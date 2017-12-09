Путин и выборы, Россия и Олимпиада, Николай II и вампиры
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В этом выпуске:
00:06 – Владимир Путин – кандидат в Президенты
02:18 – Россия без Олимпиады 2018
11:51 – Дания против Северного Потока-2
16:38 – приключения Саакашвили в Незалежной
21:55 – слухи о причинах неудачного пуска ракеты с космодрома Восточный
25:05 – Николай II и вампиры
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Источник: www.youtube.com
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Иногда выступления Д. Пучкова вызывают протест. Особенно, в паре с К. Жуковым. Но Goblin-news – всегда хорошая работа. Слушаю с удовольствием.