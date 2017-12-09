Золото Падманабхасвами

История этого храма, сооруженного в честь бога Вишну, насчитывает не одну тысячу лет и восходит к 4 веку до н э. За это время храм неоднократно разрушался и заново отстраивался. В том виде, в котором мы знаем его сейчас, храм существует с 1731 года.Главную его башню высотой 30,5 метров, имеющую семь уровней, украшает множество великолепных статуй и скульптур. Входить в храм могут только индуисты в соответствующих одеждах.В главном зале храма находится его святыня – статуя Верховного бога Вишну высотой 5,5 м. Бог возлежит на ложе из гигантского змея.Статуя видна из всех трех ворот. Но через одни ворота можно увидеть лишь ее стопы, через другие – живот, а через третьи – голову и руки.Этот индийский храм заслужил славу самого богатого храма в мире. Да, все его стены снаружи покрыты золотом, но дело не только в этом. Не так давно в его подземных хранилищах обнаружили клад, самый крупный из всех, когда-либо найденных.Через княжество Траванкор, в котором находился этот величественный храм, с давних пор проходил довольно оживленный торговый путь, по которому купцы чаще всего приезжали закупать специи. И все они делали щедрые подношения божеству этого храма Вишну. Также здесь хранилось то золото, которым торговцы расплачивались за пряности. Кроме того, по разным торжественным случаям жертвовали храму свои драгоценности и члены богатых семей Индии. На протяжении столетий жрецы храма собирали эти пожертвования и передавали их на хранение в подземный тайник.Долгое время в народе была жива легенда о том, что в подземных кладовых храма спрятаны несметные богатства. И действительно, в 2011 году эта легенда обрела реальные очертания. Оказалось, что помимо видимой части величественного храма, в Падманабхасвами скрыты и огромные невидимые богатства.Началось все с того, что в 2009 году адвокат Сундара Раджан обратился в Верховный суд Индии с петицией. В ней он потребовал вскрыть подземные кладовые храма и произвести должный учет хранящихся там сокровищ, иначе они будут попросту разграблены. Имелись подозрения, что и сами жрецы время от времени запускают в кладовые свои руки. Судьи поддержали обеспокоенность адвоката, и вскоре одно из хранилищ было вскрыто для того, чтобы убедиться, что в нем действительно хранятся сокровища.И вот что предстало перед глазами присутствующих:Несмотря на недовольство местных жителей, считающих, что притрагиваться к богатству богов недопустимо, пять из шести расположенных под храмом хранилищ по решению суда были вскрыты, и то, что в них обнаружили, оказалось настоящим шоком. Около тонны золотых монет, еще тонна золотых слитков, сундуки со сверкающими бриллиантами, изумрудами, рубинами…Кроме того – золотая статуя бога Вишну, трон, усыпанный драгоценными камнями, золотое полотно весом 36 кг, огромная цепь длиной 5, 5 метров, 500-килограммовый золотой сноп и много чего другого…Сейчас храм круглосуточно охраняют более 200 полицейских, установлены камеры видеонаблюдения, металлоискатели, есть даже пулеметчики. Но этого, конечно же, недостаточно. Полный учет драгоценностей так и не провели, и они по-прежнему потихоньку растаскиваются и исчезают.Итак, с пятью хранилищами частично разобрались, но шестое так и остается запечатанным. Его дверь герметично закрыта, хотя непонятно, каким образом – на ней нет ни замков, ни защелок, ни отверстий для ключа. На двери изображена огромная кобра с несколькими головами – запрещающий «знак змеи». Согласно легенде, за этой дверью хранится неприкосновенный запас бога Вишну, и трогать его запрещено.Жрецы храма категорически не разрешают открывать эту дверь, утверждая, что это сулит неисчислимые беды. Многие прислушиваются к ним, особенно после таинственной смерти Сундар Раджана, затеявшего всю эту эпопею с драгоценностями. Случилось это спустя неделю после вскрытия хранилищ. Согласно официальной версии, умер он от лихорадки, хотя на здоровье не жаловался и долгое время ничем не болел. Но люди считают иначе. Вскрытие не позволило установить причину смерти.Говорят, однажды, конце 19 века, все же была предпринята попытка открыть эту дверь. На это отважились англичане. Но когда смельчаки вошли в подземелье, на них накинулись полчища невесть откуда выползших огромных змей, отбиться от которых им не удалось ни саблями, ни огнестрельным оружием. Англичане в ужасе бежали, а те из них, кого змеи покусали, скончались в тяжелых муках.Так что дверь в шестое хранилище остается закрытой, и интрига вокруг драгоценностей храма Падманабхасвами продолжается.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com