефектны или не работают вовсе. Это отличный пример того, как в ходе эволюции "программа переписывалась", когда древние приматы всё меньше полагались на нюх и всё больше — на зрение.

Можно предположить, что более всего в ходе 6 миллионов лет эволюции гоминид сильному естественному отбору подверглись гены, связанные с большим мозгом или прямохождением. В действительности это не так: сильнее всего изменили нашу ДНК пол и болезни.

Помимо всего прочего, естественный отбор сформировал у человека гены, ответственные за определенные типы мышления. Например, язык. Как писал ещё в 2001 г. Карл Циммер в своей книге «Эволюция. Триумф идеи» , по некоторым признакам способность усваивать язык у человека является врожденной, а значит, запрограммирована генами. На момент написания книги, однако, учёным не был известен ни один ген, связанный с усвоением языков. И уже спустя год первый такой ген был выявлен. Он был обнаружен в лондонской семье, в которой из поколения в поколение имелись трудности с речью и письмом. Учёные объявили, что все члены этой семьи являются носителями мутантной формы гена, который получил название FOXP2. Позже при помощи сканирования мозга удалось определить, что у людей с мутантной формой FOXP2 менее активен участок мозга, отвечающий за речь, известный как зона Брока.

Сравнение количества экспрессируемых и молчащих мутаций в гене показало, что у человека FOXP2 подвергся интенсивному естественному отбору. Было определено, когда это произошло: менее 200 000 лет назад. Именно в это время и зародился вид Homo sapiens, то есть данная мутация стала одним из триггеров к его появлению.

В следующие 6 000-10 000 лет активно эволюционировали быстро распространяющиеся гены, которые отвечают за самые разные признаки, от цвета кожи до пищеварения. Считается, что толчок к развитию многие из этих генов получили после того, как человек начал переходить к питанию одомашненными животными и растениями.

О сложности с восприятием естественного отбора.

Неспособность общества понять принципы естественного отбора невозможно объяснить, например, их чрезмерной сложностью: ни одна великая теория не могла похвастать такой простой структурой, включающей в себя всего три неоспоримых факта и почти силлогическими выводами.

Первый факт: все организмы производят на свет больше детенышей, чем может выжить даже при благоприятных условиях.

Второй: все особи внутри вида различаются между собой.

Третий: по крайней мере некоторые из вариаций наследуются потомством.

Из этих трех фактов несложно вывести главный принцип естественного отбора: поскольку выжить может лишь часть потомства, в среднем этими счастливчиками окажутся те из вариантов, которым повезло оказаться лучше приспособленными к меняющимся условиям окружающей среды. Поскольку детеныши наследуют благоприятные признаки родителей, следующее поколение окажется в среднем лучше адаптировано к местным условиям.

Взгляд в лицо реальности должен помочь нам отказаться от извечной ложной надежды на то, что у нашей жизни есть какой-то особый смысл, а у человеческой расы — изначальное превосходство. Многие до сих пор хотят верить, что эволюция существует для того, чтобы произвести на свет человека — венец и высшую цель развития жизни не просто на Земле, но во Вселенной.

Человек вовсе не венец и не цель существования Вселенной, а всего лишь биологический вид, один из многих, которому повезло приобрести способность к глубокому самоанализу и способности изучения окружающего мира.

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Кинозал:

Ao, le dernier Nеandertal

La guerre du feu

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Законы наследственности делают естественный отбор не только возможным, но и неизбежным. Если мутация заметно снижает шансы особи на репродуктивный успех, она постепенно исчезнет. Но иногда вместо вреда мутация приносит некоторую пользу. Именно иногда, так как все мутации хаотичны и случайны, из-за чего в большинстве случаев всё-таки приносят вред. Естественный отбор, как правило, подталкивает жизнь к максимальной приспособленности и по идее, однажды, каждый вид приходит к настолько серьёзной специализации, что дальнейшее развитие практически исключается. Новые виды животных не возникают мгновенно, одним скачком — они постепенно, одну за другой, обретают новые черты, пока наконец не сформируются окончательные формы.

Общий генетический инструментарий настолько сложен, что развиться независимо у каждого из животных, которые им пользуются, он просто не мог. Довольно просто прийти к вполне логичному выводу (который на сегодняшний день, подкреплён огромным количеством неоспоримых фактов): он развился у общего предка всех этих животных. И только после того, как общий предок дал начало разным линиям потомков, регуляторные гены начали управлять строительством непохожих, хотя и одинаковых по назначению частей тела. И хотя эти животные стали совершенно разными, их строительный инструментарий за сотни миллионов лет почти не изменился. Вот почему регуляторные гены мыши могут построить глаз мухи.

Так как то, и готов выслушать "гнев богоизбранных", инопланетных "гастарбайтеров"...

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/chelovek-kak-rezultat-evoliucii-5a1e8abb00b3dd535d9124d4