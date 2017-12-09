Уровень воровства в РФ составляет 14 трлн.$. Ежегодно

Как видно из расчетов разрыв по среднемесячной оплате труда в РФ по отношению к США составил 5 раз в 2012 г. Разрыв цен в РФ по отношению к США составил 1,53 раз в 2012 г.



Т.е. масштаб неэффективности управления, рисков коррупции в РФ по отношению к США составляет 5*1,53 или около 8 раз.



Рассчитаем величину ВВП в РФ при условии, что эффективность, риски, коррупция в РФ будут такими же как в США. Известно, что численность в РФ в 2 раза ниже чем в США. Примем ВВП США за 16 трлн.$. С учетом численности ВВП РФ должна на 2012 г. составить 16 трлн.$./2=8 трлн.$.



Известно, что эффективность, производительность труда в СССР по отношению к США была минимум в 2 раза выше. Рассчитаем ВВП РФ с учетом эффективности СССР: 8 трлн.$.*2=16 трлн.$.



Ответ: ВВП РФ в 2012 г. должен быть как минимум таким же как в США, т.е. 16 трлн.$., а не 2-3 трлн.$ при сегодняшнем «либерально-демократическом» управлении!!!



Ежегодный масштаб коррупции, неэффективности, а по-русски просто воровства, в РФ составляет 14 трлн.$.

Как рассказал он в интервью газете "Коммерсант", добровольно погашенный ущерб составил более одиннадцати миллиардов рублей. Также изъяли и арестовали имущество коррупционеров на сумму более 78 миллиардов рублей.



В свою очередь, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что потери от коррупционных преступлений, которые расследует СК в 2017, составили 10,3 миллиарда рублей.

В 2013 году разница составила 5 раз. Учтём, что налогооблажение работников в США выше, чем в РФ, поэтому остановимся на кратности 4.Это означает, что предприниматели всех рангов в среднем нам недоплачивают 80% заработанного нашим трудом.Теперь сравним цены.Казалось бы, если за одну и ту же работу в РФ платят в 4 раза меньше, чем в США, то и цены в России должны быть примерно в те же четыре раза быть ниже.Увы, цены в РФ по отношению к США в 1,53 раза выше (в 2012 г.).Таким образом, в сравнении с США, из каждой тысячи рублей произведённой нами продукции, государство, чиновники, предприниматели и прочие брокеры забирают себе при расчёте за работу 800 рублей, а из оставшихся нам на жизнь 200 рублей не менее нагло забирают ещё 70 рублей.Т.е. работник в РФ, выработав продукции на 1000 рублей, довольствуется 130-ю рублями вознаграждения, тогда как пролетарий США, произведя то же, уносит в семью всю тысячу.Конечно, приведённый подсчёт несколько условен, однако он даёт. И нисколько не объясняет, а почему происходит именно так. (Здесь мы не будем раскрывать паразитическую суть территории под названием США.)Ниже мы приведём расчёт коррупционной ёмкости РФ, иначе – более-менее реальную оценку уровня глобального воровства в нашей стране. Расчёт взят с указанного выше сайта бывших работников Госплана СССР.Сравните оценку специалистов – 14 триллионов долларов в год, с цифрами, озвученными Генеральным прокурором РФ – 2,5 млрд. долларов за два с половиной года (148 миллиардов рублей), иначе – 1 млрд. долларов в год или 0,001 трлн. долларов.Завершим же эту публикацию другими сведениями Чайки и Бастрыкина.