Жизнь надо прожить так…

Я не имею права никого осуждать. Лишь размышляю.

О том, что и у простого неизвестного солдата была только одна жизнь. И мог быть только один бой, который он безоговорочно принял, расставшись с жизнью во имя Родины где-то на безымянной высоте.

Одна жизнь и у шахтёра. Который ежедневно ею рискует, спускаясь под землю и добывая уголь для страны.

Одна жизнь и у подводника, который идёт в автономку. Одна жизнь у сапёра, пожарника, спасателя и полицейского.

У Виталия Чуркина и Андрея Карлова, у Олега Пешкова и Магомеда Нурбагандова, у Михаила Толстых и Арсения Павлова — у всех у них тоже была одна жизнь.

Чёрт возьми, одна жизнь и у меня! И любой из нас получил право прожить свою жизнь только однажды.

Но вот играют с нею в поддавки только слабые.

Самодостаточным и сильным, и уж тем более тем, кто прямо или косвенно представляет страну — подобное не к лицу.

Нет, можно, конечно, поддаться слабости и искушению и принять решение с аргументацией «это МОЯ жизнь, МОЯ карьера, МОЯ перспектива, МОЙ шанс». И выступить под белым флагом.

Вот только ничего общего с НАШЕЙ страной в этом не будет.

И в данном случае следует сразу расставить все точки над і и внести ясность, что «нейтральные спортсмены из России» едут отстаивать свои ЛИЧНЫЕ интересы. Которые крайне важны исключительно для их ЛИЧНОЙ жизни.

Да, жизнь — одна. И олимпийские игры — шанс, который зачастую случается только раз и то не у каждого.

Но сегодня ВАШ шанс — это плевок в НАШИ лица.

Так что чур потом не обижаться, что страна вашего поступка не поняла и не оценила.

У меня всё.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru