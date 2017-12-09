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Жизнь надо прожить так…

08:25. 9 декабря 2017 Просмотров - 330 4 коммент. Опубликовал:

Я не имею права никого осуждать. Лишь размышляю.

О том, что и у простого неизвестного солдата была только одна жизнь. И мог быть только один бой, который он безоговорочно принял, расставшись с жизнью во имя Родины где-то на безымянной высоте.

Одна жизнь и у шахтёра. Который ежедневно ею рискует, спускаясь под землю и добывая уголь для страны.

Одна жизнь и у подводника, который идёт в автономку. Одна жизнь у сапёра, пожарника, спасателя и полицейского.

У Виталия Чуркина и Андрея Карлова, у Олега Пешкова и Магомеда Нурбагандова, у Михаила Толстых и Арсения Павлова — у всех у них тоже была одна жизнь.

Чёрт возьми, одна жизнь и у меня! И любой из нас получил право прожить свою жизнь только однажды.

Но вот играют с нею в поддавки только слабые.

Самодостаточным и сильным, и уж тем более тем, кто прямо или косвенно представляет страну — подобное не к лицу.

Нет, можно, конечно, поддаться слабости и искушению и принять решение с аргументацией «это МОЯ жизнь, МОЯ карьера, МОЯ перспектива, МОЙ шанс». И выступить под белым флагом.

Вот только ничего общего с НАШЕЙ страной в этом не будет.

И в данном случае следует сразу расставить все точки над і и внести ясность, что «нейтральные спортсмены из России» едут отстаивать свои ЛИЧНЫЕ интересы. Которые крайне важны исключительно для их ЛИЧНОЙ жизни.

Да, жизнь — одна. И олимпийские игры — шанс, который зачастую случается только раз и то не у каждого.

Но сегодня ВАШ шанс — это плевок в НАШИ лица.

Так что чур потом не обижаться, что страна вашего поступка не поняла и не оценила.

У меня всё.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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4 коммент.»

  • 238 181
    елена 9 декабря 2017 в 11:44 Ссылка Пометить
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    Вот пусть и оплачивают из ЛИЧНО СВОЕГО кармана СВОИ желания и амбиции, и не ждут, что их оплатят из НАШЕГО кармана, из НАШИХ налогов. Содержание людей, которые не участвуют в производительном труде, создание для них условий (зарплаты, содержание дворцов спорта, тренировочных баз), при этом плюющих на мнение страны, из кармана которой все это делается, в ЛИЧНО МОИ планы не входит.

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  • 2083 1707
    Pol Roger 9 декабря 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    Статья зачетная,правильная! Жаль,что защищает эту теорию из серии :” один раз – не сидорас! Вжик и опять мужик!” дочь Великого Советского Тренера А.В.Тарасова.Интересно,как бы он отреагировал?? Хотя ,конечно ясно.Видимо времени на воспитание детей не хватало,вот и выросло…что выросло.Жаль.

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  • 1124 756
    Oleg 9 декабря 2017 в 14:11 Ссылка Пометить
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    Я пойму, что добился какого-то взрослого спортивного разряда и потом это применил в жизни, например, помогло это стать передовиком производства или ветераном труда. Но, чтобы дорасти до мастера спорта и потом устанавливать в бюджете “чёрную дыру” куда рекой текут деньги, которые могли бы пойти на развитие страны, производств и т.д. это не лезет ни в какие ворота. Этих “чёрных дыр” наставлено много в бюджете. и не только в спорте. Когда эти “чёрные дыры” устраним страна будет процветать.

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  • 2442 990
    Oblichitel 9 декабря 2017 в 14:53 Ссылка Пометить
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    Олимпиада уже давно стала одним из множества бизнес-проектов (на участников делаются ставки как на беговых лошадей на ипподроме или гладиаторов в колизее). Как только у спортсменов появилась возможность улучшать свои результаты не за счёт естественных для своего организма возможностей,а за счёт сверхвозможностей стимулируемых допингом и они этой возможностью воспользовались, все соревнования стали бессмысленными. С помощью бизнес-проектов не отстаивается честь страны.

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