Встреча с москвичами, 05.12.2017
Очередная встреча с москвичами прошла в спокойной атмосфере одной из московских библиотек. В столице подобные площадки мы ещё не использовали.
А вопросы для обсуждения были, как всегда, самые разные.
00:00 – Вступительное слово.
01:50 – О стабильной нестабильности на Украине. Попытка ареста М. Саакашвили.
10:50 — Нужна ли России Государственная Дума и нужно ли наделить Президента полномочиями по её роспуску.
14:55 – О неотвратимости наказания для врагов России.
22:10 – Что делать с ложью и либеральными мифами в учебниках истории?
32:15 – Могут ли Беловежские соглашения быть признаны антиконституционными.
44:23 – Должны ли люди, живущие и работающие в условиях крайнего севера, получать денежные компенсации от государства.
54:55 – При каких условиях на Украине может возникнуть протестное движение против действующей власти.
01:01:55 – Может ли государство влиять на деятельность транснациональных корпораций.
01:11:00 – Будут ли вновь избранным Президентом предприняты новые шаги во внутренней политике и экономике.
01:18:20 – Оказывала ли ПВО какое-либо содействие Ю.И.Мухину. Кого можно считать русским.
01:20:25 – Книги Старикова – его ресурс как писателя или как политического деятеля.
01:31:15 – Об отношении к вере и религии. Поможет ли Православная Церковь в установлении всеобщей справедливости.
01:32:20 – О системе научных рейтингов и их влиянии на развитие отечественной науки.
01:37:29 – О впечатлениях от общения с военным и политическим руководством ЛНР и ДНР.
Источник: nstarikov.ru