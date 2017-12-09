Уровень воровства в РФ составляет 14 трлн.$. Ежегодно
10:59. 9 декабря 2017 Просмотров - 263 3 коммент. Опубликовал: brahman
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что ущерб от коррупционных преступлений за 2015-2017 годы превысил 148 миллиардов рублей.
Позвольте не согласиться с уважаемым прокурором. И попробуем это несогласие обосновать.
Для начала, заменим слово с расплывчатым толерантным смыслом, коррупцию, на его русский аналог: воровство. Ещё точнее – воровство у страны и её народа.
Сколько же в действительности воруют чиновники, коммерсанты и прочая нерусь?
Чтобы далеко не ходить, возьмём данные для подсчёта с сайта самарина.рф. И сравнивать уровень воровства в России будем с США. Коррупционный уровень за океаном примем за обычную либеральную демократическую норму.
Итак, сначала сравним уровни заработной платы в РФ и США.
В 2013 году разница составила 5 раз. Учтём, что налогооблажение работников в США выше, чем в РФ, поэтому остановимся на кратности 4.
Это означает, что предприниматели всех рангов в среднем нам недоплачивают 80% заработанного нашим трудом.
Теперь сравним цены.
Казалось бы, если за одну и ту же работу в РФ платят в 4 раза меньше, чем в США, то и цены в России должны быть примерно в те же четыре раза быть ниже.
Увы, цены в РФ по отношению к США в 1,53 раза выше (в 2012 г.).
Таким образом, в сравнении с США, из каждой тысячи рублей произведённой нами продукции, государство, чиновники, предприниматели и прочие брокеры забирают себе при расчёте за работу 800 рублей, а из оставшихся нам на жизнь 200 рублей не менее нагло забирают ещё 70 рублей.
Т.е. работник в РФ, выработав продукции на 1000 рублей, довольствуется 130-ю рублями вознаграждения, тогда как пролетарий США, произведя то же, уносит в семью всю тысячу.
Конечно, приведённый подсчёт несколько условен, однако он даёт порядок соотношения уровней воровства у народа. И нисколько не объясняет, а почему происходит именно так. (Здесь мы не будем раскрывать паразитическую суть территории под названием США.)
Ниже мы приведём расчёт коррупционной ёмкости РФ, иначе – более-менее реальную оценку уровня глобального воровства в нашей стране. Расчёт взят с указанного выше сайта бывших работников Госплана СССР.
Как видно из расчетов разрыв по среднемесячной оплате труда в РФ по отношению к США составил 5 раз в 2012 г. Разрыв цен в РФ по отношению к США составил 1,53 раз в 2012 г.
Т.е. масштаб неэффективности управления, рисков коррупции в РФ по отношению к США составляет 5*1,53 или около 8 раз.
Рассчитаем величину ВВП в РФ при условии, что эффективность, риски, коррупция в РФ будут такими же как в США. Известно, что численность в РФ в 2 раза ниже чем в США. Примем ВВП США за 16 трлн.$. С учетом численности ВВП РФ должна на 2012 г. составить 16 трлн.$./2=8 трлн.$.
Известно, что эффективность, производительность труда в СССР по отношению к США была минимум в 2 раза выше. Рассчитаем ВВП РФ с учетом эффективности СССР: 8 трлн.$.*2=16 трлн.$.
Ответ: ВВП РФ в 2012 г. должен быть как минимум таким же как в США, т.е. 16 трлн.$., а не 2-3 трлн.$ при сегодняшнем «либерально-демократическом» управлении!!!
Ежегодный масштаб коррупции, неэффективности, а по-русски просто воровства, в РФ составляет 14 трлн.$.
Сравните оценку специалистов – 14 триллионов долларов в год, с цифрами, озвученными Генеральным прокурором РФ – 2,5 млрд. долларов за два с половиной года (148 миллиардов рублей), иначе – 1 млрд. долларов в год или 0,001 трлн. долларов.
14 и одна тысячная – разница, однако… В 14 тысяч раз!!!
Завершим же эту публикацию другими сведениями Чайки и Бастрыкина.
Как рассказал он в интервью газете "Коммерсант", добровольно погашенный ущерб составил более одиннадцати миллиардов рублей. Также изъяли и арестовали имущество коррупционеров на сумму более 78 миллиардов рублей.
В свою очередь, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что потери от коррупционных преступлений, которые расследует СК в 2017, составили 10,3 миллиарда рублей.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Капитализм-это и есть коррупция(конкурениця) и воровство.
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менагеры делают гешефт
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Не понятно, почему произведя продукцию на 1000, американский пролетариатуносит всё?
А, что начальствоальтруисты?
да в сша 88% дохода имеет от банковского дела, поэтому у них почти нет производств, поэтому Трампу подножки ставят за технологии, они нас доят хорошо, да и не только нас. Единстаенная страна которая отказалась покупать американские казначейские бумаги это Китай