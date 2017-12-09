Решение Трампа по Иерусалиму – новый виток напряженности

Источник: ru.journal-neo.org



6 декабря президент Д.Трамп заявил, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля. «Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал он, добавив, что свои границы в Иерусалиме Израиль должен установить на переговорах с Палестиной. США также дали старт подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

О готовившемся заявлении Трампа было известно заранее, что уже вызвало шквал критики во всем мире. Турция и другие мусульманские страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества, грозят разрывом отношений с США и Израилем. Представители палестинского руководства заявили, что решение Трампа равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке. Лига арабских государств, Евросоюз, Великобритания, Франция, Германия и папа римский призывали Вашингтон отказаться от своих планов. Даже Саудовская Аравия — верный союзник США — предупредила Трампа, что его одностороннее решение подорвет усилия по мирному урегулированию.

Статус Иерусалима — ключевая проблема палестино-израильского конфликта. Восточную часть города, захваченную израильтянами в ходе войны 1967 года, палестинцы хотят провозгласить столицей своего будущего независимого государства. Согласно резолюциям ООН, сейчас эта территория считается оккупированной и её статус должен быть предметом переговоров. А Израиль настаивает на том, что Иерусалим — его неделимая столица.

В этой связи ситуация в Сирии, Йемене и Ираке отошли на задний план, как и суннито-шиитское противостояние. Арабо-израильская конфронтация и его главная проблема – израильско-палестинский конфликт, которые сильно затихли в силу арабских «цветных революций» – вновь вышли на первый план в ближневосточной тематике, причем не только на региональном, но и глобальном уровне. Ведь Иерусалим – это святыня для всех мусульман, то есть для почти 60 государств с преобладающим мусульманским населением: около 50 стран, где мусульмане составляют внушительное меньшинство, и практически всех стран мира, поскольку на сегодня мусульмане живут везде, разве что их нет только в таких небольших государствах, как Тувалу и Тонга в Океании.

То есть решение Трампа коснулось 1,8 млрд человек, или 25% населения планеты. И, если отбросить арабские страны, то американский президент плюнул в лицо таким крупным государствам, как: Пакистан, Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Турция, Иран, а также мусульманским общинам Англии, Франции, Германии, Испании, как и самих США. Оскорбление нанесено и мусульманам России, которые составляют 17% населения нашей страны.

Конечно, признание Трампом столицей Израиля Иерусалима — это не новость. Израиль ещё в 1980 году принял закон, согласно которому Иерусалим является столицей государства, однако формально признавать это не спешит никто. В мировом сообществе сформировался вполне устойчивый консенсус, где есть фактическое положение дел и есть формальный отказ от такого признания до разрешения палестинской проблемы. Трамп этот консенсус разрушил. Даже для Израиля это не стало приятной новостью, так как ломается привычный ход событий, причем на самом неудачном отрезке: полным ходом идет подготовка если не к войне с Ираном, то к ограниченной операции против Хезболлы и иранского присутствия на юге Сирии. Идущие нон-стопом бомбардировки иранских объектов на сирийской территории все рассматривают как подготовку к вторжению. А сейчас ещё полыхнуло с новой силой в Йемене, где идет резкое противостояние шиитов и суннитов.

Лишний кризис, который столь не вовремя устраивает Трамп, сейчас очень некстати. Регион серьезным образом дестабилизирован в смысле баланса интересов. Триггером, запустившим процесс дисбаланса, стала вторая иракская война и отвратительное «управление» Соединенными Штатами её последствиями. Вторым толчком стала «арабская весна» и снова очень неудачные упражнения команды Клинтон в плане ставки на «умеренных» исламистов и Катар. Наконец, третий и последний катастрофический гвоздь в крышку — это решение иранской ядерной проблемы со всем комплексом метаний из стороны в сторону.

Сирийская война в череде этих событий стала сущим пустяком на общем фоне и местом, где была предпринята попытка заново перебалансировать ситуацию. Но она не удалась, в том числе и благодаря России, которая сломала почти сложившуюся по факту «дорожную карту» перекройки арабского мира по американо-израильско-ваххабитскому сценарию.

Задачей арабских суннитских стран региона во главе с Саудовской Аравией, а вместе с ними и Израиля — вернуть Иран в относительно «приемлемые для безопасности Ближнего Востока рамки». Нужно отметить, что он существенным образом вышел за них, и значительная часть нынешних проблем связана как раз с этим. Никто не потерпит военного присутствия Ирана ни в Сирии, ни в Ираке — здесь консенсус уже сложился. По всей видимости, право «первой ночи» молчаливо передано именно Израилю, который, естественно, кровно заинтересован в создании полноценной демилитаризированной буферной зоны, свободной от боевиков Хезболлы и иранских вооруженных сил. И вот как раз здесь Трамп со своим признанием Иерусалима вылез очень неудачно, причем настолько неудачно, что возникает вопрос: это некомпетентность или, наоборот, четкий расчет. Учитывая хаотичность Трампа, скорее всего, речь идет о первом, но кто его знает…

Уход России из Сирии именно сейчас (правда, нужно понимать во многом условность этого термина, естественно, что большая часть контингента все равно останется, равно как и присутствие военной полиции — буквально на днях в Сирию отправлена новая партия военных полицейских), имеет под собой вполне определенный смысл: свою роль Москва почти выполнила. И нужно уходить, в плане военного присутствия «в поле», чтобы не попасть под «разборку» серьезных игроков в лице Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и США, что могло бы втянуть Россию в крупный вооруженный конфликт.

И в этих условиях возникла новая угроза, учитывая, что решение Трампа связано с политическим процессом, стабильностью и безопасностью в этом регионе и, прежде всего, способствует снижению роли Соединённых Штатов в любых текущих или будущих политических процессах. Официальная реакция палестинцев по этому вопросу указывает на степень его серьезности и масштабы её негативного воздействия на будущее региона. Руководитель ПНА Махмуд Аббас отправил в Вашингтон главу палестинской разведки Маджида Фараджа, а также генерального секретаря Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саиба Арейката, чтобы они провели переговоры с администрацией США и предупредили её о последствиях такого опасного шага. Ими было сказано американцам, что, в том случае если администрация США все же примет решение о переводе посольства США в Иерусалим или признает его столицей Израиля, палестинское руководство заявит, что свободно от каких-либо обязательств и предыдущих договорённостей с США. Иными словами, палестинское руководство пересмотрит свои позиции по всем политическим вопросам, связанным как с Израилем, так и с Соединенными Штатами.

Даже проамериканский президент Франции Эммануэль Макрон связался со своим американским коллегой и предупредил его о последствиях односторонних шагов по Иерусалиму и выразил обеспокоенность Франции по поводу любых действий, способных изменить статус-кво. Еще бы – ведь во Франции проживает около 6 млн мусульман (10% населения страны), причем многие из них настроены агрессивно. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также уведомил Соединенные Штаты о том, что любое решение о статусе Иерусалима имеет рискованный характер. Конечно, арабские государства, в особенности Египет и Иордания, имеющие дипломатические отношения с Израилем, также поспешили сказать Вашингтону, что новые шаги администрации по Иерусалиму будут способствовать росту напряжённости в регионе. Для египетского режима это особенно актуально, учитывая, что там идет война с террористами, связанными с ДАИШ, а «Братья-мусульмане» в любой момент могут выступить против правительства Сиси, обвинив его в «продаже» арабских и исламских интересов. То есть Трамп поставил Каир в ситуацию, когда нельзя гарантировать сохранение и без того хрупкой стабильности в АРЕ. В свою очередь Лига арабских государств заявила, что признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля со стороны США будет рассматриваться как проявление агрессии против арабской нации и палестинского народа. Говоря в общем, никто в арабском регионе и исламском мире не согласен принять американскую политическую позицию, которая может повлиять на будущее Иерусалима и изменить его статус на международном уровне. Так, Организация исламского сотрудничества призвала к проведению экстренного совещания в том случае, если Соединенные Штаты решат признать Иерусалим столицей Израиля, поскольку считает такой шаг «агрессией» против арабов и всех мусульман в целом. Турция также в одностороннем порядке предупредила администрацию США о последствиях такого решения.

В любом случае Ближний Восток теперь находится на пороге катастрофической американской авантюры. США начнут выдвигать новые идеи и предложения по урегулированию конфликта, которые лишь усложнят ситуацию. В свою очередь это приведет к новым разочарованиям и росту напряженности вокруг Палестины. Возможно, американская администрация не осознаёт степень серьёзности проблемы Иерусалима. Возможно, она не извлекла урок из ситуации вокруг электронных рамок на Храмовой горе, установка которых могла разжечь пожар в регионе, если бы Израиль не отступил в последний момент и не убрал рамки и камеры. Даже если нынешняя ситуация является следствием какой-то путаницы, причинённый ущерб повлияет на способность Соединенных Штатов играть роль посредника в политическом процессе, ведь они не являются честным посредником и слепо привержены Израилю. Очевидно, что Вашингтон поддерживает правительство Нетаньяху, и это глупое использование Иерусалима в своих политических маневрах — очередной американский провал, который пойдёт в «копилку» неудач президента Трампа.

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

Источник: nstarikov.ru