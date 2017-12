Санскрит, арии и фараоны Египта

Гипотеза – отсюда и название У-Ра-льских гор. Кстати, с санкритовским кличем шли в атаку не только наши деды в Великую Отечественную, но и герои великого эпоса Индии "Махабхарата" (о великих Маха/Бхаратах).



И главное – устное произношение… Татьяна Яковлевна Елизаренкова (1929-2007 гж, лингвист, переводчик ведийских текстов Ригведа и Атхарваведа), утверждает, что ведический санскрит и русский язык максимально соответствуют друг другу.



А Дурга Прасад Шастри (крупнейший санскритолог Индии), при посещении русского города Вологды обнаружил, что переводчик ему – не требуется. Шастри был также в Москве и утверждает, что москвичи говорят на классическом санскрите VI века до нашей эры. Цитаты Шастри: " …Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит… " и



" …Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями! ".



Сравните устное произношение нескольких фраз на санкрите и спустя 26 веков на русском.



Итак, произношения "далеких" языков (первое слово русское, а второе – его аналог на санскрите): диво – диво, дядя – дада, свет – швета, снег – снега, бог – бага, будх (отсюда Будда); брат – братра; мама – мата, матри; два, двое – два, двая; три, трое – три, траяс; ведун – ведин; грива – грива; дать – да; дань – дана; дверь – двар; дева – деви; день – дена; еда – ада; живой – жива; куча – куча; плаванье – плавана; свой – сва; две Веды – двиведи, три Веды – триведи; драпать (бежать) – драть, гать (дорога по болоту) – гати (проход, путь, дорога), рыдания – радальня (слезы, плач).



Еще пример – номер: "двести тридцать четыре" (совр.русский) – "dwesti tridtsat chetire" (по русски англ.буквами) – "dwishata tridasha chatwari" (санскрит). Или выражение: "Наш дом – ваш дом" (совр.русский) – "Тот ваш дом, это наш дом" (ст.русский) – "Тоt vash dom, etot nash dom" (по русски англ.буквами) – "Tat vas dham, etat nas dham" (санскрит).



"Tot" или "tat" – это указательное местоимение единственного числа в обоих языках и одинаково указывает на объект со стороны. Санскритское "dham"- это русское "dom" просто в силу того факта, что в русском – отсутствует придыхательное "h".



Еще фраза с разбором: "Он мой сын и она моя сноха" (совр.русский) – "On moy seen i оnа mоуа snokha" (по русски англ.буквами). Русское слово "сын/seen" = "soonи" в санскрите. Русское слово "сноха/snokha" – это санскритское "snukha/сноша", которое произносится так же, как и в русском.



Оба – относятся к женскому роду. Причем только в двух языках мира (русском и санкрите) слова "тоу" и "madiy" обязаны измениться в "тоуа" и "madiya", так как речь идет о слове, относящемся к женскому роду. Слово "is" – "est" в русском и "asti" в санскрите.



Более того, русское "estestvo" и санскритское "astitva" означают в обоих языках "существование". В вологодских и архангельских диалектах сохранилось много санскритских слов в чистом виде. Так северорусское слово "бат" означает "может быть": "Я, бат, к тебе завтра зайду". В санскрите "бат" – поистине, может быть.



Северорусское "бусь" – плесень, копоть, грязь. На санскрите "буса" – отбросы, нечистоты. Русское "кульнуть" – упасть в воду, на санскрите "кула" – канал, ручей. В санскрите есть слово " нахчитам ", а по-русски "нечитанное".



Примеры можно приводить до бесконечности. Таким образом становится ясно, что схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих двух языках в неизменном начальном виде. Повторим: устный русский – это санскрит ариев VI века до нашей эры!

Колесницы ариев… Для создания боевых колесниц, этих "танков древности", требовались две инновации: приручение лошади и изобретение лёгких колёс со спицами.



И в евразийских степях, и в Месопотамии, и на Кавказе, и в Китае, и в Египте колесницы были одинаковой конструкции, и даже их части и детали назывались одинаково – т.е. центр происхождения у них один. Это именно арии для освоения территории Евразии изобрели колесо на спицах, что создало из колесницы грозное оружие, встряхнувшее весь мир.



Как известно, арии хоронили своих воинов вместе с лошадьми прямо в колесницах. Родились колесницы из повозок евразийской "ямной культуры" (IV тыс. до н.э.). Самые ранние классические колесницы (колёса со спицами) были обнаружены в 1982 году тоже на территории России!



Это Южный Урал, захоронения индоевропейских племен – в районе села Черноречье (Челябинская область, синташтинская культура, могильник Кривое Озеро) и они датируются XX-XVIII вв. до н.э. Установлена и дата первого захоронения лошади с древнейшей колесницей ариев классического типа – это 2026 год до н.э.

Именно из евразийской степной зоны колесницы распространились по всему миру. Запад сегодня цинично лжет, пытаясь выдать создание боевых колесниц то у ассирийского царя Тугултипалесарра (но это 1130-е годы до н.э.), то у египтян III тысячелетия до н.э. (повозка в Ираке).



А за египетские боевые колесницы британский археолог Леонард Вулли (раскопки королевского кладбища Ура) выдавал четырёхколесную месопотамскую повозку (где колеса были сплошными), которую тянут четыре осла! Ысторики даже назвали двухколесную колесницу не арийской, а троянской.



Колесницы ариев практически все состоят из дерева, в том числе и ось. Впоследствии дышло, колеса и ступицы стали обивать листовой медью, повторяющей их рельеф (см. колесницы этруссков); борта же затягивались толстой кожей, досками, плетенкой из прутьев и нередко обивались бронзовыми, а позднее и железными бляхами, пластинами, чешуями.



Египтяне II тысячелетия до н.э. НЕ строили боевых колесниц, им дерева не хватало даже для постройки флота. Египетские экземпляры – это легкие выездные (парадные) повозки для фараонов и высшей знати со сплошными колесами.



Для боевой же колесницы излишняя легкость вредна, так как делает колесницу неустойчивой, что в значительной степени лишает ее натиск силы. К моменту исхода Моисея в египетской кавалерии от колес с восемью спицами вообще отказались, так как они оказались для них слишком тяжелыми. Египтяне перешли к шестиспицевой системе, как к более легкой.

Фараоны Египта… Напомним, что в том же ХV веке до н.э. арийская династия правила в государстве Митанни, располагавшемся на верхнем Евфрате (по документам из дипломатического архива в Телль-эль-Амарне). Эти правители имели явно арийские имена – Sutarna, Dusratta, Artatama – и поклонялись индоиранским божествам.



Арийские правители были также в Сирии и Палестине – Biri-daswa в Йеноаме, Suwardata в Кейлахе, Yasdata в Таанахе, Artamanya в Зир-Башане и ряд других. Они были представителями династий, но их подданные были не-арийского происхождения (скорее всего евреи).



В 1700-1675гг ДО н.э. в Египет вторглись войска " гиксосов " из Азии. Они завоевали Египет и правили им около 150 лет. Древнеегипетский историк и жрец Манефон (из города Себеннита в египетской Дельте, живший в конце IV – первой половине III вв. до н.э.) сообщает: " из восточных стран внезапно напали на нашу страну люди… полные отваги, и завладели ею легко, без боя и насильно.



Они покорили всех бывших в ней князей, затем беспощадно сожгли города и разрушили храмы богов. После всего этого они избрали царя из своей среды, имя которого было Салитис… Весь их народ назывался Гиксос, то есть "цари-пастухи ".



Гиксосской столицей стал город Аварис в дельте Нила. " Найдя… чрезвычайно удобно расположенный город, находящийся на востоке от реки Бубастиса, именуемый… Аварис, он [первый царь гиксосов] " отстроил его и очень хорошо укрепил стенами " (Иосиф Флавий "Против Апиона" I. 14). Манефон сообщает, что при гиксосах население Авариса составляло минимум 240.000 человек. Официоз утверждает, что это были неизвестные племена хурритов (народ из Каспийского региона) и примкнувшие семиты. Но, но, но! Немного фактов:



завоевание Египта оказалось легким, потому что гиксосы использовали конные колесницы. Скрываемый факт: для изготовления деревянных деталей колесниц гиксосов (что хранятся в музеях как египетские) использовались вяз, сосна, ясень, береза. Русская береза! А дерево было отделано берестой. Напомним, что береза – только русское дерево, оно не растет южнее черноморского Трапезунда и Арарата.



кроме колесниц, гиксосы принесли в отсталый Египет чешуйчатые доспехи, композитные луки, бронзовые мечи и топоры с обухом. Плюс понятия о бронзе, колесе, повозке, лошади и т.д.



египтяне называли завоевателей "ааму" или "азиаты". Принц XIII династии говорит своему сыну " Они всего лишь азиаты ". Кстати, именно тогда арии на " громовых запряжках " ворвались в долину Инда.

период гиксосского правления – и есть то время, которое описывается в тексте Библии, где речь идет о пребывании евреев в Египте – от Иосифа (приход в Египет) до Моисея (исход). Евреи Сирии и Палестины – это те самые семиты.



конструкция облегченного колеса с 4 спицами из Египта (найденного в Красном море) полностью идентична с колесом телеги из славянского Зверина (земли у Балтийского моря).



в будущем славян-аланов тоже назовут " цари-пастухи ".



основали в Мемфисе свою династию фараонов

въ древнейiя времена въ Египтъ и въ другихъ местахъ были царями

Арии-гиксосы "" (египтолог Генри Бругш/ Heinrich Karl Brugsch; 1827-1894гж). По Манефону – две династии. XV династия "Великие гиксосы" выглядит так: Салитис (Шалик) (1650–1634 до н.э.), Шеши (1634–1620 до н.э.), Якубхер (1620–1612 до н.э.), Хиан (Хиану, Сеусеренра; 1612–1592 до н.э.), Апопи I (Ааусерра I / Апапи I; 1592-х до н.э.), Апопи II (Ааусерра II / Апапи II; х-1551 до н.э.), Хамуди (Хамуду; 1551–1542 до н.э.). XVI династия "Малые гиксосы", 1650–1540 до н.э.: Нубусер, Якбоам, Ваджед, Якбаал, Нубанхер, Анатхер и Хаусер.Именно поэтому в русских дворянских книгах есть фразы "" (см. главу " Происхождение дворян… ").В итоге гиксосы были фараоном Яхмосом I (основателем XVIII династии, ~1570 год до н.э.) вытеснены обратно в Сирию (но разбить их он так и не смог). Гиксосы ушли недалеко (~150 км) – к своей новой столице, г.Шарухен (около совр. г.Газы).

Рыжие и светлоглазые… Вопреки лживым фильмам, после ариев-гиксосов внешность египтян была европеоидная, т.е. арийская нордическая. Египтологи подтверждают, что " египетский правящий класс заметно отличался от народной массы " (К.С.Кун).



Светлые или рыжие волосы, светлые глаза, белая кожа. При этом египетская аристократия и тем более правящие семьи, заключали браки только в своей среде. До нас дошло много фактов европеоидности… У фараона Рамсеса II (XIX династия, XIII веке до н.э.) – рыжие волосы, которые прекрасно сохранились на его мумии. Сети I (отец Рамсеса) и Рамсес III (XIX династия) – были блондинами.



Хетеп-Херес II (дочь фараона Хеопса, IV династия) – древнейший документально подтвержденный примером блондинизма. У нее светлые волосы и белая кожа, именно такой она изображена на цветном барельефе в месте ее захоронения.



В гробнице Хнумхотепа и Ньянххнум (период V династии) – раскрашенный барельеф, на котором муж и жена, у обоих хорошо видны светлые глаза и русые волосы. К этому же периоду относится скульптурный портрет верховного жреца Ранофера, у которого русые волосы и светлые глаза. Обе мумии в погребении египетского аристократа Туйя и его жены Юуйя (родители Тию – жены фараона Аменхотепа III) обладают хорошо сохранившимися золотыми волосами, а лицо мужчины к тому же имеет хорошо выраженные европеоидные черты.



У мумии царицы Хатшепсут – светлые волосы. Имя самой старой мумии "Джинджер" (Имбирь, коллекция Британского музея) – дано за золотистый цвет волос. Мумию храмовой певицы Асру можно легко принять за жительницу современной Европы.



Более того, на фресках с изображением сцен повседневной жизни видно, что большая часть египтян обладает светлыми длинными волосами (хотя попадаются и темноволосые). Много фактов – в книге М.Диунова "Расово-познавательная история цивилизаций" (раздел "Древний Египет").



Но сегодня древнеегипетские рисунки перерисовываются до публикации, чтобы изображение отвечало сложившимся стереотипам древних египтян как представителей южной темнопигментированной расы. В следующих главах книги вы еще много раз узнаете про рыжие волосы и светлые глаза племен Евразии, наших предков.

Интересные факты об Африке и Индии:



*** " Как далеко простиралось в древние времена жительство славян в Африке, пусть докажут славянские надписи на камнях Нумидии, Карфагена и Египта " (Е.И.Классен, книга)



*** есть факты общности Индии и России…



Во-первых, это культы бани/омывания и общий предок (см. главу "Факты и вопросы, часть 1").



Во-вторых, еще в XVII-XVIII веках в Индии, брак в высших кастах считался незаконным, если запись о нем не сделана на бересте (!) – см. исследования С.В. Жарниковой (1945-2015гж, российский этнограф).



В-третьих, на территории русского Севера сохранилось громадное количество названий рек, озер, которые переводятся только (!) с санскрита. Например, Олонецкая губерния (ныне – Республика Карелия). Там течет река Шива, рядом река Ганеж, река Падма, что значит "лотосовая". Плюс ко всему три Ганги. Еще две Ганги – на территории Архангельской области.



В-четвертых, древние индийские богини почему-то ездят на повозках, 1:1 похожих на обыкновенные расписные русские сани; запряжены в них не лошади, а олени, и на плечах богинь – горностаевые шубки (это при местной жаре!).



В книге Натальи Гусевой "Русский север – прародина индо-славов" есть занимательные сравнение данных по названиям рек и озер Волго-Окского междуречья и части "Махабхараты" (исторического эпоса Индии о Великих /Маха/Бхаратах) под названием "Хождение по криницам".



Рассказывая о местах, где жили их предки, авторы "Махабхараты" словно читают карту Поочья (!), т.е. бассейна реки Ока.



И народ " криви " в "Махабхарате" есть (т.е. кривичи), и воинственный народ Куру живет на Курукшетре — дословно "Курском поле", и западней Ра-реки (т.е. Волги) течет другая великая река, Саданапру (дословно " Великий Данапр ").

