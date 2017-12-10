Былое величие СССР – 13 жутких и загадочных заброшенных мест.

Заброшенные места на просторах бывшего СССР Советский союз был огромной державой с такими же масштабными проектами в самых разных отраслях. К сожалению, история так сложилась, что далеко не каждый из этих проектов был осуществлен. Но случалось и такое, что уже реализованный проект и казалось такой перспективный проект, оказывался не нужен и приходил со временем в упадок.







1. Шар под Дубной

Защитный купол, который случайно уронили.





В лесу под Дубной, что в России, может быть найден огромный полый шар диаметром примерно 18 метров. Найти его самим будет солоновато, но местные жители всегда с охотой расскажут, как добраться до местной «достопримечательности». С высоты птичьего полета, шар можно принять за НЛО, однако в действительности это диэлектрический колпак для параболической антенны космической связи. Перевозили колпак вертолетами, однако во время транспортировки лопнул трос. Вывозить купол оказалось слишком проблематичным мероприятием. Сделан он к слову, из стеклопластика сотовой структуры. В нем многократно усиливается любой шум и издается мощное эхо.





2. Ховринская больница

Забавно, но корпуса напоминают знак биологической угрозы.





Одиннадцатиэтажная заброшенная, недостроенная больница в Москве. Традиционно попадает во всевозможные не официальные рейтинги самых страшных мест планеты. Строить многопрофильную больницу начали в 80-е годы. Она была рассчитана на 1 300 коек. Остановили строительство через 5 лет, когда все корпуса уже были возведены. По иронии судьбы, все последующие десятилетия ховринская больница не спасает, а калечит и отнимает жизни. Здесь уже давно «прописались» бомжи, наркоманы и любители острых ощущений. Несчастные случаи на территории больные – печальная данность.





3. Крымская АЭС

Полностью разворована.







Недостроенная атомная станция, которая расположена недалеко от города Щёлкино. Первые проектные расчеты были сделаны еще в 1964 году. Началось строительство в 1975 году. Предполагалось, что данная АЭС обеспечит электроэнергией весь полуостров Крым. Она также должна была стать отправной точкой, для дальнейшего развития промышленности в этих местах. Первый реактор планировалось запустить в 1989 году, стройка шла без каких-либо отклонений. Однако пошатнувшаяся экономика СССР, вместе с трагедией на Чернобыльской АЭС поставили крест на крымском проекте. На тот момент на станцию потратили более 500 млн советских рублей, а на складах было материалов и оснащения еще на 250 млн советских рублей. Все это было разворовано в последующие годы. Стоит добавить, что крымская АЭС попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая дорогая электростанция данного типа.





4. Балаклава

Сегодня этот объект могут посетить все желающие.





В 2003 году, впервые за 46 лет своего существования, база подводных лодок Балаклава впервые предстала на всеобщее обозрение. Сегодня это исключительно туристический объект, а некогда базы была одним из самых секретных объектов Советского союза. В огромном подземном комплексе находились подводные лодки. База могла выдержать ядерную атаку мощнейшими зарядами и строилась на случай атомной войны. База состоит из водного канала, сухого дока, многочисленных складов разного профиля и корпусов для военнослужащих. Закрыт объект был в 1994 году, после того, как с него вывели последнюю подводную лодку. Долгие годы гордость советского союза просто разворовывалась.





5. Объект 221

Запасной центр командования сегодня заброшен и разворован.





Недалеко от Севастополя, помимо уже упомянутой базы для ремонта подводных лодок, можно найти еще один, некогда секретный объект Советского союза. Речь идет о бункере – объект 221. У его было много названий, однако за всеми ними скрывался запасной командный пункт черноморского флота. Найти объект можно под деревней Морозовкой. Это был настоящий подземный город. Строить его начали в 1977 году. Объект лежит на глубине 200 метров, где расположено 4 этажа корпусов. Общаяплощадь подземной части комплекса – 17 тысяч кв.м. На сегодняшний день объект полностью разграблен и разорен.





6. Атомный маяк на мысе Анива

Уникальный маяк стоит без дела и почти полностью разворован мародерами.





На Сахалине можно найти мыс Анива, где расположен уникальный атомный маяк. Маяк имеет высоту девятиэтажного дома. Раньше в нем могло дежурить до 12 человек. На сегодняшний день, этот некогда уникальный комплекс, полностью разграблен мародерами и не функционирует.





7. Ракетный комплекс «Двина»

Советское наследие залито водой.







Крах советского союза «подарил» бывшим республикам огромный арсенал самого разного оружия, в том числе и пусковые шахты. Так, под столицей Латвии, в лесах, можно найти некогда уникальный, секретный пусковой комплекс «Двина». Построен он в 1964 году. Это огромный комплекс, состоящий из бункеров и пусковых шахт, большая часть которых на сегодняшний день затоплена. Посещать комплекс крайне не рекомендуется из-за остатков там чрезвычайно ядовитого ракетного топлива.





8. Цех №8 завода «Дагдизель»

Это не форт Бояр, это, некогда, супер секретный цех.







В Каспийске, что в Дагестане, можно найти уникальный заводской цех, построенный прямо на воде. Относился цех к заводу «Дагдизель». Строили его для испытания морских видов вооружений, в частности разнообразных торпед и ракет. Завод был уникальным для СССР. Строили его на котловане объемом 530 тысяч кубометров, который выкопали при помощи специальных снарядов. В него был установлен «массив», на который позже опустили цельнометаллическую 14-метровую конструкцию. Общая площадь построенного цеха превышает 5 тысяч кв.м. Станция была оборудована для постоянного проживания и работы. Однако к середине 60-х годов XX века проект свернули за ненадобностью из-за слишком быстро меняющихся тенденций в области проектировки оружия. С тех самых пор здание заброшено и постепенно разрушается Каспийским морем.





9. Лопатинский фосфаритный рудник

Рудник почти остановлен, разворован и заброшен.







Недалеко от города Вокресенск, что в Московской области, можно без особого труда найти огромный рудник по добыче фосфаритов. Это месторождение является уникальным в Европе и самым крупным. Первые разработки здесь начались еще в 30-е годы XX века. На многочисленных карьерах работали все виды многоковшовых экскаваторов: гусеничные, рельсовые и шагающие. У рельсовых экскаваторов было специальное оборудование для передвижения рельс. С 90-х годов рудник фактически заброшен, карьеры залиты водой, а дорогостоящая спецтехника просто гниет под открытым небом.





10. Станция изучения ионосферы

Сегодня этот научный объект посещают только сталкеры.







В Змееве, районом городе в Харьковской области Украины можно найти уникальную станцию изучения ионосферы. Построена она была почти перед самым развалом СССР. Она была прямым аналогом американского проект «Харп», что развернут на Аляске и успешно действует по сей день. Советский комплекс состоял из нескольких антенных полей и одной гигантской параболической антенны с диаметром в 25 метров. К сожалению после развала союза, станция оказалась никому не нужна. Сегодня невероятно дорогое научное оборудование просто гниет или разворовывается сталкерами и охотниками за цветными металлами.





11. «Северная корона»

Самая зловещая гостиница.







Первоначально гостиница «Северная корона» носила название «Петроградская». Строить ее начали в 1988 году. Славится гостиница не своей красотой, а огромным количеством несчастных случаев во время строительства. Не добавило комплексу популярности и то, что в его стенах от сердечного приступа скончался митрополит Иоанн, сразу после освещения здания.





12. Ускоритель элементарных частиц

В СССР мог быть свой коллайдер.





В СССР мог быть свой адронный коллайдер. Уникальный комплекс начали строить в Московской области, в Протвино в конце 80-х годов. Как не трудно догадаться развал СССР фактически поставил крест на научном проекте. Для коллайдера уже был полностью готов 21-километровый тоннель. На объект даже начали завозить оборудование. Работы продолжались и после, однако очень вяло. Финансирование буквально хватало только на освещение приходящих в негодность тоннелей.





13. «Нефтяные камни»

Настоящий город на воде.





В Азербайджане можно найти настоящий морской город. Речь идет о так называемых «нефтяных камнях». Появился он после того, как советские геологи в 40-х годах XX века нашли в Каспийском море огромные залежи нефти. Благодаря развитию добычи появился целый город на насыпях и металлических эстакадах. Прямо на воде строились электростанции, больницы, девятиэтажные дома и многое другое! Всего на воде было около 200 платформ с жителями. Общий километраж улиц составил 350 км. Однако появившаяся позже дешевая сибирская нефть поставила крест на местной добыче, и город пришел в упадок.





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