Alpha Zero и шахматная революция

Гроссмейстер Сергей Шипов рассказывает про революционный искусственный интеллект на основе нейронных сетей, который не так давно полностью разгромил ведущую шахматную программу, которая в свою очередь существенно превосходила ведущих белковых шахматистов.Плюс комментарий на эту тему от семикратного чемпиона России Петра Свидлера.Партии новой программы действительно впечатляют, причем не тем, что программа хорошо считает (этим отличались и другие программы), а тем, что она принимает решения похожие на человеческие, чем собственно закрывает огрехи компьютеров в позиционной игре, где у людей оставались еще лазейки в позициях, где понимание было важнее счета. Новая программа от Google Deep Mind в этом плане выглядит действительно как революционный прорыв и логично венчает те идеи, которые изначально вкладывались в разработку шахматных компьютерных программ. Михаил Ботвинник был бы доволен, хотя практическая реализация произошла спустя 20 лет после смерти патриарха советских шахмат.

Источник: colonelcassad.livejournal.com