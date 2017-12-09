Встреча с москвичами, 05.12.2017

Очередная встреча с москвичами прошла в спокойной атмосфере одной из московских библиотек. В столице подобные площадки мы ещё не использовали.

А вопросы для обсуждения были, как всегда, самые разные.

00:00 – Вступительное слово.

01:50 – О стабильной нестабильности на Украине. Попытка ареста М. Саакашвили.

10:50 — Нужна ли России Государственная Дума и нужно ли наделить Президента полномочиями по её роспуску.

14:55 – О неотвратимости наказания для врагов России.

22:10 – Что делать с ложью и либеральными мифами в учебниках истории?

32:15 – Могут ли Беловежские соглашения быть признаны антиконституционными.

44:23 – Должны ли люди, живущие и работающие в условиях крайнего севера, получать денежные компенсации от государства.

54:55 – При каких условиях на Украине может возникнуть протестное движение против действующей власти.

01:01:55 – Может ли государство влиять на деятельность транснациональных корпораций.

01:11:00 – Будут ли вновь избранным Президентом предприняты новые шаги во внутренней политике и экономике.

01:18:20 – Оказывала ли ПВО какое-либо содействие Ю.И.Мухину. Кого можно считать русским.

01:20:25 – Книги Старикова – его ресурс как писателя или как политического деятеля.

01:31:15 – Об отношении к вере и религии. Поможет ли Православная Церковь в установлении всеобщей справедливости.

01:32:20 – О системе научных рейтингов и их влиянии на развитие отечественной науки.

01:37:29 – О впечатлениях от общения с военным и политическим руководством ЛНР и ДНР.

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Источник: nstarikov.ru