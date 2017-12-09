Санскрит, арии и фараоны Египта
Русский санскрит ариев…
Рассмотрим знаменитый ряд арийских числительных – aika, teras, panza, satta и nav; имена индоиранских божеств – Surias (бог солнца (бог солнца Сурья, на санскрите – Surya), Indas (на санскрите – Indra), Maruttas (на санскрите – Маrutah), боги грозы (Маруты) и -bugas (иранское слово baga/бог), имена правителей – являются древнейшими из дошедших до нас образцов языка ариев.
Без всякого сомнения – язык ариев относится к языковой группе сатем (одна из двух групп древнего индоевропейского языка, территория севера Евразии). Повторяем, язык – русского севера.
Далее – боевой клич славян и русов – знаменитое "Ура" – это перевод с санксрита "У-ра", что означает "на Солнце". При этом изначально Ра/Rha – отнюдь не древнеегипетский бог (лже-учебники учат нас: "Ра – древнее имя бога Солнца"), а исконно русское слово, корень которого означает "Солнце, свет, энергия". Тем самым воины выражали свое желание после смерти попасть на райскую планету Солнце.
Гипотеза – отсюда и название У-Ра-льских гор. Кстати, с санкритовским кличем шли в атаку не только наши деды в Великую Отечественную, но и герои великого эпоса Индии "Махабхарата" (о великих Маха/Бхаратах).
И главное – устное произношение… Татьяна Яковлевна Елизаренкова (1929-2007 гж, лингвист, переводчик ведийских текстов Ригведа и Атхарваведа), утверждает, что ведический санскрит и русский язык максимально соответствуют друг другу.
А Дурга Прасад Шастри (крупнейший санскритолог Индии), при посещении русского города Вологды обнаружил, что переводчик ему – не требуется. Шастри был также в Москве и утверждает, что москвичи говорят на классическом санскрите VI века до нашей эры. Цитаты Шастри: "…Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит…" и
"…Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями!".
Сравните устное произношение нескольких фраз на санкрите и спустя 26 веков на русском.
Итак, произношения "далеких" языков (первое слово русское, а второе – его аналог на санскрите): диво – диво, дядя – дада, свет – швета, снег – снега, бог – бага, будх (отсюда Будда); брат – братра; мама – мата, матри; два, двое – два, двая; три, трое – три, траяс; ведун – ведин; грива – грива; дать – да; дань – дана; дверь – двар; дева – деви; день – дена; еда – ада; живой – жива; куча – куча; плаванье – плавана; свой – сва; две Веды – двиведи, три Веды – триведи; драпать (бежать) – драть, гать (дорога по болоту) – гати (проход, путь, дорога), рыдания – радальня (слезы, плач).
Еще пример – номер: "двести тридцать четыре" (совр.русский) – "dwesti tridtsat chetire" (по русски англ.буквами) – "dwishata tridasha chatwari" (санскрит). Или выражение: "Наш дом – ваш дом" (совр.русский) – "Тот ваш дом, это наш дом" (ст.русский) – "Тоt vash dom, etot nash dom" (по русски англ.буквами) – "Tat vas dham, etat nas dham" (санскрит).
"Tot" или "tat" – это указательное местоимение единственного числа в обоих языках и одинаково указывает на объект со стороны. Санскритское "dham"- это русское "dom" просто в силу того факта, что в русском – отсутствует придыхательное "h".
Еще фраза с разбором: "Он мой сын и она моя сноха" (совр.русский) – "On moy seen i оnа mоуа snokha" (по русски англ.буквами). Русское слово "сын/seen" = "soonи" в санскрите. Русское слово "сноха/snokha" – это санскритское "snukha/сноша", которое произносится так же, как и в русском.
Оба – относятся к женскому роду. Причем только в двух языках мира (русском и санкрите) слова "тоу" и "madiy" обязаны измениться в "тоуа" и "madiya", так как речь идет о слове, относящемся к женскому роду. Слово "is" – "est" в русском и "asti" в санскрите.
Более того, русское "estestvo" и санскритское "astitva" означают в обоих языках "существование". В вологодских и архангельских диалектах сохранилось много санскритских слов в чистом виде. Так северорусское слово "бат" означает "может быть": "Я, бат, к тебе завтра зайду". В санскрите "бат" – поистине, может быть.
Северорусское "бусь" – плесень, копоть, грязь. На санскрите "буса" – отбросы, нечистоты. Русское "кульнуть" – упасть в воду, на санскрите "кула" – канал, ручей. В санскрите есть слово "нахчитам", а по-русски "нечитанное".
Примеры можно приводить до бесконечности. Таким образом становится ясно, что схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих двух языках в неизменном начальном виде. Повторим: устный русский – это санскрит ариев VI века до нашей эры!
Колесницы ариев… Для создания боевых колесниц, этих "танков древности", требовались две инновации: приручение лошади и изобретение лёгких колёс со спицами.
И в евразийских степях, и в Месопотамии, и на Кавказе, и в Китае, и в Египте колесницы были одинаковой конструкции, и даже их части и детали назывались одинаково – т.е. центр происхождения у них один. Это именно арии для освоения территории Евразии изобрели колесо на спицах, что создало из колесницы грозное оружие, встряхнувшее весь мир.
Как известно, арии хоронили своих воинов вместе с лошадьми прямо в колесницах. Родились колесницы из повозок евразийской "ямной культуры" (IV тыс. до н.э.). Самые ранние классические колесницы (колёса со спицами) были обнаружены в 1982 году тоже на территории России!
Это Южный Урал, захоронения индоевропейских племен – в районе села Черноречье (Челябинская область, синташтинская культура, могильник Кривое Озеро) и они датируются XX-XVIII вв. до н.э. Установлена и дата первого захоронения лошади с древнейшей колесницей ариев классического типа – это 2026 год до н.э.
Именно из евразийской степной зоны колесницы распространились по всему миру. Запад сегодня цинично лжет, пытаясь выдать создание боевых колесниц то у ассирийского царя Тугултипалесарра (но это 1130-е годы до н.э.), то у египтян III тысячелетия до н.э. (повозка в Ираке).
А за египетские боевые колесницы британский археолог Леонард Вулли (раскопки королевского кладбища Ура) выдавал четырёхколесную месопотамскую повозку (где колеса были сплошными), которую тянут четыре осла! Ысторики даже назвали двухколесную колесницу не арийской, а троянской.
Колесницы ариев практически все состоят из дерева, в том числе и ось. Впоследствии дышло, колеса и ступицы стали обивать листовой медью, повторяющей их рельеф (см. колесницы этруссков); борта же затягивались толстой кожей, досками, плетенкой из прутьев и нередко обивались бронзовыми, а позднее и железными бляхами, пластинами, чешуями.
Египтяне II тысячелетия до н.э. НЕ строили боевых колесниц, им дерева не хватало даже для постройки флота. Египетские экземпляры – это легкие выездные (парадные) повозки для фараонов и высшей знати со сплошными колесами.
Для боевой же колесницы излишняя легкость вредна, так как делает колесницу неустойчивой, что в значительной степени лишает ее натиск силы. К моменту исхода Моисея в египетской кавалерии от колес с восемью спицами вообще отказались, так как они оказались для них слишком тяжелыми. Египтяне перешли к шестиспицевой системе, как к более легкой.
Фараоны Египта… Напомним, что в том же ХV веке до н.э. арийская династия правила в государстве Митанни, располагавшемся на верхнем Евфрате (по документам из дипломатического архива в Телль-эль-Амарне). Эти правители имели явно арийские имена – Sutarna, Dusratta, Artatama – и поклонялись индоиранским божествам.
Арийские правители были также в Сирии и Палестине – Biri-daswa в Йеноаме, Suwardata в Кейлахе, Yasdata в Таанахе, Artamanya в Зир-Башане и ряд других. Они были представителями династий, но их подданные были не-арийского происхождения (скорее всего евреи).
В 1700-1675гг ДО н.э. в Египет вторглись войска "гиксосов" из Азии. Они завоевали Египет и правили им около 150 лет. Древнеегипетский историк и жрец Манефон (из города Себеннита в египетской Дельте, живший в конце IV – первой половине III вв. до н.э.) сообщает: "из восточных стран внезапно напали на нашу страну люди… полные отваги, и завладели ею легко, без боя и насильно.
Они покорили всех бывших в ней князей, затем беспощадно сожгли города и разрушили храмы богов. После всего этого они избрали царя из своей среды, имя которого было Салитис… Весь их народ назывался Гиксос, то есть "цари-пастухи".
Гиксосской столицей стал город Аварис в дельте Нила. "Найдя… чрезвычайно удобно расположенный город, находящийся на востоке от реки Бубастиса, именуемый… Аварис, он [первый царь гиксосов] "отстроил его и очень хорошо укрепил стенами" (Иосиф Флавий "Против Апиона" I. 14). Манефон сообщает, что при гиксосах население Авариса составляло минимум 240.000 человек. Официоз утверждает, что это были неизвестные племена хурритов (народ из Каспийского региона) и примкнувшие семиты. Но, но, но! Немного фактов:
- завоевание Египта оказалось легким, потому что гиксосы использовали конные колесницы. Скрываемый факт: для изготовления деревянных деталей колесниц гиксосов (что хранятся в музеях как египетские) использовались вяз, сосна, ясень, береза. Русская береза! А дерево было отделано берестой. Напомним, что береза – только русское дерево, оно не растет южнее черноморского Трапезунда и Арарата.
- кроме колесниц, гиксосы принесли в отсталый Египет чешуйчатые доспехи, композитные луки, бронзовые мечи и топоры с обухом. Плюс понятия о бронзе, колесе, повозке, лошади и т.д.
- египтяне называли завоевателей "ааму" или "азиаты". Принц XIII династии говорит своему сыну "Они всего лишь азиаты". Кстати, именно тогда арии на "громовых запряжках" ворвались в долину Инда.
- период гиксосского правления – и есть то время, которое описывается в тексте Библии, где речь идет о пребывании евреев в Египте – от Иосифа (приход в Египет) до Моисея (исход). Евреи Сирии и Палестины – это те самые семиты.
- конструкция облегченного колеса с 4 спицами из Египта (найденного в Красном море) полностью идентична с колесом телеги из славянского Зверина (земли у Балтийского моря).
- в будущем славян-аланов тоже назовут "цари-пастухи".
Именно поэтому в русских дворянских книгах есть фразы "въ древнейiя времена въ Египтъ и въ другихъ местахъ были царями" (см. главу "Происхождение дворян…").
В итоге гиксосы были фараоном Яхмосом I (основателем XVIII династии, ~1570 год до н.э.) вытеснены обратно в Сирию (но разбить их он так и не смог). Гиксосы ушли недалеко (~150 км) – к своей новой столице, г.Шарухен (около совр. г.Газы).
Рыжие и светлоглазые… Вопреки лживым фильмам, после ариев-гиксосов внешность египтян была европеоидная, т.е. арийская нордическая. Египтологи подтверждают, что "египетский правящий класс заметно отличался от народной массы" (К.С.Кун).
Светлые или рыжие волосы, светлые глаза, белая кожа. При этом египетская аристократия и тем более правящие семьи, заключали браки только в своей среде. До нас дошло много фактов европеоидности… У фараона Рамсеса II (XIX династия, XIII веке до н.э.) – рыжие волосы, которые прекрасно сохранились на его мумии. Сети I (отец Рамсеса) и Рамсес III (XIX династия) – были блондинами.
Хетеп-Херес II (дочь фараона Хеопса, IV династия) – древнейший документально подтвержденный примером блондинизма. У нее светлые волосы и белая кожа, именно такой она изображена на цветном барельефе в месте ее захоронения.
В гробнице Хнумхотепа и Ньянххнум (период V династии) – раскрашенный барельеф, на котором муж и жена, у обоих хорошо видны светлые глаза и русые волосы. К этому же периоду относится скульптурный портрет верховного жреца Ранофера, у которого русые волосы и светлые глаза. Обе мумии в погребении египетского аристократа Туйя и его жены Юуйя (родители Тию – жены фараона Аменхотепа III) обладают хорошо сохранившимися золотыми волосами, а лицо мужчины к тому же имеет хорошо выраженные европеоидные черты.
У мумии царицы Хатшепсут – светлые волосы. Имя самой старой мумии "Джинджер" (Имбирь, коллекция Британского музея) – дано за золотистый цвет волос. Мумию храмовой певицы Асру можно легко принять за жительницу современной Европы.
Более того, на фресках с изображением сцен повседневной жизни видно, что большая часть египтян обладает светлыми длинными волосами (хотя попадаются и темноволосые). Много фактов – в книге М.Диунова "Расово-познавательная история цивилизаций" (раздел "Древний Египет").
Но сегодня древнеегипетские рисунки перерисовываются до публикации, чтобы изображение отвечало сложившимся стереотипам древних египтян как представителей южной темнопигментированной расы. В следующих главах книги вы еще много раз узнаете про рыжие волосы и светлые глаза племен Евразии, наших предков.
Интересные факты об Африке и Индии:
*** "Как далеко простиралось в древние времена жительство славян в Африке, пусть докажут славянские надписи на камнях Нумидии, Карфагена и Египта" (Е.И.Классен, книга)
*** есть факты общности Индии и России…
Во-первых, это культы бани/омывания и общий предок (см. главу "Факты и вопросы, часть 1").
Во-вторых, еще в XVII-XVIII веках в Индии, брак в высших кастах считался незаконным, если запись о нем не сделана на бересте (!) – см. исследования С.В. Жарниковой (1945-2015гж, российский этнограф).
В-третьих, на территории русского Севера сохранилось громадное количество названий рек, озер, которые переводятся только (!) с санскрита. Например, Олонецкая губерния (ныне – Республика Карелия). Там течет река Шива, рядом река Ганеж, река Падма, что значит "лотосовая". Плюс ко всему три Ганги. Еще две Ганги – на территории Архангельской области.
В-четвертых, древние индийские богини почему-то ездят на повозках, 1:1 похожих на обыкновенные расписные русские сани; запряжены в них не лошади, а олени, и на плечах богинь – горностаевые шубки (это при местной жаре!).
В книге Натальи Гусевой "Русский север – прародина индо-славов" есть занимательные сравнение данных по названиям рек и озер Волго-Окского междуречья и части "Махабхараты" (исторического эпоса Индии о Великих /Маха/Бхаратах) под названием "Хождение по криницам".
Рассказывая о местах, где жили их предки, авторы "Махабхараты" словно читают карту Поочья (!), т.е. бассейна реки Ока.
И народ "криви" в "Махабхарате" есть (т.е. кривичи), и воинственный народ Куру живет на Курукшетре — дословно "Курском поле", и западней Ра-реки (т.е. Волги) течет другая великая река, Саданапру (дословно "Великий Данапр").
Из книги Д.В. Белоусова „Хозяева Евразии”.
Источник: ss69100.livejournal.com